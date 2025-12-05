2 774 12
У Кремлі очікують на відповідь США щодо мирних переговорів
Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що дата нового раунду переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом ще не визначена, а телефонна розмова Путіна з Трампом може бути організована за першої нагоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
"Розумієте, це все дуже легко організовується. Ви згадаєте, як організувався Анкоридж, за три дні, і всі домовилися. Як тільки створяться передумови для контактів президентів чи телефоном, чи на очну зустріч, то це все буде зроблено досить швидко", - сказав він.
Помічник Путіна пояснив, що зараз російська сторона чекає на реакцію США за підсумками переговорів, які відбулися 2 грудня.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+2 Randall Flag #387882
показати весь коментар05.12.2025 09:23 Відповісти Посилання
+1 Kite #527076
показати весь коментар05.12.2025 09:42 Відповісти Посилання
+1 Ан Мур
показати весь коментар05.12.2025 09:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так обіцяв, що команда "прогресорів", яку він представляє, посуне васіліча "нє сєгодня, так завтра"
а тепер каже "сіла солому ломіт"
достойний нащадок дєкабрістов !
Так какой ответ ждут на болотах и на что, если переговоры типа были сорваны?