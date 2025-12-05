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Новини Мирні перемовини
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У Кремлі очікують на відповідь США щодо мирних переговорів

Кремль: новий раунд переговорів із США ще не визначено

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що дата нового раунду переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом ще не визначена, а телефонна розмова Путіна з Трампом може бути організована за першої нагоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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"Розумієте, це все дуже легко організовується. Ви згадаєте, як організувався Анкоридж, за три дні, і всі домовилися. Як тільки створяться передумови для контактів президентів чи телефоном, чи на очну зустріч, то це все буде зроблено досить швидко", - сказав він.

Помічник Путіна пояснив, що зараз російська сторона чекає на реакцію США за підсумками переговорів, які відбулися 2 грудня.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

путін володимир (25497) Трамп Дональд (8969) переговори з Росією (1618)
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Топ коментарі
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Зустрічі заради зустрічей. Просто щоб домовитися домовлятися далі.
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05.12.2025 09:23 Відповісти
+1
США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс Справи як в Даніїї
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05.12.2025 09:42 Відповісти
+1
касапи вимагають від свого агента Краснова порішати свій Мюнхен-25 наподобі Мюнхен-38
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05.12.2025 09:43 Відповісти
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Зустрічі заради зустрічей. Просто щоб домовитися домовлятися далі.
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05.12.2025 09:23 Відповісти
Що так спішете,- навалили кучу , забирайте все після себе і самі забирайтеся. А потім репарація і суд .
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05.12.2025 09:24 Відповісти
Від України не очікують, тому що кацапнею керує якесь *****, а Україна з різними там *******, чи старими меринами не спілкується.
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05.12.2025 09:26 Відповісти
Включають дурачка - реакція США на рашку добра
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05.12.2025 09:28 Відповісти
валэрій соловєй теж здувся

так обіцяв, що команда "прогресорів", яку він представляє, посуне васіліча "нє сєгодня, так завтра"

а тепер каже "сіла солому ломіт"

достойний нащадок дєкабрістов !
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05.12.2025 09:36 Відповісти
У нас СМИ сообщали, что пуйло отверг план Трампа и тот в ярости от этого.
Так какой ответ ждут на болотах и на что, если переговоры типа были сорваны?
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05.12.2025 09:36 Відповісти
США очікують зрушень у переговорах між Україною та РФ, - Венс Справи як в Даніїї
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05.12.2025 09:42 Відповісти
касапи вимагають від свого агента Краснова порішати свій Мюнхен-25 наподобі Мюнхен-38
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05.12.2025 09:43 Відповісти
А українцям залишається очікувати комбінованої атаки рашистів на ці вихідні і загострення по всій лінії фронту.
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05.12.2025 09:56 Відповісти
Загострення по всій лініі фронту вже третій рік, ви мабуть гальмуєте?
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05.12.2025 10:26 Відповісти
рашистська гкбнява гнида ,кровопивця української крові ,зробила переговори і очікування розмов із рашистською агентурою при Білому домі частиною окупаційної політики проти України....нікуя ця собака не хоче миру.Очікування,на яке він вказує є для дальнішої війни в Україні і окупації України...
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05.12.2025 10:11 Відповісти
Немає і не буде ніяких мирних переговорів, війна буде вирішена військовим шляхом, буде знищено кілька мільйонів кацапів та звільнено усі українські території!
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05.12.2025 11:10 Відповісти
 
 