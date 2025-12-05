У Кремлі очікують на відповідь США щодо мирних переговорів

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що дата нового раунду переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом ще не визначена, а телефонна розмова Путіна з Трампом може бути організована за першої нагоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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"Розумієте, це все дуже легко організовується. Ви згадаєте, як організувався Анкоридж, за три дні, і всі домовилися. Як тільки створяться передумови для контактів президентів чи телефоном, чи на очну зустріч, то це все буде зроблено досить швидко", - сказав він.

Помічник Путіна пояснив, що зараз російська сторона чекає на реакцію США за підсумками переговорів, які відбулися 2 грудня.

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