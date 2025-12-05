УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15039 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
8 141 62

Дмитрієв прокоментував слова Мерца про "ігри" Кремля: "Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни і впертою тупістю"

Кирило Дмитрієв

Перемовник Кремля Кирило Дмитрієв глузливо відреагував на цитовані у медіа слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, нібито сказані у злитій розмові європейських лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х перемовника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зосередив увагу на фразі, яку приписують Мерцу, - що вони, мовляв, "ведуть гру - і з вами, і з нами" (маючи на увазі Україну та Європу). Дмитрієв заявив:

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі очікують на відповідь США щодо мирних переговорів

Що передувало?

Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Емманюеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні можливий лише за гарантій суверенітету, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Автор: 

Макрон Емманюель (1781) Мерц Фрідріх (456) Дмитрієв Кирило (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Какие борзые речи. Чем глубже тампон принимает "мирные планы" кремля, тем наглее и нахабнее звучат речи с московии.
показати весь коментар
05.12.2025 10:52 Відповісти
+25
ГНИДА...РІДКІСНА!!!
показати весь коментар
05.12.2025 10:48 Відповісти
+19
Якось смішно б звучали звинувачення з боку рф в "підбурюванні до війни" та "зриві мирних домовленостей", якби не було все так печально - рф просто відверто сміється над цивілізованим світом
показати весь коментар
05.12.2025 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГНИДА...РІДКІСНА!!!
показати весь коментар
05.12.2025 10:48 Відповісти
Как бы не было это неприятно осознавать, Но эта паскуда, киевского разлива, права. Немцы перевелись. Особенно при Меркель. Которая с бумажкой в руке встречала орду черножопых на вокзале с бумажкой в руке где было написано"velcom". Давайте результаты хавайте.
показати весь коментар
05.12.2025 10:49 Відповісти
А почему под мигрантов у вас попадают только "черножопые"? Я ни разу не слышал от противников мигрантов высылать понаехавшую кацапню, которых в разы больше понаехало и расплодилось, чем негров и арабов вместе взятых.
показати весь коментар
05.12.2025 10:55 Відповісти
Всё дело втом что эти черножопые любые твари мусульмане и они не читать закона и правил простых!!!я знаю поверьте они твари!@@@@@
показати весь коментар
05.12.2025 11:01 Відповісти
почікався статистикою злочинів білими і кольоровими, точно не на користь останніх
показати весь коментар
05.12.2025 12:25 Відповісти
Эти черножопые особенно сирийци еще и спасут Германию от той же раши когда она нападет. Попомни мое слово. Украине тоже следовало бы приглашать сейчас таких особенно из Сирии тем более что у зе с их президентом, который воевал против асада и раши вроде как хорошие отношения
показати весь коментар
05.12.2025 10:55 Відповісти
Фоммич какого разліва?
показати весь коментар
05.12.2025 10:58 Відповісти
Дмитриев как раз киевского разлива. Вы не знали?
показати весь коментар
05.12.2025 11:31 Відповісти
Питання було: Фоммич - какого разліва?
показати весь коментар
05.12.2025 11:33 Відповісти
из бандеровцев мы будем.разве не понятно?)как говорит моя соседка Эля,беженка из Донецка-Следующим президентом Украины должен быть Бандера!
показати весь коментар
05.12.2025 12:12 Відповісти
Лєгєнда харошая! Прівєт зв'язковій Єлі!
Пароль тот же: "Батько наш - Бандера!"
показати весь коментар
05.12.2025 12:24 Відповісти
Пан Джо шось мені хтів сказати? Может попробуете с помощью словаря? 9
показати весь коментар
05.12.2025 12:34 Відповісти
Я хтів сказати, що від вас тхне розведеним разлівом.
Переводьте на рєчь! 10
показати весь коментар
05.12.2025 12:47 Відповісти
Неужели ты думаешь, что твой пяточек никто не заметил, кацапик?
показати весь коментар
05.12.2025 12:24 Відповісти
Септик, у тебя пейсы из трусов выглядывают. Из миндичей -цукербергов будешь?
показати весь коментар
05.12.2025 12:32 Відповісти
Збоченець Фома, спіднички зуби вибили?!🤣
показати весь коментар
05.12.2025 12:54 Відповісти
За миндичей цукерберов обидно? Сами из пейсатых будете? Судя по американскому флажку таки да. Мечта каждого писатого. Украсть в Украине побольше и свалить в Америку.
показати весь коментар
05.12.2025 14:41 Відповісти
За державу, боєц Фоммич! Судячи по примітивному диванно-прикладному мишлєнію на богатой мовє!😁
показати весь коментар
05.12.2025 15:02 Відповісти
Обидно тебе за державу миндичей цукерберов? Что не всё смогли с Украины в Израиль упереть?
показати весь коментар
05.12.2025 17:12 Відповісти
Ви хоч і тугодум, але вертлявий! Більше не натужтесь!
Щасти на попріще!🌺
показати весь коментар
05.12.2025 17:22 Відповісти
Дядько .. ну ви так ніц не сказали за державу мінддячий-цукерманів. Шкода що не все ******** і в Ізраїль не вивезли? Покляніться пейсами, що ві не в долях?)
показати весь коментар
05.12.2025 17:36 Відповісти
🚫
показати весь коментар
05.12.2025 17:54 Відповісти
Якось смішно б звучали звинувачення з боку рф в "підбурюванні до війни" та "зриві мирних домовленостей", якби не було все так печально - рф просто відверто сміється над цивілізованим світом
показати весь коментар
05.12.2025 10:49 Відповісти
своїм гострим язиком ви можете Європі тільки сраку побрити,
на все свій час і події
показати весь коментар
05.12.2025 10:51 Відповісти
Какие борзые речи. Чем глубже тампон принимает "мирные планы" кремля, тем наглее и нахабнее звучат речи с московии.
показати весь коментар
05.12.2025 10:52 Відповісти
Відрапортуйте, Рентон чмо-спеціаліст!😬
показати весь коментар
05.12.2025 12:59 Відповісти
А його родичі досі тут живуть? Вони можуть бути поповненням обмінного фонду?
показати весь коментар
05.12.2025 10:57 Відповісти
Постійно генерований кацапами абсурд і маячня поглинають світ.
показати весь коментар
05.12.2025 10:58 Відповісти
ой дурак ,ой тупе ...це яйцеголове створіння дмітрієв , це його помилка ,як шо він думає шо його борзоту захистить головний проруснявий під* філ 🤠 Білого дому ...
показати весь коментар
05.12.2025 10:58 Відповісти
Я б на рєчі цього гусака ,"отпутлєроотсоса", взагалі б не звертакв ніякої уваги.
показати весь коментар
05.12.2025 10:58 Відповісти
Це вони внесли розкол в американське суспільство і далі ведуть США у найбільше в історії досягнення дна цинізму і зради союзників.
Ось ці наскрізь корумповані американські провайдери рашистської пропаганди та наративів пітьми у США в усій красі:

показати весь коментар
05.12.2025 11:01 Відповісти
А що ж Мерц ? А що ж Європа ? А Європа знову - проковтне .!
Нахабу треба ставити на місце , але нікому .
Європа завжди буде програвати в риториці , тому що з вуличною гопотою і далі продовжує розмовляти мовою дипломатії . А треба - мовою сили .
показати весь коментар
05.12.2025 11:01 Відповісти
потвора забула сказати, хто спровокував ту саму міграцію, зокрема, з Сірії...
показати весь коментар
05.12.2025 11:04 Відповісти
Потрібно було по Меркілівські , по Шрьодерські Мерцу пропихати лагідну окупацію Європи..Он як... Потрібно слухати фюрера хкуйла і його гнид..
показати весь коментар
05.12.2025 11:06 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2025 11:07 Відповісти
Ніхто Європу не поважає, бо Європа немає воєнного потенціалу.

Коли вся Європа родить в місяць аж 10 далекобійних ракет...то вибачте.
показати весь коментар
05.12.2025 11:08 Відповісти
прикиньте-це він від імені трампа толкає свої базари вокзали
показати весь коментар
05.12.2025 11:09 Відповісти
Європу можна брати голими руками це зовсім не та Європа в 42 році, вони дуже звикли до комфорту і світу рожевих поні, я думаю навіть якийсь зачуханий бантустан їх би легко взяв.
показати весь коментар
05.12.2025 11:11 Відповісти
У тебе помилка в тексті.
Правильно
"... у них би легко взяв"
показати весь коментар
05.12.2025 11:21 Відповісти
Хлопці, це вже драка і не треба багато слів. Потрібно багато дій - ударів по економіці, по всьому що можно бити. Бити до тих пір поки ця гнида не здохне, або заскиглить про мир.
показати весь коментар
05.12.2025 11:12 Відповісти
Шо за блазень?
показати весь коментар
05.12.2025 11:15 Відповісти
По словам цього кремлівського покидька Європа надаючи підтримку Україні підбурює її до війни. А треба підбурювати до капітуляції?
показати весь коментар
05.12.2025 11:16 Відповісти
расєя наглішає. А все чому? Бо Європа показала свою нерішучість, повільність що під час війни є слабкістю.
Під час війни ворога б'ють. Якщо хочуть. А якщо не хочуть бити, то й отримують 3,14...лєй від ворога.
показати весь коментар
05.12.2025 11:20 Відповісти
А з ким європа воює??
показати весь коментар
05.12.2025 11:22 Відповісти
От тому з нею так і розмовляють.
показати весь коментар
05.12.2025 13:01 Відповісти
Ну це заслуга Тромба що рашисти оборзєлі. До переговорів Тромба з )(уйлом рашисти були як обісцяна ганчірка і просили переговорів
показати весь коментар
05.12.2025 11:21 Відповісти
дмітрієв Кончана потвора
показати весь коментар
05.12.2025 11:24 Відповісти
Цього дмитрижва треба вбити
показати весь коментар
05.12.2025 11:24 Відповісти
Це як ґвалтівники виправдовуються:
"Вони носять короткі спідниці, нафарбовуються, провокують нас. Ось як би вони одягалися у мішки-хіджаб, все ховали під брезент, то ми би й не ґвалтували".
показати весь коментар
05.12.2025 11:25 Відповісти
Діпламат, кулє.
показати весь коментар
05.12.2025 11:26 Відповісти
Ця шавка ще щось там коментує, він буде знищений разом з диктатором ***** і його кликою!
показати весь коментар
05.12.2025 11:26 Відповісти
Тоді виходить, Черчілль та Рузвельт, підбурювали Сталіна, проти Гітлера, своєю допомогою Росії...
показати весь коментар
05.12.2025 11:28 Відповісти
Ач як воно прорізалось!Ще донедавна той Дмітрієв сидів тихо як гівно в траві а тепер подзявкує на керівників держав!Це така бандитсько-гопстопівська манера - посилати вперед якогось дрібного чмоню щоб той задирався.а потім вже по обставам або підключитись до грабунку,або чкурнути з місця...
показати весь коментар
05.12.2025 11:50 Відповісти
І це чучело київське яке пішло служити кривавому диктатору ще свого смердючого рота відкриває,здохни мерзота .
показати весь коментар
05.12.2025 12:02 Відповісти
Х.йлоголове борзе і тупе чмо Дмітрієв, дипломат з "соловьінаго помьота".
показати весь коментар
05.12.2025 12:05 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2025 12:47 Відповісти
Хороший хлопчик Кирюша втрачає терпіння? Цікаво. Незабаром переплюне Медвєдєва?
показати весь коментар
05.12.2025 13:25 Відповісти
Падлюка рідкісна із свинячою фізіономією
показати весь коментар
05.12.2025 14:05 Відповісти
підбурювання до війни - не згоден, про тупість - 100 %
показати весь коментар
05.12.2025 16:15 Відповісти
Очередное лживое быдло появилось на **********!!!!
показати весь коментар
05.12.2025 16:33 Відповісти
 
 