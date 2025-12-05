Дмитрієв прокоментував слова Мерца про "ігри" Кремля: "Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни і впертою тупістю"
Перемовник Кремля Кирило Дмитрієв глузливо відреагував на цитовані у медіа слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, нібито сказані у злитій розмові європейських лідерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х перемовника.
Він зосередив увагу на фразі, яку приписують Мерцу, - що вони, мовляв, "ведуть гру - і з вами, і з нами" (маючи на увазі Україну та Європу). Дмитрієв заявив:
"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", - написав він.
Що передувало?
Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.
Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Емманюеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.
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на все свій час і події
Ось ці наскрізь корумповані американські провайдери рашистської пропаганди та наративів пітьми у США в усій красі:
Нахабу треба ставити на місце , але нікому .
Європа завжди буде програвати в риториці , тому що з вуличною гопотою і далі продовжує розмовляти мовою дипломатії . А треба - мовою сили .
Коли вся Європа родить в місяць аж 10 далекобійних ракет...то вибачте.
Правильно
"... у них би легко взяв"
Під час війни ворога б'ють. Якщо хочуть. А якщо не хочуть бити, то й отримують 3,14...лєй від ворога.
"Вони носять короткі спідниці, нафарбовуються, провокують нас. Ось як би вони одягалися у мішки-хіджаб, все ховали під брезент, то ми би й не ґвалтували".