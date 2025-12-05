Дмитрієв прокоментував слова Мерца про "ігри" Кремля: "Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни і впертою тупістю"

Перемовник Кремля Кирило Дмитрієв глузливо відреагував на цитовані у медіа слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, нібито сказані у злитій розмові європейських лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х перемовника.

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Він зосередив увагу на фразі, яку приписують Мерцу, - що вони, мовляв, "ведуть гру - і з вами, і з нами" (маючи на увазі Україну та Європу). Дмитрієв заявив:

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", - написав він.

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Що передувало?

Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Емманюеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.

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