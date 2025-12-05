Макрон прокоментував витік розмови про "зраду" США щодо України: "Єдиний, хто не хоче миру - це Росія. Бо вона хоче все"
Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував публікації про нібито "злиту" розмову європейських лідерів, в якій обговорювали побоювання, що США можуть поступитися інтересами України та Європи у переговорах з Москвою.
Про це він сказав у коментарі французьким ЗМІ під час візиту до Китаю, передає Цензор.НЕТ.
Макрон заявив, що бачить "усі ці чутки, що виринали останніми днями". Він підкреслив, що "єдність між американцями і європейцями щодо українського питання є незмінною".
Президент Франції додав, що США потрібні європейці для мирних зусиль, зокрема через обговорення санкцій, заморожені російські активи та надання гарантій безпеки.
"Нам потрібна не недовіра, а співпраця - задля України, міжнародного права і нашої власної колективної безпеки", - наголосив Макрон.
Він також зазначив, що наразі Москва не зацікавлена у реальних перемовинах: "Єдиний, хто не хоче миру - це Росія. Бо вона хоче "все". Якщо дивитися реалістично - зараз ми не в ситуації, яка сприяє тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Тому ми вважаємо, що потрібно підтримувати військові зусилля, продовжувати переговори для підготовки миру, але й посилити тиск - особливо на російську економіку".
Що передувало?
Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.
Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Емманюеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.
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