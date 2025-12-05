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Новини Мирні перемовини
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Макрон прокоментував витік розмови про "зраду" США щодо України: "Єдиний, хто не хоче миру - це Росія. Бо вона хоче все"

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував публікації про нібито "злиту" розмову європейських лідерів, в якій обговорювали побоювання, що США можуть поступитися інтересами України та Європи у переговорах з Москвою.

Про це він сказав у коментарі французьким ЗМІ під час візиту до Китаю, передає Цензор.НЕТ.

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Макрон заявив, що бачить "усі ці чутки, що виринали останніми днями". Він підкреслив, що "єдність між американцями і європейцями щодо українського питання є незмінною".

Президент Франції додав, що США потрібні європейці для мирних зусиль, зокрема через обговорення санкцій, заморожені російські активи та надання гарантій безпеки.

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"Нам потрібна не недовіра, а співпраця - задля України, міжнародного права і нашої власної колективної безпеки", - наголосив Макрон.

Він також зазначив, що наразі Москва не зацікавлена у реальних перемовинах: "Єдиний, хто не хоче миру - це Росія. Бо вона хоче "все". Якщо дивитися реалістично - зараз ми не в ситуації, яка сприяє тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Тому ми вважаємо, що потрібно підтримувати військові зусилля, продовжувати переговори для підготовки миру, але й посилити тиск - особливо на російську економіку".

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Що передувало?

Лідери Франції та Німеччини на початку цього тижня у телефонній розмові з представниками ключових європейських країн та України висловлювали побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

Єлисейський палац спростував повідомлення ЗМІ про нібито недовіру президента Франції Емманюеля Макрона до американських перемовників, які беруть участь у консультаціях щодо завершення війни в Україні.

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Автор: 

росія (70468) США (26770) Макрон Емманюель (1781) війна в Україні (8539)
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Республіканська партія США та уся адміністрація шахраїв-махінаторів разом з Трам-пампомном та його прихильниками, це 100% постійне джерело розчарування та зневіри громадян США, Північної Америки, Європи, України та посміховисько політичних невігласів, шахраїв махінаторів-мародерів, котрі хочуть собі щось урвати та з котрих РЕГОЧУТЬ усі держави Азії та Арабського світу тримаючись за животи і тішаться з того, що США втрачає СТАТУС ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ СВІТУ з дементними вибриками їх очільника і принизливо-облизуючими діями його політичної свити шахраїв-махінаторів, щоб йому у цьому догодити і підвести США до багаторічної прірви насмішок та зневаги...!!!
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05.12.2025 13:30 Відповісти
Трампівська політика є зрадою усіх союзників і приниженням колись величної держави перед усіма ворогами, навіть перед товстим кімом.
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05.12.2025 13:30 Відповісти
Тепер апаратура,що може прослуховути все і всі дзвінки.
Як приклад,прослуховування по справі Міндіча-вищого зекерівництва,яке охороняють кращі специ своєї справи і то дались...
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05.12.2025 13:31 Відповісти
Трамп за бабки не те що союзників чи Україну а рідну дочку здасть в бордель.

Це виродок. Як розумово так і морально.
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05.12.2025 13:32 Відповісти
Всю родину і сам би пішов заробити "лишню" копійку.
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05.12.2025 13:46 Відповісти
Пора вже якось від цих сша відмежовуватися. Бо мало того що Тромб постійно верещить що )(уйло хоче міру, і це не дивлячись на те що )(уйло постійно стверджує що хоче захопити не тільки дамбас а і всю так звану '' наваросію'' (Харків, донецьк, луганськ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Дніпро), а і вже відкрито називає )(уйла своїм майбутнім партнером по забезпеченню світопорядку. Тобто далі Тромб разом з )(уйлом будуть далі переділювати мір.
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05.12.2025 13:35 Відповісти
Чуєш, учасник коаліції охочих поговорити, може щось будеш робити, аби росія захотіла переговорів, окрім як виголошувати заяви у всесвіт?
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05.12.2025 13:43 Відповісти
Чого б їй не хотіти всього, коли вона бачить, що їй нічого, за великим рахунком, не заважає все це взяти?
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05.12.2025 13:56 Відповісти
Слова звісно класні, але вони повинні підкріплюватися діями. А з цим у Франції якраз дуууже кепсько, бо на наступний рік на допомогу Україні у французькому бюджеті передбачили аж 120 мільйонів євро. Крім того через Індію кацапи продовжують отримувати французькі компоненти для виробництва зброї. Хто не знає, то Індія має на озброєнні кацапські Су-30, які модернізуються російсько-індійською фірмою з допомогою деталей від французької компанії Safran.
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05.12.2025 14:38 Відповісти
 
 