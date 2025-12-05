Зеленський зустрівся із Кислицею: Обговорили перемовини зі США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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За словами президента, обговорили "деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами".

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"Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - йдеться в повідомленні.

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