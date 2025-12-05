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Новини Мирні перемовини
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Зеленський зустрівся із Кислицею: Обговорили перемовини зі США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, обговорили "деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами".

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"Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський зустрівся із Кислицею: про що говорили?
Зеленський зустрівся із Кислицею: про що говорили?
Зеленський зустрівся із Кислицею: про що говорили?

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) США (26770) Кислиця Сергій (229)
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Топ коментарі
+6
Translator

яке ***@lo зробив розумне
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05.12.2025 13:04 Відповісти
+6
А кислиця в **** глибокому
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05.12.2025 13:06 Відповісти
+4
Крісло єрмака порожнє стоїть....зе дививиться на кислицю і в очах читається німе питання-"ти хто?"В очах кислиці читається жах.
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05.12.2025 13:04 Відповісти
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США нас здало. Путін пообіцяв ОСОБИСТО Трампу міліарди і той з легкістю пообіцяв зробити все щоб дати що він хоче.

НЕМА ЩО ТУТ ОБГОВОРЮВАТИ
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05.12.2025 13:03 Відповісти
А може ми самі себе здаємо з 19р?Провокатор,іди до біса
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05.12.2025 13:05 Відповісти
Крісло єрмака порожнє стоїть....зе дививиться на кислицю і в очах читається німе питання-"ти хто?"В очах кислиці читається жах.
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05.12.2025 13:04 Відповісти
Translator

яке ***@lo зробив розумне
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05.12.2025 13:04 Відповісти
А кислиця в **** глибокому
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05.12.2025 13:06 Відповісти
є від кого і від чого
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05.12.2025 13:25 Відповісти
а чому з Кислицею а не умєровим ?

головне зробити гарне фото склавши ручки
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05.12.2025 13:23 Відповісти
Умеров отримавши паспорт США не збірается повертатися з ФЛориди
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05.12.2025 13:24 Відповісти
Розум зустрівся з ідіотом.
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05.12.2025 13:26 Відповісти
так ху*ло пообіцяв трампу ,але ви не забувайте ,трамп це не все США...просто сьогодні в США як і в Україні кремлівські козачки зрадникі демократичного людства ,з тонною компромату проти себе ,їм пох...держави ,народи , головне шо ці потвори розуміють , правда про них ,це зтерте ім'я з історії ,бо соромно навіть згадувати самім ,але забаганки у цих потвор зашкалюють , і це їхне всьо...доречі ,їх привели до влади ,зарозумілі піарникі ,журналісти ,політики ,заради своїх амбіцій,як виявилось дуже смердючих ...
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05.12.2025 13:27 Відповісти
Скучна зустріч для Кислиці
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05.12.2025 14:13 Відповісти
Кислдицю вигнали коли Умєров домовлявся з ВЕНСОнсацистами типу зятька
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05.12.2025 16:05 Відповісти
✅ Чому можна говорити, що Vance - впливовий правий консерватор із ізоляціоністськими поглядами

Vance часто охарактеризований як «націонал-консерватор», «популіст правого спрямування», спадкоємець «палеоконсервативних» ідей.

У зовнішній політиці - він належить до крила республіканців, яке має ізоляціоністські або «реалістичні» настрої: проти надмірного втручання за кордоном, проти тривалих військових місій, стриманий щодо допомоги союзникам, скептичний до багатьох міжнародних зобовʼязань.

Він - один із тих, хто просуває нову праву течію всередині Республіканської партії: з акцентом на традиційні цінності, критику глобалізму, підтримку «постліберальних» ідей, що часто асоціюються з правим і навіть радикальним крилом.

Vance має значний вплив і є помітною фігурою для молодих правих консерваторів: деякі однодумці представляють його як потенційного «наставника» для нового покоління в партії.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
 
 