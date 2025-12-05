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Зеленський зустрівся із Кислицею: Обговорили перемовини зі США
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами президента, обговорили "деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами".
"Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 FJKYTR JYTEDYTD
показати весь коментар05.12.2025 13:04 Відповісти Посилання
+6 Bogdan #603107
показати весь коментар05.12.2025 13:06 Відповісти Посилання
+4 Bogdan #603107
показати весь коментар05.12.2025 13:04 Відповісти Посилання
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яке ***@lo зробив розумне
головне зробити гарне фото склавши ручки
Vance часто охарактеризований як «націонал-консерватор», «популіст правого спрямування», спадкоємець «палеоконсервативних» ідей.
У зовнішній політиці - він належить до крила республіканців, яке має ізоляціоністські або «реалістичні» настрої: проти надмірного втручання за кордоном, проти тривалих військових місій, стриманий щодо допомоги союзникам, скептичний до багатьох міжнародних зобовʼязань.
Він - один із тих, хто просуває нову праву течію всередині Республіканської партії: з акцентом на традиційні цінності, критику глобалізму, підтримку «постліберальних» ідей, що часто асоціюються з правим і навіть радикальним крилом.
Vance має значний вплив і є помітною фігурою для молодих правих консерваторів: деякі однодумці представляють його як потенційного «наставника» для нового покоління в партії.