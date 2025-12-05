РУС
828 10

Зеленский встретился с Кислицей: Обсудили переговоры с США

Президент Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам президента, обсудили "некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами".

"Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами", - говорится в сообщении.

Зеленский встретился с Кислицей: о чем говорили?
Топ комментарии
+4
Translator

яке ***@lo зробив розумне
05.12.2025 13:04 Ответить
+4
А кислиця в **** глибокому
05.12.2025 13:06 Ответить
+2
Крісло єрмака порожнє стоїть....зе дививиться на кислицю і в очах читається німе питання-"ти хто?"В очах кислиці читається жах.
05.12.2025 13:04 Ответить
США нас здало. Путін пообіцяв ОСОБИСТО Трампу міліарди і той з легкістю пообіцяв зробити все щоб дати що він хоче.

НЕМА ЩО ТУТ ОБГОВОРЮВАТИ
05.12.2025 13:03 Ответить
А може ми самі себе здаємо з 19р?Провокатор,іди до біса
05.12.2025 13:05 Ответить
Крісло єрмака порожнє стоїть....зе дививиться на кислицю і в очах читається німе питання-"ти хто?"В очах кислиці читається жах.
05.12.2025 13:04 Ответить
Translator

яке ***@lo зробив розумне
05.12.2025 13:04 Ответить
А кислиця в **** глибокому
05.12.2025 13:06 Ответить
є від кого і від чого
05.12.2025 13:25 Ответить
а чому з Кислицею а не умєровим ?

головне зробити гарне фото склавши ручки
05.12.2025 13:23 Ответить
Умеров отримавши паспорт США не збірается повертатися з ФЛориди
05.12.2025 13:24 Ответить
Розум зустрівся з ідіотом.
05.12.2025 13:26 Ответить
так ху*ло пообіцяв трампу ,але ви не забувайте ,трамп це не все США...просто сьогодні в США як і в Україні кремлівські козачки зрадникі демократичного людства ,з тонною компромату проти себе ,їм пох...держави ,народи , головне шо ці потвори розуміють , правда про них ,це зтерте ім'я з історії ,бо соромно навіть згадувати самім ,але забаганки у цих потвор зашкалюють , і це їхне всьо...доречі ,їх привели до влади ,зарозумілі піарникі ,журналісти ,політики ,заради своїх амбіцій,як виявилось дуже смердючих ...
05.12.2025 13:27 Ответить
 
 