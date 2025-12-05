Зеленский встретился с Кислицей: Обсудили переговоры с США

Президент Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что известно

По словам президента, обсудили "некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами".

"Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами", - говорится в сообщении.

