Зеленский встретился с Кислицей: Обсудили переговоры с США
Президент Владимир Зеленский провел встречу с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, обсудили "некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами".
"Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами", - говорится в сообщении.
НЕМА ЩО ТУТ ОБГОВОРЮВАТИ
яке ***@lo зробив розумне
головне зробити гарне фото склавши ручки