Сикорский: "Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшу, попросил о визите в Президентский дворец"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что хотя настойчивое требование извинений или благодарностей от Украины во время войны является неуместным, президент Владимир Зеленский мог бы обратиться с просьбой о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Об этом он сказал в утреннем эфире RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя нежелание Кароля Навроцкого ехать в Украину, Сикорский подчеркнул: "Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил о визите в Президентский дворец".

Глава МИД напомнил, что по дипломатическим правилам президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, однако война "меняет правила".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о России в ОБСЕ: "Не место для больных амбиций тех, кто хочет восстановить империю зла"

"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский о предоставлении Украине репарационного займа: "От этого может зависеть исход войны"