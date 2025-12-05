РУС
Новости Отношения Украины и Польши
2 041 19

Сикорский: "Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшу, попросил о визите в Президентский дворец"

сікорський

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что хотя настойчивое требование извинений или благодарностей от Украины во время войны является неуместным, президент Владимир Зеленский мог бы обратиться с просьбой о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Об этом он сказал в утреннем эфире RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя нежелание Кароля Навроцкого ехать в Украину, Сикорский подчеркнул: "Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил о визите в Президентский дворец".

Глава МИД напомнил, что по дипломатическим правилам президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, однако война "меняет правила".

"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.

Зеленский Владимир (22838) Польша (9045) Сикорский Радослав (510)
так воно від дронів тікало...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:10 Ответить
Він сам не міг,не було директиви.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:11 Ответить
Люблю розумних хлопаків Польші ,грамотні політики ще і з гумором 🇵🇱❤️ ...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:11 Ответить
дипломатия и зеленые вещи суть несовместимые
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
Ви б теж не втратили...., якби запросили....
показать весь комментарий
05.12.2025 12:17 Ответить
тиць-пістиць, а в кінці пердь... і ніжкою так тупць, тупць... зеленський на сцені 95-го кварталу...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:23 Ответить
Коротко та ясно.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:18 Ответить
Та йому ніколи, пробачте.
Тут голова зайнята другим- як свою справу вберегти від розправи, що робити, куди тікати ховатись, в орду чи в Ізраїль, чи почекати, а може і ні...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:19 Ответить
Якби воно мало розум, то б заїхав. Але для цього треба було б розігнати людей навколо президентського палацу на кілометр, так як воно дуже боязливе
показать весь комментарий
05.12.2025 12:22 Ответить
Пане Сікорський, з усією повагою до Польші за допомогу Україні і і мілліони і міллліони і ше раз мілліони вам дякую... за українців і за ЗЕленського..запишіть що мілліон подяк було від Президента України і мілліонів українців... Він, би заїхав до Вас в гості, але поляки агресивно налаштовані, їх напрягли телепокази багатотисячні про злочини УПА...то вони вже не знають з ким Київ воює чи з кац..пами чи з УПА ..але цькують і калічать дітей з України.. як файно побудована була виборча компанія... скажіть????Ви ж були не в курсі??
показать весь комментарий
05.12.2025 12:23 Ответить
сто відсотків. ще нам Сікорського проти себе налаштувати, один з небагатьох притомних поляків
показать весь комментарий
05.12.2025 12:24 Ответить
Питання Сікорському: "А для чого? Для чого заїжджать до палацу?" Поить чаю? І послухать, в черговий раз, які погані та невдячні українці, і які хороші поляки?
Візит Зеленського був визначений протоколом. Такі візити визначаються зарані, і кожний рух там визначений, я "па", у тайському балеті. Будь-яка зміна - це зміна в роботі служб безпеки як української, так і польської. Зміни в роботі польської дорожної поліції, зміни в роботі адміністрації польського президента... І все це повинно робиться ДЛЯ ЧОГО? Який наслідок буде від цього візиту?
показать весь комментарий
05.12.2025 12:29 Ответить
Зеленський малограмотний ідіот далекий від дипломатії, тому звиняйте
показать весь комментарий
05.12.2025 12:29 Ответить
Так зеля ніхто, а без дерьмака і подавно
показать весь комментарий
05.12.2025 12:30 Ответить
Це знаєте як ото в селі . Коли через сусідський двір іде . То можуть і запросити до хати чи вийти привітатись , а можуть і крізь штори споглядати "хоч би не побачив що вдома та не приперлось " . А вже як опісля десь побачив то можна і спитати " та чогож не зайшов?"
показать весь комментарий
05.12.2025 12:30 Ответить
Таке. І лизнуть, і вкуснуть.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:33 Ответить
Таке щось, це як ото наче Зеленський у відпустку літав і не заскочив, не покланявся Сікорському. Що це взагалі за висер про корону.. І взагалі то він переїжджав, перелітав багато країн, то що мав до кожного заїхати.. якесь дурне зморозив польський президент. Не було заплановано, то і не заїхав.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:35 Ответить
Тобто, Зеленський мав напроситись на візит? Я нічого не сплутав? Наскільки чув, Зе робив запрошення для нового президента Польщі.
А ось такого запрошення від нового керівництва Польщі наче не було.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:36 Ответить
Вибачайте, воно у скрині їхало. Нікому було на руку натягти.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:36 Ответить
 
 