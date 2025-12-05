Сикорский: "Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшу, попросил о визите в Президентский дворец"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что хотя настойчивое требование извинений или благодарностей от Украины во время войны является неуместным, президент Владимир Зеленский мог бы обратиться с просьбой о визите в Президентский дворец в Варшаве.
Об этом он сказал в утреннем эфире RMF FM, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя нежелание Кароля Навроцкого ехать в Украину, Сикорский подчеркнул: "Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил о визите в Президентский дворец".
Глава МИД напомнил, что по дипломатическим правилам президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, однако война "меняет правила".
"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.
Напомним, украинская сторона готовит двустороннюю встречу Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого, которая может состояться в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут голова зайнята другим- як свою справу вберегти від розправи, що робити, куди тікати ховатись, в орду чи в Ізраїль, чи почекати, а може і ні...
Візит Зеленського був визначений протоколом. Такі візити визначаються зарані, і кожний рух там визначений, я "па", у тайському балеті. Будь-яка зміна - це зміна в роботі служб безпеки як української, так і польської. Зміни в роботі польської дорожної поліції, зміни в роботі адміністрації польського президента... І все це повинно робиться ДЛЯ ЧОГО? Який наслідок буде від цього візиту?
А ось такого запрошення від нового керівництва Польщі наче не було.