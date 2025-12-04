Сикорский о России в ОБСЕ: "Не место для больных амбиций тех, кто хочет восстановить империю зла"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.
Об этом он сказал во время встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Сикорский подчеркнул, что современная Россия является более репрессивной и агрессивной, чем Советский Союз в 1970-х годах. Он отметил, что почти ежедневно Россия атакует Украину сотнями дронов и ракет, нацеленных на гражданское население и критическую инфраструктуру, а также ведет гибридную войну против Европы.
Провокации РФ
"Мы сталкивались с помехами GPS, поджогами и убийствами. В последнее время российские провокации усилились... Более 20 военных дронов вторглись в воздушное пространство Польши. Вот один из них", - сказал Сикорский, демонстрируя фото одного из российских дронов.
Министр также напомнил о подрыве железной дороги российскими диверсантами и многочисленных кибератаках российских хакеров против Польши. Он подчеркнул роль дезинформации в этих атаках:
"Каждое из этих агрессивных действий, конечно, сопровождается цунами дезинформации, призванной поляризовать наши общества. Все эти враждебные действия против Украины и против Европейского Союза нарушают правила этой организации. Соблюдение этих правил должно быть необходимым условием для сохранения места в организации. Этот замечательный зал не должен быть местом для больных амбиций тех, кто хочет восстановить империю зла".
Глава МИД Украины Андрей Сибига также поддержал позицию Польши, отметив, что России не место за столом ОБСЕ. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречу в этом году не посетил, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.
