Диверсия на польской железной дороге: Варшава выделит дополнительные средства на оборону Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава внесет $100 млн в рамках инициативы НАТО PURL, направленной на закупку американского вооружения для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Polsat News.

Сикорский уточнил, что Польша присоединилась к программе вместе с Германией и Норвегией. Общий объем финансирования трех стран составит $500 млн, а доля Варшавы составит одну пятую. По словам министра, это решение также имеет символический подтекст, связанный с недавней диверсией на польской железной дороге, которую совершили российские агенты.

"Один миллион долларов за каждый сантиметр польской колеи, взорванной российскими диверсантами", — подчеркнул Сикорский.

Поддержка Украины и оборонные приоритеты

В рамках инициативы PURL средства будут использованы для приобретения ракет Patriot, которые должны усилить защиту украинских городов, энергетических объектов и критической инфраструктуры.

Сикорский подчеркнул, что это решение соответствует оперативным потребностям Украины и укрепляет общую безопасность восточного фланга НАТО.

Почему Польша перенаправила финансирование

Министр также пояснил, что выделенные $100 млн не являются дополнительным ресурсом. Их планировали направить в Европейский фонд мира в соответствии с обязательствами Польши перед ЕС. Однако фонд остается заблокированным Венгрией, поэтому правительство Варшавы решило направить средства на поддержку Украины.

Сикорский подчеркнул, что перенаправление финансирования позволяет не допустить простоя ресурсов и одновременно усиливает сдерживание РФ:

"Чтобы эти деньги не были напрасными, а работали на сдерживание Путина, их перенаправили на американское оружие для Украины".

Ранее мы сообщали, что партнеры по НАТО пообещали Украине около $1 млрд по программе PURL. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

