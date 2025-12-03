Партнеры по НАТО пообещали Украине около $1 млрд по программе PURL, - Сибига
Встреча министров иностранных дел стран НАТО принесла договоренности о поставках Украине вооружения по программе PURL на ориентировочно один миллиард долларов.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Сибига, который был приглашен к участию в заседании Совета Украина-НАТО, отметил, что союзники подтвердили финансирование закупок оружия для Украины.
"Имеем около миллиарда долларов дополнительных подтверждений от наших союзников для поддержки нашей армии, украинского воина через программу PURL", - сообщил он.
По его словам, эта встреча стала "наиболее результативной" среди тех, в которых он участвовал, с точки зрения вкладов и решений союзников в пользу обороны Украины.
"Разговор был очень предметный. Звучали конкретные вещи и необходимость практических действий именно сейчас, чтобы стабилизировать фронт, чтобы укрепить украинскую позицию за переговорным столом", - добавил министр.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
""Щодо ініціативи щодо ***********, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети"
Трамп не полюбит Украину. И не полюбит Европу. И не перестанет смотреть на путина как на свой идеал диктатора. Но важно продолжать держать Трампа в таких рамках, в которых он находится с начала марта, несмотря на постоянные попытки из этих рамок вырваться. Нужно создавать для него все время такую ситуацию, в которой, несмотря на желание получить Нобелевскую премию, встречаться с путиным, превратить миражи «бизнес-проектов» в России в миллиарды в собственных карманах, так вот - чтобы несмотря на все это, Трамп был бы вынужден вводить новые санкции против России, и одобрять продажу европейским странам новой партии оружия для Украины.
Он точно не изменится. Это прекрасно понимают все, кто имеют с ним дело.
Это понимают руководители и дипломаты и Украины, и Европы. Это понимают и путин, и его окружение. И поэтому очень важно, чтобы Украина и Европа согласовывали и синхронизировали все свои действия. В том числе, чтобы и упреждать появление очередного плана Ушакова под видом «плана Трампа». Упреждать - значит, действовать на опережение, опережать путина. В том числе постоянно предлагать Трампу что-то, что его может заинтересовать. Его лично.