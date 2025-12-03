Партнеры по НАТО пообещали Украине около $1 млрд по программе PURL, - Сибига

Встреча министров иностранных дел стран НАТО принесла договоренности о поставках Украине вооружения по программе PURL на ориентировочно один миллиард долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Сибига, который был приглашен к участию в заседании Совета Украина-НАТО, отметил, что союзники подтвердили финансирование закупок оружия для Украины.

"Имеем около миллиарда долларов дополнительных подтверждений от наших союзников для поддержки нашей армии, украинского воина через программу PURL", - сообщил он.

По его словам, эта встреча стала "наиболее результативной" среди тех, в которых он участвовал, с точки зрения вкладов и решений союзников в пользу обороны Украины.

"Разговор был очень предметный. Звучали конкретные вещи и необходимость практических действий именно сейчас, чтобы стабилизировать фронт, чтобы укрепить украинскую позицию за переговорным столом", - добавил министр.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

