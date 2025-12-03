Партнери по НАТО пообіцяли Україні близько $1 млрд за програмою PURL, - Сибіга
Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО принесла домовленості щодо постачання Україні озброєння за програмою PURL на орієнтовно один мільярд доларів.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Сибіга, який був запрошений до участі в засіданні Ради Україна-НАТО, зазначив, що союзники підтвердили фінансування закупівель зброї для України.
"Маємо близько мільярда доларів додаткових підтверджень від наших союзників для підтримки нашої армії, українського воїна через програму PURL", - повідомив він.
За його словами, ця зустріч стала "найбільш результативною" серед тих, у яких він брав участь, з точки зору внесків і рішень союзників на користь оборони України.
"Розмова була дуже предметна. Лунали конкретні речі і необхідність практичних дій саме зараз, аби стабілізувати фронт, аби зміцнити українську позицію за переговорним столом", - додав міністр.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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""Щодо ініціативи щодо ***********, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети" Джерело: https://censor.net/ua/n3588020
Трамп не полюбит Украину. И не полюбит Европу. И не перестанет смотреть на путина как на свой идеал диктатора. Но важно продолжать держать Трампа в таких рамках, в которых он находится с начала марта, несмотря на постоянные попытки из этих рамок вырваться. Нужно создавать для него все время такую ситуацию, в которой, несмотря на желание получить Нобелевскую премию, встречаться с путиным, превратить миражи «бизнес-проектов» в России в миллиарды в собственных карманах, так вот - чтобы несмотря на все это, Трамп был бы вынужден вводить новые санкции против России, и одобрять продажу европейским странам новой партии оружия для Украины.
Он точно не изменится. Это прекрасно понимают все, кто имеют с ним дело.
Это понимают руководители и дипломаты и Украины, и Европы. Это понимают и путин, и его окружение. И поэтому очень важно, чтобы Украина и Европа согласовывали и синхронизировали все свои действия. В том числе, чтобы и упреждать появление очередного плана Ушакова под видом «плана Трампа». Упреждать - значит, действовать на опережение, опережать путина. В том числе постоянно предлагать Трампу что-то, что его может заинтересовать. Его лично.
Тим часом на підприємстві ВПК, афільованому з Петром Порошенком, за рахунок волонтерських коштів (ГО "Справа Громад") та Фонду Петра Порошенка освоїли виробництво більших та потужніших за маленькі fpv дрони середньго класу під назвою FPV-«Блискавка».
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долаюти відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Сьогодні до ЗСУ передано сто перших таких літачків.
«Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і «стратегічні комунікації» (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам - ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу», - наголошує Петро Порошенко.