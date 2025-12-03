Партнери по НАТО пообіцяли Україні близько $1 млрд за програмою PURL, - Сибіга

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО принесла домовленості щодо постачання Україні озброєння за програмою PURL на орієнтовно один мільярд доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Сибіга, який був запрошений до участі в засіданні Ради Україна-НАТО, зазначив, що союзники підтвердили фінансування закупівель зброї для України.

"Маємо близько мільярда доларів додаткових підтверджень від наших союзників для підтримки нашої армії, українського воїна через програму PURL", - повідомив він.

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За його словами, ця зустріч стала "найбільш результативною" серед тих, у яких він брав участь, з точки зору внесків і рішень союзників на користь оборони України.

"Розмова була дуже предметна. Лунали конкретні речі і необхідність практичних дій саме зараз, аби стабілізувати фронт, аби зміцнити українську позицію за переговорним столом", - додав міністр.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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