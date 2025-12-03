Сибіга: Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу
Під час переговорів у форматі Ради Україна-НАТО країни-члени НАТО запевнили, що право України брати участь у будь-яких безпекових союзах не може бути обмежене третьою країною.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у комантарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Треті країни не можуть блокувати участь України в союзах
Коментуючи заяви союзників під час засідання Ради Україна-НАТО, Сибіга заявив, що збереження суверенітету України було однією з позицій, щодо яких поступки неможливі.
За його словами, щодо цього є широка згода між країнами НАТО.
"Зокрема, наше право брати участь в будь-яких союзах, у будь-яких об'єднаннях – не може бути обмежено третьою країною", - сказав міністр.
Сибіга додав, що "сьогодні дуже багато делегацій на рівні міністрів закордонних справ вчергове підтвердили підтримку євроатлантичних устремлінь в Україні".
Засідання Ради Україна-НАТО
- Нагадаємо, що 3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3588460
член нато угорщина, категорично заперечує, чим обмежує право україни на вибір безпекового альянсу!
сибіга, коли почнеш байки, як дєрьмак злигався з тобою?
Але США проти. В часи Буша була за. Але тоді в нас "Юля" була проти. З "овочами".
Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец