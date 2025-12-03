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Сибіга: Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Під час переговорів у форматі Ради Україна-НАТО країни-члени НАТО запевнили, що право України брати участь у будь-яких безпекових союзах не може бути обмежене третьою країною.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у комантарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Треті країни не можуть блокувати участь України в союзах

Коментуючи заяви союзників під час засідання Ради Україна-НАТО, Сибіга заявив, що збереження суверенітету України було однією з позицій, щодо яких поступки неможливі.

За його словами, щодо цього є широка згода між країнами НАТО.

"Зокрема, наше право брати участь в будь-яких союзах, у будь-яких об'єднаннях – не може бути обмежено третьою країною", - сказав міністр.

Сибіга додав, що "сьогодні дуже багато делегацій на рівні міністрів закордонних справ вчергове підтвердили підтримку євроатлантичних устремлінь в Україні".

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Засідання Ради Україна-НАТО 

  • Нагадаємо, що 3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

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Автор: 

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Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу
Джерело: https://censor.net/ua/n3588460

член нато угорщина, категорично заперечує, чим обмежує право україни на вибір безпекового альянсу!

сибіга, коли почнеш байки, як дєрьмак злигався з тобою?
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03.12.2025 17:28 Відповісти
Ну, мадярщина зробить так, як скаже США.

Але США проти. В часи Буша була за. Але тоді в нас "Юля" була проти. З "овочами".
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03.12.2025 17:32 Відповісти
Там і без США і мадярів вистачає ,і взагалі навіщо їм шукати проблеми на свою голову.
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03.12.2025 17:50 Відповісти
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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03.12.2025 17:34 Відповісти
 
 