Сибіга: Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу

Під час переговорів у форматі Ради Україна-НАТО країни-члени НАТО запевнили, що право України брати участь у будь-яких безпекових союзах не може бути обмежене третьою країною.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у комантарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Треті країни не можуть блокувати участь України в союзах

Коментуючи заяви союзників під час засідання Ради Україна-НАТО, Сибіга заявив, що збереження суверенітету України було однією з позицій, щодо яких поступки неможливі.

За його словами, щодо цього є широка згода між країнами НАТО.

"Зокрема, наше право брати участь в будь-яких союзах, у будь-яких об'єднаннях – не може бути обмежено третьою країною", - сказав міністр.

Сибіга додав, що "сьогодні дуже багато делегацій на рівні міністрів закордонних справ вчергове підтвердили підтримку євроатлантичних устремлінь в Україні".

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Засідання Ради Україна-НАТО

Нагадаємо, що 3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

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