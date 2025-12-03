РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО Совет Украина-НАТО
223 4

Сибига: Члены НАТО заверили, что ни одна страна не может ограничивать право Украины на выбор безопасности альянса

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Во время переговоров в формате Совета Украина-НАТО страны-члены НАТО заверили, что право Украины участвовать в любых союзах по безопасности не может быть ограничено третьей страной.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Третьи страны не могут блокировать участие Украины в союзах

Комментируя заявления союзников во время заседания Совета Украина-НАТО, Сибига заявил, что сохранение суверенитета Украины было одной из позиций, по которым уступки невозможны.

По его словам, по этому вопросу существует широкое согласие между странами НАТО.

"В частности, наше право участвовать в любых союзах, в любых объединениях – не может быть ограничено третьей страной", – сказал министр.

Сибига добавил, что "сегодня очень многие делегации на уровне министров иностранных дел в очередной раз подтвердили поддержку евроатлантических устремлений в Украине".

Читайте также: Украине могут закрыть путь в НАТО из-за договоренностей США, членов Альянса и России, - CNN

Заседание Совета Украина-НАТО 

  • Напомним, что 3 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Читайте также: Сейчас нет единодушия для членства Украины в НАТО, - Рютте

Автор: 

безопасность (1146) НАТО (10533) Сибига Андрей (714)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Члени НАТО запевнили, що жодна країна не може обмежувати право України на вибір безпекового альянсу
Джерело: https://censor.net/ua/n3588460

член нато угорщина, категорично заперечує, чим обмежує право україни на вибір безпекового альянсу!

сибіга, коли почнеш байки, як дєрьмак злигався з тобою?
показать весь комментарий
03.12.2025 17:28 Ответить
Ну, мадярщина зробить так, як скаже США.

Але США проти. В часи Буша була за. Але тоді в нас "Юля" була проти. З "овочами".
показать весь комментарий
03.12.2025 17:32 Ответить
Там і без США і мадярів вистачає ,і взагалі навіщо їм шукати проблеми на свою голову.
показать весь комментарий
03.12.2025 17:50 Ответить
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
показать весь комментарий
03.12.2025 17:34 Ответить
 
 