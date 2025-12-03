Сибига: Члены НАТО заверили, что ни одна страна не может ограничивать право Украины на выбор безопасности альянса
Во время переговоров в формате Совета Украина-НАТО страны-члены НАТО заверили, что право Украины участвовать в любых союзах по безопасности не может быть ограничено третьей страной.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Третьи страны не могут блокировать участие Украины в союзах
Комментируя заявления союзников во время заседания Совета Украина-НАТО, Сибига заявил, что сохранение суверенитета Украины было одной из позиций, по которым уступки невозможны.
По его словам, по этому вопросу существует широкое согласие между странами НАТО.
"В частности, наше право участвовать в любых союзах, в любых объединениях – не может быть ограничено третьей страной", – сказал министр.
Сибига добавил, что "сегодня очень многие делегации на уровне министров иностранных дел в очередной раз подтвердили поддержку евроатлантических устремлений в Украине".
Заседание Совета Украина-НАТО
- Напомним, что 3 декабря в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
член нато угорщина, категорично заперечує, чим обмежує право україни на вибір безпекового альянсу!
сибіга, коли почнеш байки, як дєрьмак злигався з тобою?
Але США проти. В часи Буша була за. Але тоді в нас "Юля" була проти. З "овочами".
Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец