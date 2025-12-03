Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що принаймні ще одна держава-член Альянсу готує рішення про приєднання до програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Рютте визнав, що кількість країн, які наразі беруть участь у програмі, є "справді невеликою".

"Понад дві третини союзників вже взяли на себе зобов'язання. Нам відомо, що одна-дві країни зараз готують рішення в урядових колах, і ми маємо підстави вірити, що результат буде позитивним", - сказав він.

Генсек також нагадав, що до PURL вже приєдналися Нова Зеландія та Австралія, попри те що вони не є членами НАТО. За його словами, це забезпечує стабільний потік озброєння для України з основних запасів США.

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"А також це сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Ми тут були і будемо. Ми тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для подальшого розвитку", - наголосив Рютте.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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