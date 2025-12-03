Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що принаймні ще одна держава-член Альянсу готує рішення про приєднання до програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Рютте визнав, що кількість країн, які наразі беруть участь у програмі, є "справді невеликою".
"Понад дві третини союзників вже взяли на себе зобов'язання. Нам відомо, що одна-дві країни зараз готують рішення в урядових колах, і ми маємо підстави вірити, що результат буде позитивним", - сказав він.
Генсек також нагадав, що до PURL вже приєдналися Нова Зеландія та Австралія, попри те що вони не є членами НАТО. За його словами, це забезпечує стабільний потік озброєння для України з основних запасів США.
"А також це сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Ми тут були і будемо. Ми тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для подальшого розвитку", - наголосив Рютте.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец