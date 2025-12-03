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Новини Програма PURL
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Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що принаймні ще одна держава-член Альянсу готує рішення про приєднання до програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Рютте визнав, що кількість країн, які наразі беруть участь у програмі, є "справді невеликою".

"Понад дві третини союзників вже взяли на себе зобов'язання. Нам відомо, що одна-дві країни зараз готують рішення в урядових колах, і ми маємо підстави вірити, що результат буде позитивним", - сказав він.

Генсек також нагадав, що до PURL вже приєдналися Нова Зеландія та Австралія, попри те що вони не є членами НАТО. За його словами, це забезпечує стабільний потік озброєння для України з основних запасів США.

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"А також це сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не підемо. Ми тут були і будемо. Ми тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для подальшого розвитку", - наголосив Рютте.

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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НАТО (7239) зброя (7911) США (26755) Рютте Марк (707)
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Десь пару мильйонів пікинуть. Ну бо скільки ж можна??? Вже четвертий рік війна триває. У нас вже грошей немає!
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03.12.2025 17:29 Відповісти
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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03.12.2025 17:31 Відповісти
Наталья, вы конечно патриотка. Ну согласитесь, никто из европейских лидеров не хочет нажить себе личного врага в лице этого рыжего урода
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03.12.2025 19:37 Відповісти
 
 