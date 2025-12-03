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Новини Програма PURL
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Німеччина додатково закупить для України зброї на $200 млн в рамках PURL, - Вадефуль

Німеччина виділить 200 млн доларів на зброю для України

Німеччина продовжуватиме тиск на Росії та посилюватиме його.

Про це повідомив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.

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Додаткова допомога

"Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів доларів США на озброєння для України двома пакетами через механізм PURL.

Ми також внесемо додаткові 25 мільйонів євро до Цільового фонду НАТО для Комплексного пакета допомоги, забезпечуючи українським солдатам необхідне зимове спорядження та належну медичну допомогу, особливо зараз, під час льоду та снігу на передовій", - зазначив глава МЗС.

Читайте: НАТО очікує постачання зброї для України щонайменше на $17 млрд, - Рютте

Вадефуль наголосив, що Путін розпочав війну проти України та саме він може закінчити її будь-коли.

"Він ще не виявив жодної реальної готовності до переговорів. Тому ми продовжуватимемо тиск на Росію і, як партнер НАТО, маємо намір його ще більше посилити", - підсумував міністр.

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Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Також читайте: Україна отримає $5 млрд військової допомоги за програмою PURL до кінця року, - Рютте

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Німеччина (8082) допомога (9213) Вадефуль Йоганн (123)
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Дякую пану Вадефулю та безумовно пану Мерцу!
Мають яйця та не очкують перед путярою!
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03.12.2025 13:25 Відповісти
Так, але с Таурасами якось не склалось...
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03.12.2025 13:29 Відповісти
Навіщо вам тауруси, коли є Фламінго 100-500од на місяць?!?!?
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03.12.2025 13:44 Відповісти
Під час війни багато зброї не буває.
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03.12.2025 14:02 Відповісти
200 лямів- це скільки цинків патронів ?
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03.12.2025 15:04 Відповісти
если предположить, что промцена 1-го выстрела 50 евроцентов, а в цинке 1000 патронов, то получится 400 тыс цинков
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03.12.2025 15:58 Відповісти
 
 