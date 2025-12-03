Німеччина додатково закупить для України зброї на $200 млн в рамках PURL, - Вадефуль

Німеччина продовжуватиме тиск на Росії та посилюватиме його.

Про це повідомив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.

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Додаткова допомога

"Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів доларів США на озброєння для України двома пакетами через механізм PURL.

Ми також внесемо додаткові 25 мільйонів євро до Цільового фонду НАТО для Комплексного пакета допомоги, забезпечуючи українським солдатам необхідне зимове спорядження та належну медичну допомогу, особливо зараз, під час льоду та снігу на передовій", - зазначив глава МЗС.

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Вадефуль наголосив, що Путін розпочав війну проти України та саме він може закінчити її будь-коли.

"Він ще не виявив жодної реальної готовності до переговорів. Тому ми продовжуватимемо тиск на Росію і, як партнер НАТО, маємо намір його ще більше посилити", - підсумував міністр.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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