Германия дополнительно закупит для Украины оружия на $200 млн в рамках PURL, - Вадефуль

Германия будет продолжать оказывать давление на Россию и усиливать его.

Об этом сообщил министр иностранных дел Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.

Дополнительная помощь

"Германия выделит дополнительные 200 миллионов долларов США на вооружение для Украины двумя пакетами через механизм PURL.

Мы также внесем дополнительные 25 миллионов евро в Целевой фонд НАТО для Комплексного пакета помощи, обеспечивая украинским солдатам необходимое зимнее снаряжение и надлежащую медицинскую помощь, особенно сейчас, во время льда и снега на передовой", - отметил глава МИД.

Вадефуль подчеркнул, что Путин начал войну против Украины и именно он может закончить ее в любой момент.

"Он еще не проявил никакой реальной готовности к переговорам. Поэтому мы будем продолжать давление на Россию и, как партнер НАТО, намерены его еще больше усилить", - подытожил министр.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

