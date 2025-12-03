Рютте: Еще "одна-две" страны НАТО готовят решение о присоединении к программе PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по крайней мере еще одно государство-член Альянса готовит решение о присоединении к программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Рютте признал, что количество стран, которые в настоящее время участвуют в программе, является "действительно небольшим".

"Более двух третей союзников уже взяли на себя обязательства. Нам известно, что одна-две страны сейчас готовят решение в правительственных кругах, и у нас есть основания верить, что результат будет положительным", - сказал он.

Генсек также напомнил, что к PURL уже присоединились Новая Зеландия и Австралия, несмотря на то что они не являются членами НАТО. По его словам, это обеспечивает стабильный поток вооружения для Украины из основных запасов США.

"А также это сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уйдем. Мы здесь были и будем. Мы здесь, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для дальнейшего развития", - подчеркнул Рютте.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

