Таяни считает "преждевременным" участие Италии в программе закупки американского оружия для Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) "преждевременным" на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Заявление итальянского министра цитирует агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае соглашения - оружие не понадобится"

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи, такие как гарантии безопасности", - сказал Таяни.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.

Вместо этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников активизировать свои взносы в программу PURL.

