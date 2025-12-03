Таяни считает "преждевременным" участие Италии в программе закупки американского оружия для Украины
Глава МИД Италии Антонио Таяни считает участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) "преждевременным" на фоне продолжающихся мирных переговоров.
"В случае соглашения - оружие не понадобится"
"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи, такие как гарантии безопасности", - сказал Таяни.
Что предшествовало?
