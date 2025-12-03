РУС
Таяни считает "преждевременным" участие Италии в программе закупки американского оружия для Украины

Глава МИД Италии Таяни: Вместо оружия для Украины потребуются гарантии безопасности

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает участие его страны в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL) "преждевременным" на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Заявление итальянского министра цитирует агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае соглашения - оружие не понадобится" 

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Понадобятся другие вещи, такие как гарантии безопасности", - сказал Таяни. 

Читайте также: Италия официально одобрила двенадцатый пакет военной помощи Украине

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.
  • Вместо этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников активизировать свои взносы в программу PURL.

Читайте также: Италия может отложить декрет о военной помощи Украине, - СМИ

Италия (1721) оружие (10546) помощь (8229)
+6
картина маслом-"як вчасно спригнути з обііцяного,потужні хозяї свого слова,,....
03.12.2025 16:27 Ответить
+3
**** хитрожопа. Чіпляються за будь-яку можливість, щоб не допомагати реально.
03.12.2025 16:36 Ответить
+3
Тоді потрібна безпосередня участь італійської армії у відбитті агресії рф проти України. Не хочуть давати гроші, хай дають війська на фронт.
03.12.2025 16:39 Ответить
03.12.2025 16:27 Ответить
03.12.2025 16:39 Ответить
Угу ... аж бігом !
Вони мріють про дешевий кацапський газ !
03.12.2025 17:18 Ответить
Мирні переговори без результату - Італія - закупляйте зброю - не промахнетесь
03.12.2025 16:30 Ответить
Ні, вони ще почекають !
03.12.2025 17:02 Ответить
Цей Антоніо гандон презерватив? Чи мені здається?
03.12.2025 16:31 Ответить
Козлопасы такие, умственно тугие.
03.12.2025 16:31 Ответить
03.12.2025 16:36 Ответить
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
03.12.2025 16:37 Ответить
Яке ж воно шкідливе оце очікування, що ось-ось закінчиться війна. Це "ось-ось" буде нескінченним!
03.12.2025 16:42 Ответить
еще один не"полезный идиот"
03.12.2025 16:49 Ответить
Саме на таких і розраховані ці перемовини *****. Старий плєшивий щур добре знає цих європейських жопошників.
03.12.2025 16:53 Ответить
Вони чекають до скаже Трамп !
03.12.2025 17:00 Ответить
ничего они не чекають, это итальянцы, у них по жизни всё так, сегодня слово дал, завтра забрал. побывайте в риме, сами убедитесь
03.12.2025 17:06 Ответить
это про то что говорил Каспаров-европейские уроды и розовые идиоты!когда рашистские сапожища будут грохотать по всей его италии-он вспомнит что сливал Украину своими действиями! мне глубоко жаль лишь одно-что Украина никому не нужна и ей призодится сражаться в одиночку в том числе и за этих конченых пидоров чтоб они сдохли!но бог не фраер-он всё видит!им всё это вернётся когда рашисты вломятся в их дома и будут убивать,грабить и насиловать их,лицемерных тварей!
03.12.2025 17:13 Ответить
 
 