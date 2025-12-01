Италия официально одобрила двенадцатый пакет военной помощи Украине

Межведомственный указ о двенадцатом пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ был опубликован 14 ноября в Официальном вестнике Италии.

Что предусматривает новый пакет помощи

Указ подписал министр обороны Италии Гвидо Кроцетто по согласованию с министрами иностранных дел и экономики. Он разрешает передачу Украине военных транспортных средств, материалов и оборудования.

"Транспортные средства, материалы и оборудование передаются получателю бесплатно", — указано в указе.

Перечень конкретного оборудования содержится в секретном документе Генерального штаба Вооруженных сил Италии и не публикуется из соображений безопасности.

Общая военная поддержка Италии Украине

Правительство Джорджи Мелони ранее отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Общая стоимость этих пакетов оценивается от 2,5 до 3 млрд евро.

По неофициальным данным, Италия уже передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.

