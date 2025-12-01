Италия официально одобрила двенадцатый пакет военной помощи Украине
Межведомственный указ о двенадцатом пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, документ был опубликован 14 ноября в Официальном вестнике Италии.
Что предусматривает новый пакет помощи
Указ подписал министр обороны Италии Гвидо Кроцетто по согласованию с министрами иностранных дел и экономики. Он разрешает передачу Украине военных транспортных средств, материалов и оборудования.
"Транспортные средства, материалы и оборудование передаются получателю бесплатно", — указано в указе.
Перечень конкретного оборудования содержится в секретном документе Генерального штаба Вооруженных сил Италии и не публикуется из соображений безопасности.
Общая военная поддержка Италии Украине
Правительство Джорджи Мелони ранее отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Общая стоимость этих пакетов оценивается от 2,5 до 3 млрд евро.
По неофициальным данным, Италия уже передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.
- Ранее мы сообщали, что Германия планирует в 2026 году предоставить Украине более 11,5 млрд евро военной помощи, а США одобрили Украине пакет для обслуживания ЗРК Patriot на $105 млн.
