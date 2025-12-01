РУС
Италия официально одобрила двенадцатый пакет военной помощи Украине

Италия предоставила Украине военную помощь

Межведомственный указ о двенадцатом пакете военной помощи Украине от Италии вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ был опубликован 14 ноября в Официальном вестнике Италии.

Что предусматривает новый пакет помощи

Указ подписал министр обороны Италии Гвидо Кроцетто по согласованию с министрами иностранных дел и экономики. Он разрешает передачу Украине военных транспортных средств, материалов и оборудования.

"Транспортные средства, материалы и оборудование передаются получателю бесплатно", — указано в указе.

Перечень конкретного оборудования содержится в секретном документе Генерального штаба Вооруженных сил Италии и не публикуется из соображений безопасности.

Читайте также: Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

Общая военная поддержка Италии Украине

Правительство Джорджи Мелони ранее отправило 11 пакетов помощи с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Общая стоимость этих пакетов оценивается от 2,5 до 3 млрд евро.

По неофициальным данным, Италия уже передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T.

Читайте: Глава Минобороны Италии Крозетто не видит готовности РФ к мирным переговорам

DW

ЄС і його члени вже надали Україні понад 187 млрд євро - більше, ніж будь-хто інший. Планується, що в рамках нового механізму Євросоюзу SAFE для надання фінансової підтримки на підвищення обороноздатності, Україна отримає мільярди євро на оборонну промисловість, повідомила того ж дня Єврокомісія. З 19 країн, які подали заявки на фінансування, 15 збираються співпрацювати з Києвом.

Каллас закликала ті країни ЄС, які допомагають Україні менше за інших, подумати про справедливий розподіл навантаження серед членів Євросоюзу, додавши, що "допомогти Україні зараз - набагато дешевше, ніж продовжувати цю війну".
показать весь комментарий
01.12.2025 23:25 Ответить
Шлях до миру лежить через жорсткі санкції проти РФ і посилення підтримки України, переконані міністри оборони в ЄС.
Вони наполягають на більш активній участі Європи в переговорах щодо України.
показать весь комментарий
01.12.2025 23:26 Ответить
Перелік конкретного обладнання міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії й не публікується з міркувань безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3588093

Бувають же розумні люди! Це вам не якийсь зеленський і його камарилья!
показать весь комментарий
01.12.2025 23:27 Ответить
 
 