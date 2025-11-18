США одобрили Украине пакет для обслуживания ЗРК Patriot на $105 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине пакета обслуживания и модернизации для зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $105 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пакет включает модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, запасные части, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги для поддержки ПВО.

"Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны PATRIOT", – говорится на сайте Госдепа.

Военная поддержка от других стран

Также стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от Испании, включающий ракеты для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета составляет €300 млн, а конкретно Украине поступят 40 ракет для ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Испании. Сейчас эти ракеты в большом дефиците.

"Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это, в том числе, ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас в зимний период. И здесь конкретный пакет — 40 ракет для систем ПВО IRIS-T. Общий объем пакета — €300 млн", — заявил Зеленский.

Также мы писали, что новый оборонный пакет Украине передаст Франция. В Париже стороны подписали декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

