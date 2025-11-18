США одобрили Украине пакет для обслуживания ЗРК Patriot на $105 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Украине пакета обслуживания и модернизации для зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $105 млн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пакет включает модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903, запасные части, вспомогательное оборудование, обучение и другие услуги для поддержки ПВО.
"Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны PATRIOT", – говорится на сайте Госдепа.
Военная поддержка от других стран
Также стало известно, что Украина получит новый пакет военной помощи от Испании, включающий ракеты для систем ПВО Iris-T. Общий объем пакета составляет €300 млн, а конкретно Украине поступят 40 ракет для ПВО.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Испании. Сейчас эти ракеты в большом дефиците.
"Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. Это, в том числе, ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас в зимний период. И здесь конкретный пакет — 40 ракет для систем ПВО IRIS-T. Общий объем пакета — €300 млн", — заявил Зеленский.
Также мы писали, что новый оборонный пакет Украине передаст Франция. В Париже стороны подписали декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп заявив, що США продадуть 50 винищувачів F-35 Саудівській Аравії.
Трамп планував продати винищувачі F-35 Індії, але індуси відмовились. Зате Eмітати (ОАЕ), ще в 2021 замовили 50 F-35 і чекають на літаки.
Двадцять п'ять країн розгортають приблизно 3 000 літаків F-35 Lightning II трьох різних модифікацій, створюючи наймасштабнішу в історії багатонаціональну програму винищувачів із фінальними складальними лініями в Техасі, Італії та Японії. США планують придбати 2 456 літаків (майже дві третини світового парку), тоді як основними партнерами є Японія (147), Великобританія (138), Австралія (100) та Італія (90), які формують ядро міжнародного консорціуму.