Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине, - депутат Бундестага Хардт

Депутат Бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз Юрген Хардт заявил, что Германия должна планировать примерно €1 млрд ежемесячно на военную поддержку Украины.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Хардта, эти средства будут направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и поддержку ее способности противостоять российскому нападению. Он отметил, что часть потребностей Украина покрывает собственными налоговыми поступлениями, но значительная часть финансируется извне, и Германия является одним из лидеров такой поддержки.

"Примерно один миллиард в месяц от Германии - на такую поддержку Украина может рассчитывать", - сказал Хардт.

Репарационный заем

Депутат добавил, что федеральное правительство работает над мобилизацией больших ресурсов, в частности путем выдачи кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами, и через более активную роль ЕС и других партнеров. Он также выразил надежду, что США и другие страны увеличат свое участие в поддержке Украины.

"Сильная Украина - это лучший способ завершить эту войну. Мы должны сделать Украину настолько сильной, чтобы Путин был вынужден серьезно учитывать то, что для него все может пойти не по плану.

Сейчас он считает, что рано или поздно выиграет эту войну. В тот момент, когда он поймет или поверит, что для него есть риск поражения, в тот момент, возможно, появится шанс на действительно честные и разумные мирные переговоры без диктата со стороны России - и это цель, которой мы должны достичь... Россия должна проиграть эту войну, но если Россия закончит эту войну, потому что боится ее проиграть, меня это тоже устраивает", - подчеркнул Хардт.

