Німеччина планує виділяти близько €1 млрд на місяць для військової допомоги Україні, - депутат Бундестагу Хардт

Депутат Бундестагу від правлячої партії Християнсько-демократичний союз Юрген Хардт заявив, що Німеччина має планувати приблизно €1 млрд щомісячно на військову підтримку України.

Про це він сказав в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Хардта, ці кошти спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних сил України та підтримку її здатності протистояти російському нападу. Він зазначив, що частину потреб Україна покриває власними податковими надходженнями, але значна частина фінансується зовні, і Німеччина є одним із лідерів такої підтримки.

"Приблизно один мільярд на місяць від Німеччини - на таку підтримку Україна може розраховувати", - сказав Хардт.

Репараційна позика

Депутат додав, що федеральний уряд працює над мобілізацією більших ресурсів, зокрема шляхом видачі кредитів, забезпечених замороженими російськими активами, і через активнішу роль ЄС та інших партнерів. Він також висловив сподівання, що США та інші країни збільшать свою участь у підтримці України.

"Сильна Україна - це найкращий спосіб завершити цю війну. Ми маємо зробити Україну настільки сильною, щоб Путін був змушений серйозно враховувати те, що для нього все може піти не за планом.

Зараз він вважає, що рано чи пізно виграє цю війну. У той момент, коли він зрозуміє або повірить, що для нього є ризик поразки, у той момент, можливо, з’явиться шанс на справді чесні й розумні мирні переговори без диктату з боку Росії - і це є ціллю, якої ми повинні досягти… Росія повинна програти цю війну, але якщо Росія закінчить цю війну, бо боїться її програти, мене це теж влаштовує", - підкреслив Хардт.

