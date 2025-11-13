Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину: кого торкнуться обмеження
Федеральний уряд Канади планує зменшити кількість дозволів на в’їзд для іноземців, які тимчасово проживають у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише суспільний мовник CBC News, посилаючись на новий міграційний план уряду.
Темпи імміграції перевищують можливості держави
Згідно з документом, у 2026 році Канада видасть лише 385 тисяч віз для тимчасових резидентів, що майже на 43% менше, ніж передбачалося у плані на 2025 рік. Протягом наступних двох років уряд планує зменшити цей показник до 370 тисяч осіб щороку.
Уряд пояснює, що обмеження введені через надмірне навантаження на житлову, соціальну та економічну систему країни. Канадський міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань визнав, що нинішні темпи імміграції перевищують можливості держави.
"Канадці розуміють, що ми досягли межі своїх можливостей — а подекуди навіть перевищили її — у прийомі новоприбулих", — наголосив міністр.
У новому міграційному плані уряд робить акцент на прийомі кваліфікованих працівників, які можуть підтримати економіку Канади, але скорочує кількість короткострокових студентських і трудових віз.
Німеччина змінить систему підтримки українських біженців
Раніше ми повідомляли, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть виплати Bürgergeld, а розглядатимуться як шукачі притулку.
Нині самотня особа отримує 563 євро на місяць, окрім цього держава компенсує витрати на оренду житла, опалення та базове медичне обслуговування. Після реформи українці, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року, потраплятимуть під дію Закону про допомогу шукачам притулку.
За цим законом передбачено менші виплати: 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати — загалом близько 441 євро на місяць.
Такий крок означає завершення майже чотирирічного періоду спеціального статусу для українських біженців, запровадженого після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Це свідчить про значне зростання кількості заяв порівняно з попередніми роками, що вказує на зростаючий попит на захист у Канаді.
Проблема Канади в нелегальних біженцях.
По закону, потрібно кожного окремо розглянути (перевірити) і лише після цього вислати, якщо не кваліфікований як біженець. Вони роками сидять в Канаді і чекають черги.
Згідно з даними Statistics Canada, між 2022 та 2024 роками Канада прийняла 3,1 мільйона чистих іммігрантів. Щоб зрозуміти масштаб, це відповідає приблизно 26 мільйонам людей, які прибули б до США за той самий період, тоді як США фактично прийняли лише 8-9 мільйонів іммігрантів у ті роки.
Критичним фактором цього зростання стало розширення тимчасових імміграційних потоків, які раніше мали незначне значення (для роботи та навчання). До 2022 року Канада приймала більше тимчасових резидентів, ніж постійних, а до 2023 року країна приймала приблизно вдвічі більше тимчасових резидентів, ніж постійних. Це означало, що коли уряд обговорював цільові показники імміграції близько 500 000 осіб, вони мали на увазі лише постійну імміграцію, тоді як фактична загальна кількість разом із тимчасовими резидентами досягла 1,3 мільйона у 2023 році.
Як наслідок, виникли проблеми з житлом, лікарями, школами...
Якщо хтось подасть заяву сьогодні, ймовірно, що слухання відбудеться приблизно через півтора року.
