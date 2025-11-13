Канада скорочує кількість віз для іноземців майже наполовину: кого торкнуться обмеження

У Канаді зменшать кількість нових іноземців на 43%

Федеральний уряд Канади планує зменшити кількість дозволів на в’їзд для іноземців, які тимчасово проживають у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише суспільний мовник CBC News, посилаючись на новий міграційний план уряду.

Темпи імміграції перевищують можливості держави

Згідно з документом, у 2026 році Канада видасть лише 385 тисяч віз для тимчасових резидентів, що майже на 43% менше, ніж передбачалося у плані на 2025 рік. Протягом наступних двох років уряд планує зменшити цей показник до 370 тисяч осіб щороку.

Уряд пояснює, що обмеження введені через надмірне навантаження на житлову, соціальну та економічну систему країни. Канадський міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань визнав, що нинішні темпи імміграції перевищують можливості держави.

"Канадці розуміють, що ми досягли межі своїх можливостей — а подекуди навіть перевищили її — у прийомі новоприбулих", — наголосив міністр.

У новому міграційному плані уряд робить акцент на прийомі кваліфікованих працівників, які можуть підтримати економіку Канади, але скорочує кількість короткострокових студентських і трудових віз.

Німеччина змінить систему підтримки українських біженців

Раніше ми повідомляли, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть виплати Bürgergeld, а розглядатимуться як шукачі притулку.

Нині самотня особа отримує 563 євро на місяць, окрім цього держава компенсує витрати на оренду житла, опалення та базове медичне обслуговування. Після реформи українці, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року, потраплятимуть під дію Закону про допомогу шукачам притулку.

За цим законом передбачено менші виплати: 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати — загалом близько 441 євро на місяць.

Такий крок означає завершення майже чотирирічного періоду спеціального статусу для українських біженців, запровадженого після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

+2
Гнати в шию мокрим ганчіррям
13.11.2025 03:41 Відповісти
+2
Тут проблема не з нелегалами чи біженцями. Ліберали Трюдо, і після нього, завозили іммігрантів із Третього світу практично без перевірок та співбесід. У той час як нормальні апліканти на імміграцію чекали на відповідь роками, Африку з Азією завозили оптом, у постійно зростаючих кількостях. Відображення заяви ублюдка Трюдо про те, що "Канада більше не буде країною білих поселенців". Ось вони посилено і завозили сюди третій світ. А нормальні потенційні мігранти так і не отримували дозволу. Тепер уже навіть лівакам стало зрозуміло, що країна летить у прірву. Карні зовсім не скасував план Джастіна, лише зменшив обсяги.
13.11.2025 05:10 Відповісти
+2
До чого тут фашизм? Це імміграційні закони, прийняті в багатьох країнах. Кожна країна має право обирати, кого вона приймає, а кого ні. Біженці до цієї категорії не належать, до речі.
13.11.2025 05:12 Відповісти
В Америці давно діє така система. Але нелегальну міграцію складно контролювати. Країни золотого білого Заходу повинні приймати тільки кращих, освічених і працьовитих. Фільтрувати сміття.
13.11.2025 01:21 Відповісти
Такий собі скромненький фашистський коментарчик)
13.11.2025 01:25 Відповісти
Я тільки озвучив те що роблять держави. Навіть комуністична Канада це зрозуміла.
13.11.2025 01:29 Відповісти
А що робити з тими , хто поколіннями живе у штатах на усіляких програмах та субсидіях, отримує *** і не збирається навіть хоч трішки працювати?
13.11.2025 02:22 Відповісти
13.11.2025 03:41 Відповісти
Депортувати.
13.11.2025 04:00 Відповісти
Ви не зрозуміли-я мав на увазі американців!І я знаю таких, які поколіннями не працюють, не навчаються.
17.11.2025 05:53 Відповісти
Sky hawk, "communist Canada" exists in your sick imagination. This is the bullshit that is being pushed forward mostly by the ex-soviet hyper-patriotic Yanks. Note that the world spread of the modern Marxism comes from the US of A! That's where all those soroses-globalists are based. And this plague spreads out of there, Canada's one of the victims.
Have some brains...
13.11.2025 05:17 Відповісти
Не треба ля-ля, бо обмеження почали діяти виключно з приходом Трампа о влади.
13.11.2025 01:46 Відповісти
У 2025 році Канада розглянула понад 78 700 заяв про надання притулку у Відділі захисту біженців, при цьому загальна кількість заяв про надання притулку за рік склала 479 542.
Це свідчить про значне зростання кількості заяв порівняно з попередніми роками, що вказує на зростаючий попит на захист у Канаді.

Проблема Канади в нелегальних біженцях.
По закону, потрібно кожного окремо розглянути (перевірити) і лише після цього вислати, якщо не кваліфікований як біженець. Вони роками сидять в Канаді і чекають черги.
13.11.2025 02:01 Відповісти
Найбільш драматичні зміни відбулися після пандемії.
Згідно з даними Statistics Canada, між 2022 та 2024 роками Канада прийняла 3,1 мільйона чистих іммігрантів. Щоб зрозуміти масштаб, це відповідає приблизно 26 мільйонам людей, які прибули б до США за той самий період, тоді як США фактично прийняли лише 8-9 мільйонів іммігрантів у ті роки.

Критичним фактором цього зростання стало розширення тимчасових імміграційних потоків, які раніше мали незначне значення (для роботи та навчання). До 2022 року Канада приймала більше тимчасових резидентів, ніж постійних, а до 2023 року країна приймала приблизно вдвічі більше тимчасових резидентів, ніж постійних. Це означало, що коли уряд обговорював цільові показники імміграції близько 500 000 осіб, вони мали на увазі лише постійну імміграцію, тоді як фактична загальна кількість разом із тимчасовими резидентами досягла 1,3 мільйона у 2023 році.
Як наслідок, виникли проблеми з житлом, лікарями, школами...
13.11.2025 06:23 Відповісти
13.11.2025 06:25 Відповісти
Багато тимчасових іммігрантів вирішують подавати на притулок, оскільки у них закінчуються інші варіанти залишитися в Канаді на постійне проживання, через те що Оттава внесла значні зміни для зменшення цільових показників імміграції.
Якщо хтось подасть заяву сьогодні, ймовірно, що слухання відбудеться приблизно через півтора року.
13.11.2025 06:52 Відповісти
Світ без кордонів знову віддаляється від людства через дурних політиків і концепцію "національної держави". Сумно.
13.11.2025 03:02 Відповісти
Особливо надихають канадців українці, які приїхали за програмою біженців, взяли по 3к і поїхали назад в Європу. Знову на біженство. Маю таких знайомих.
Самі смєлі ще й побрали там кредити.

На язику лише довге пііііі
13.11.2025 12:30 Відповісти
Правильно, зараз треба робити роботів нахер ті іноземці, і в нас маємо створити мільйони роботів із ШІ для всіх робіт
13.11.2025 05:02 Відповісти
Найбільша проблема в Канаді це відсутність житла для біженців. Ціни на оренду та купівлю житла настільки великі що немає сенсу лишатися в країні. Канаду теоретично очікує економічний підйом. Але його не буде якщо не побудують доступне житло. Друга проблема це безкоштовна метадонова терапія для наркоманів які перебираються туди нелегально з усього світу і отримують наркоту на халяву поки не здохнуть на запльованих вулицях великих міст.
13.11.2025 06:36 Відповісти
По ******** мірках, в Канаді до 1650 чи якогось там року взагалі не було жодної одиниці житла. Але ж люди якось жили 20000 років.Нехай і негрів сілять так як раніше, не впаде корона
13.11.2025 07:21 Відповісти
Канада в Британській співдружності і стандарти життя соціального забезпечення там досить високі. Тому скорочують наплив емігрантів.
13.11.2025 08:40 Відповісти
Ну і до чого тут це. Камерун і Бангладеш також в цієї співдружності і що?
13.11.2025 10:24 Відповісти
 
 