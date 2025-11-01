Трамп заявив, що не відновить торговельні переговори із Канадою

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори між США та Канадою не будуть відновлені.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One, передає Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

США не відновлюватимуть переговори

Журналісти поцікавилися у глави Білого дому, чи будуть відновлені переговори між США та Канадою. Трамп у відповідь сказав - ні.

"Ні, але у мене дуже хороші стосунки (з главою канадського уряду Марком Карні, - ред.). Я його дуже люблю, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно. Він був дуже ввічливий. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою",- сказав очільник США.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.

Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, в якій використано фрагмент виступу 40-го президента США Рональда Рейгана, де той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі.

