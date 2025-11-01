УКР
Новини Тарифна війна між США та Канадою
Трамп заявив, що не відновить торговельні переговори із Канадою

Трамп відмовився від торговельних перемовин з Канадою

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори між США та Канадою не будуть відновлені.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One, передає Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

США не відновлюватимуть переговори 

Журналісти поцікавилися у глави Білого дому, чи будуть відновлені переговори між США та Канадою. Трамп у відповідь сказав - ні.

"Ні, але у мене дуже хороші стосунки (з главою канадського уряду Марком Карні, - ред.). Я його дуже люблю, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно. Він був дуже ввічливий. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою",- сказав очільник США.

Нагадаємо, що 25 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.

Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, в якій використано фрагмент виступу 40-го президента США Рональда Рейгана, де той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі.

Читайте також: Трамп заявив про підвищення мит для Канади ще на 10%

Канада (2277) торгівля (1454) Трамп Дональд (7572) Карні Марк (52)
Код ти вже здохнеш, руда потвора. Вільна торгівля, це основа ******** цивілізації.
показати весь коментар
01.11.2025 01:45 Відповісти
По такій логіці пуйло теж має право
показати весь коментар
01.11.2025 02:32 Відповісти
А були би в Канаді патріоти, закрили би кордон, хоча б, до ментальної ремісії сусіднього населення. До речі, в Україні була така сама хєрня з «братським на-ротом» до 2014.
показати весь коментар
01.11.2025 01:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=79_WfHR3yfs https://www.youtube.com/watch?v=Елітний МОРПІХ зі США видав про ЗСУ таке, чого НІХТО НЕ ЧЕКАВ. Ці факти СКОЛИХНУЛИ армії НАТО
показати весь коментар
01.11.2025 01:57 Відповісти
цікава розповідь американського воїна ...
показати весь коментар
01.11.2025 01:59 Відповісти
З моменту вступу на посаду в Cічні Трамп запровадив багато тарифів на Канаду, зокрема 35% на всі товари, що не відповідають Угоді Канади, США та Мексики, а також секторальні тарифи від 25% до 50% на такі товари, як сталь, алюміній, мідь, деревина та автомобілі.
показати весь коментар
01.11.2025 01:57 Відповісти
BBC
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прийняв запрошення відвідати Китай, яке йому надіслав президент Сі Цзіньпін, що сигналізує про «поворотний момент» у відносинах між країнами.
Запрошення було зроблено після того, як двоє лідерів зустрілися протягом 40 хвилин на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у п'ятницю.
Це була перша зустріч прем'єр-міністра Канади з президентом Китаю з 2017 року.
Відносини між країнами були напруженими з 2018 року через дипломатичний конфлікт і перебувають у торговому суперечці з 2024 року.
Але оскільки торговельна напруженість між Канадою та США продовжує зростати, Карні заявив, що країна звернеться до укріплення зв'язків з іншими провідними економіками.
показати весь коментар
01.11.2025 02:14 Відповісти
 
 