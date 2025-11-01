Трамп заявив, що не відновить торговельні переговори із Канадою
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори між США та Канадою не будуть відновлені.
Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One, передає Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
США не відновлюватимуть переговори
Журналісти поцікавилися у глави Білого дому, чи будуть відновлені переговори між США та Канадою. Трамп у відповідь сказав - ні.
"Ні, але у мене дуже хороші стосунки (з главою канадського уряду Марком Карні, - ред.). Я його дуже люблю, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно. Він був дуже ввічливий. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою",- сказав очільник США.
Нагадаємо, що 25 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.
Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, в якій використано фрагмент виступу 40-го президента США Рональда Рейгана, де той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прийняв запрошення відвідати Китай, яке йому надіслав президент Сі Цзіньпін, що сигналізує про «поворотний момент» у відносинах між країнами.
Запрошення було зроблено після того, як двоє лідерів зустрілися протягом 40 хвилин на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у п'ятницю.
Це була перша зустріч прем'єр-міністра Канади з президентом Китаю з 2017 року.
Відносини між країнами були напруженими з 2018 року через дипломатичний конфлікт і перебувають у торговому суперечці з 2024 року.
Але оскільки торговельна напруженість між Канадою та США продовжує зростати, Карні заявив, що країна звернеться до укріплення зв'язків з іншими провідними економіками.