Трамп заявив про підвищення мит для Канади ще на 10%

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Що стало причиною підвищення мит?

Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, в якій використано фрагмент виступу 40-го президента США Рональда Рейгана, де той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі.

Глава Білого дому стверджує, що реклама "спотворює президентське радіозвернення", і що Канада не отримувала й не запитувала дозволу на внесення змін до промови Рейгана.

"Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на "допомогу" щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди США... З огляду на серйозне спотворення фактів та ворожі дії я збільшую мито для Канади на 10% понад те, що вони платять зараз", - заявив Трамп.

