Трамп заявив про підвищення мит для Канади ще на 10%
Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що стало причиною підвищення мит?
Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, в якій використано фрагмент виступу 40-го президента США Рональда Рейгана, де той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі.
Глава Білого дому стверджує, що реклама "спотворює президентське радіозвернення", і що Канада не отримувала й не запитувала дозволу на внесення змін до промови Рейгана.
"Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на "допомогу" щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди США... З огляду на серйозне спотворення фактів та ворожі дії я збільшую мито для Канади на 10% понад те, що вони платять зараз", - заявив Трамп.
Кевін Хассетт, директор Національної економічної ради Трампа, заявив репортерам у Білому домі в п'ятницю, що пост Трампа про скасування переговорів «викриває його розчарування діями та позиціями канадців протягом кількох місяців переговорів».
«З канадцями було дуже важко вести переговори», - сказав він.
«Якщо подивитися на всі країни світу, з якими ми укладали угоди, і враховуючи той факт, що зараз ми ведемо окремі переговори з Мексикою, це показує, що справа не лише в одній рекламі, а в накопиченому розчаруванні», - додав він.
Що саме у переговорах з Канадою так розчаровує Трампа, поки незрозуміло.
«Не дайте себе обдурити», - сказав Судос.
«Трамп хоче поступок, яких жоден канадський прем'єр ніколи не повинен приймати.
Трамп хоче повністю знищити канадський автомобільний сектор».
Позиція Канади щодо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та її розгляд Китаю як стратегічного партнера також вплинули на рішення Трампа.
Більшість канадського експорту до США звільнено від тарифів завдяки Угоді між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою (USMCA), підписаній під час першого терміну Трампа.
Адміністрація Трампа в серпні ввела тариф у розмірі 35% на канадські товари, не покриті USMCA.
Але економіка Канади потерпала від секторних тарифів у розмірі 50%, введених цього року Трампом на сталь та алюміній із усіх країн.
Карні заявив у п'ятницю, що Канада готова відновити торгові переговори зі Сполученими Штатами.
Трамп і Карні обидва будуть присутні на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії.