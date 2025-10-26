РУС
Новости Тарифная война между США и Канадой
2 286 15

Трамп заявил о повышении пошлин для Канады еще на 10%

карни,трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Что стало причиной повышения пошлин?

Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, в которой использован фрагмент выступления 40-го президента США Рональда Рейгана, где тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Глава Белого дома утверждает, что реклама "искажает президентское радиообращение", и что Канада не получала и не запрашивала разрешения на внесение изменений в речь Рейгана.

"Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести вред США... Учитывая серьезное искажение фактов и враждебные действия я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - заявил Трамп.

сообщение Трампа

Топ комментарии
+7
Важко коли президент - божевільний дід. Але ще гірше коли брехливий кловун
26.10.2025 03:11 Ответить
+6
якій дурень голосував за цього дебіла ? дайте йому сельодки чи ******** !
26.10.2025 02:19 Ответить
+5
Очікуване підвищення податку на торгівлю з ідіотом.
26.10.2025 02:03 Ответить
CBC

Кевін Хассетт, директор Національної економічної ради Трампа, заявив репортерам у Білому домі в п'ятницю, що пост Трампа про скасування переговорів «викриває його розчарування діями та позиціями канадців протягом кількох місяців переговорів».
«З канадцями було дуже важко вести переговори», - сказав він.
«Якщо подивитися на всі країни світу, з якими ми укладали угоди, і враховуючи той факт, що зараз ми ведемо окремі переговори з Мексикою, це показує, що справа не лише в одній рекламі, а в накопиченому розчаруванні», - додав він.
Що саме у переговорах з Канадою так розчаровує Трампа, поки незрозуміло.
26.10.2025 02:03 Ответить
«Рішення Трампа не має жодного стосунку до цілком виправданої рекламної кампанії прем'єр-міністра Онтаріо Дага Форда», - написав Дмитро Судос, який працював директором із комунікацій колишнього прем'єр-міністра Стівена Харпера, у дописі на X.

«Не дайте себе обдурити», - сказав Судос.
«Трамп хоче поступок, яких жоден канадський прем'єр ніколи не повинен приймати.
Трамп хоче повністю знищити канадський автомобільний сектор».
Позиція Канади щодо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та її розгляд Китаю як стратегічного партнера також вплинули на рішення Трампа.
26.10.2025 02:04 Ответить
Hевідомо, які товари будуть підлягати впливу нових тарифів, оголошених Трампом.
Більшість канадського експорту до США звільнено від тарифів завдяки Угоді між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою (USMCA), підписаній під час першого терміну Трампа.
Адміністрація Трампа в серпні ввела тариф у розмірі 35% на канадські товари, не покриті USMCA.
Але економіка Канади потерпала від секторних тарифів у розмірі 50%, введених цього року Трампом на сталь та алюміній із усіх країн.
Карні заявив у п'ятницю, що Канада готова відновити торгові переговори зі Сполученими Штатами.
Трамп і Карні обидва будуть присутні на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії.
26.10.2025 02:50 Ответить
Очікуване підвищення податку на торгівлю з ідіотом.
26.10.2025 02:03 Ответить
Якщо би Трамп був тоді президентом - то Рейгана би не було....
26.10.2025 02:04 Ответить
якій дурень голосував за цього дебіла ? дайте йому сельодки чи ******** !
26.10.2025 02:19 Ответить
Роман#583399
Зучтрічне питання
Який дурень голосував за зе у 2019 р?
26.10.2025 05:33 Ответить
... але ж його оточення все "оце" сприймає та ще й підтримує.
26.10.2025 03:01 Ответить
Важко коли президент - божевільний дід. Але ще гірше коли брехливий кловун
26.10.2025 03:11 Ответить
Правильно. Не надо расслабляться соседям.
26.10.2025 03:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=82LXKFXX3dQ https://www.youtube.com/watch?v=Кінець війни близько? Портников, Зеркаль, Пристайко про Трампа, Зеленського, тиск на Росію LIGA Talk
26.10.2025 03:06 Ответить
Рон Вара знов приходив до трампа.
26.10.2025 05:09 Ответить
Трамп, з ранку надів труси не забудь перевисти часи
26.10.2025 06:22 Ответить
От і починають "вилазить вуха" Трампівських "хотєлок" на Канаду і Гренландію - в Гренландії, на площі, яка звільнилася від льодовика, в результаті танення льодів, виявлене гігантське родовище рідкоземельних металів. Одна з американських компаній (а також і китайці) , провели попередні дослідження...
26.10.2025 07:05 Ответить
Carney перевiв свiй бiзнес в Штати, а що там з економiкою Канади буде йому байдуже.
26.10.2025 07:14 Ответить
 
 