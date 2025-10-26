Трамп заявил о повышении пошлин для Канады еще на 10%
Президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Что стало причиной повышения пошлин?
Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, в которой использован фрагмент выступления 40-го президента США Рональда Рейгана, где тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.
Глава Белого дома утверждает, что реклама "искажает президентское радиообращение", и что Канада не получала и не запрашивала разрешения на внесение изменений в речь Рейгана.
"Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести вред США... Учитывая серьезное искажение фактов и враждебные действия я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - заявил Трамп.
Кевін Хассетт, директор Національної економічної ради Трампа, заявив репортерам у Білому домі в п'ятницю, що пост Трампа про скасування переговорів «викриває його розчарування діями та позиціями канадців протягом кількох місяців переговорів».
«З канадцями було дуже важко вести переговори», - сказав він.
«Якщо подивитися на всі країни світу, з якими ми укладали угоди, і враховуючи той факт, що зараз ми ведемо окремі переговори з Мексикою, це показує, що справа не лише в одній рекламі, а в накопиченому розчаруванні», - додав він.
Що саме у переговорах з Канадою так розчаровує Трампа, поки незрозуміло.
«Не дайте себе обдурити», - сказав Судос.
«Трамп хоче поступок, яких жоден канадський прем'єр ніколи не повинен приймати.
Трамп хоче повністю знищити канадський автомобільний сектор».
Позиція Канади щодо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху та її розгляд Китаю як стратегічного партнера також вплинули на рішення Трампа.
Більшість канадського експорту до США звільнено від тарифів завдяки Угоді між Сполученими Штатами, Мексикою та Канадою (USMCA), підписаній під час першого терміну Трампа.
Адміністрація Трампа в серпні ввела тариф у розмірі 35% на канадські товари, не покриті USMCA.
Але економіка Канади потерпала від секторних тарифів у розмірі 50%, введених цього року Трампом на сталь та алюміній із усіх країн.
Карні заявив у п'ятницю, що Канада готова відновити торгові переговори зі Сполученими Штатами.
Трамп і Карні обидва будуть присутні на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії.
