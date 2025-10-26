Трамп заявил о повышении пошлин для Канады еще на 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Что стало причиной повышения пошлин?

Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, в которой использован фрагмент выступления 40-го президента США Рональда Рейгана, где тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Глава Белого дома утверждает, что реклама "искажает президентское радиообращение", и что Канада не получала и не запрашивала разрешения на внесение изменений в речь Рейгана.

"Единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" в отношении пошлин, которые она использовала в течение многих лет, чтобы нанести вред США... Учитывая серьезное искажение фактов и враждебные действия я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас", - заявил Трамп.

Читайте также: Канада будет вести торговые переговоры с Трампом на своих условиях, - премьер Карни