Трамп заявил, что не возобновит торговые переговоры с Канадой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Канадой не будут возобновлены.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One, передает Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

США не будут возобновлять переговоры

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, будут ли возобновлены переговоры между США и Канадой. Трамп в ответ сказал - нет.

"Нет, но у меня очень хорошие отношения (с главой канадского правительства Марком Карни, - ред.). Я его очень люблю, но, знаете, то, что они сделали, было неправильно. Он был очень вежлив. Он извинился за то, что они сделали с рекламой", - сказал глава США.

Напомним, что 25 октября президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, в которой использован фрагмент выступления 40-го президента США Рональда Рейгана, где тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Канада (2144) торговля (984) Трамп Дональд (7005) Карни Марк (51)
+2
https://www.youtube.com/watch?v=79_WfHR3yfs https://www.youtube.com/watch?v=Елітний МОРПІХ зі США видав про ЗСУ таке, чого НІХТО НЕ ЧЕКАВ. Ці факти СКОЛИХНУЛИ армії НАТО
01.11.2025 01:57 Ответить
+2
З моменту вступу на посаду в Cічні Трамп запровадив багато тарифів на Канаду, зокрема 35% на всі товари, що не відповідають Угоді Канади, США та Мексики, а також секторальні тарифи від 25% до 50% на такі товари, як сталь, алюміній, мідь, деревина та автомобілі.
01.11.2025 01:57 Ответить
+2
цікава розповідь американського воїна ...
01.11.2025 01:59 Ответить
Код ти вже здохнеш, руда потвора. Вільна торгівля, це основа ******** цивілізації.
01.11.2025 01:45 Ответить
По такій логіці пуйло теж має право
01.11.2025 02:32 Ответить
Право - робити що?
01.11.2025 06:04 Ответить
А були би в Канаді патріоти, закрили би кордон, хоча б, до ментальної ремісії сусіднього населення. До речі, в Україні була така сама хєрня з «братським на-ротом» до 2014.
01.11.2025 01:55 Ответить
Вони патріоти. Тому кордон завжди відкритий. В 60-70 ті дофіга людей збігло від вьєтнаму. І зараз через Канаду бігуть. Ілон Маск через Канаду втік. І ще багато хто
01.11.2025 05:56 Ответить
цікава розповідь американського воїна ...
01.11.2025 01:59 Ответить
З моменту вступу на посаду в Cічні Трамп запровадив багато тарифів на Канаду, зокрема 35% на всі товари, що не відповідають Угоді Канади, США та Мексики, а також секторальні тарифи від 25% до 50% на такі товари, як сталь, алюміній, мідь, деревина та автомобілі.
BBC
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прийняв запрошення відвідати Китай, яке йому надіслав президент Сі Цзіньпін, що сигналізує про «поворотний момент» у відносинах між країнами.
Запрошення було зроблено після того, як двоє лідерів зустрілися протягом 40 хвилин на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у п'ятницю.
Це була перша зустріч прем'єр-міністра Канади з президентом Китаю з 2017 року.
Відносини між країнами були напруженими з 2018 року через дипломатичний конфлікт і перебувають у торговому суперечці з 2024 року.
Але оскільки торговельна напруженість між Канадою та США продовжує зростати, Карні заявив, що країна звернеться до укріплення зв'язків з іншими провідними економіками.
01.11.2025 02:14 Ответить
ВІн ідіот. В нього ВІЙНА з Китаєм на грані гарячої - поки торгівельна а він мочить Канаду і ЕС - чувак якщо оці Канада і ЕС підуть на союз з Китаєм США КРАНТИ
01.11.2025 04:07 Ответить
Молоді здорові вґодовані біжинці з Украіни,я не знаю шо сказати.
01.11.2025 05:35 Ответить
А мають бути виснажені голодом? Заздрите?
01.11.2025 08:18 Ответить
Китай,Катар, які підтримують тероризм.Всі диктатори для трампа ласкаво запрошені.
01.11.2025 06:25 Ответить
Рудий телепень образився за принципом: не бери мої іграшки та не дзюрь у мій пісок. Скільки площі США Канада забезпечує електрикою? Почекаємо.
01.11.2025 06:41 Ответить
Після того,як відносини колишнього прем'єра Трюдо і Кеті Пері стали офіційними...старий рононосець зрозумів,що Меланія ще та хтива дівуля..і його підозри щодо Трюдо були небез підставними)))Мститься тепер канадцям))(.
01.11.2025 06:53 Ответить
 
 