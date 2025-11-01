Трамп заявил, что не возобновит торговые переговоры с Канадой

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Канадой не будут возобновлены.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One, передает Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

США не будут возобновлять переговоры

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, будут ли возобновлены переговоры между США и Канадой. Трамп в ответ сказал - нет.

"Нет, но у меня очень хорошие отношения (с главой канадского правительства Марком Карни, - ред.). Я его очень люблю, но, знаете, то, что они сделали, было неправильно. Он был очень вежлив. Он извинился за то, что они сделали с рекламой", - сказал глава США.

Напомним, что 25 октября президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить действующие пошлины на товары из Канады еще на 10%.

Трамп заявил, что принял решение повысить пошлины на товары из Канады еще на 10% из-за рекламы, в которой использован фрагмент выступления 40-го президента США Рональда Рейгана, где тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

