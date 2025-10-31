УКР
Канада передасть Україні конфіскований у Росії вантажний літак АН-124 після рішення суду, - глава МЗС Ананд

Канада готується передати Україні конфіскований літак РФ

Канада передасть Україні конфіскований у Росії вантажний літак АН-124, щойно на це дасть дозвіл суд.

Про це заявила під час пресконференції в Оттаві сказала міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Канадський уряд чекає рішення суду

"Головну роль у юридичному процесі відіграє суд. З юридичної точки зору мова йде про конфіскацію літака Антонова як майна. Не хочу робити передчасних висновків стосовно рішень незалежних судових органів, але у разі винесення позитивного для Канади висновку стосовно конфіскації літак буде повернуто Україні", - сказала глава МЗС Канади.

Ананд зазначила, що власник літака - підсанкційна компанія "Волга-Днепр" "використовує складні корпоративні структури, на розплутування яких необхідний значний час".

За її словами, законодавство Канади дозволяє конфіскацію майна судовим й законодавчим методом.

"Поки ми вивчаємо інші способи конфіскації, ми вирішили розпочати судовий процес. Чи це єдиний спосіб? Ні. Чи ми використовуємо усі наявні у нас засоби? Так", - сказала очільниця МЗС Канади.

Вона додала, що "на початку війни Росія знищила багато літаків в Україні, тож це, певним чином, поновлення флоту АНів".

Читайте також: Канада передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV до кінця року

Літак Ан-124 заарештували в Торонто

Нагадаємо, що російський Ан-124 "Руслан" прилетів у Торонто 27 лютого 2022 року і не встиг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського авіатранспорту.

Відтоді він стоїть у міжнародному аеропорту Торонто. Компанія-власник літака заборгувала аеропорту Торонто сотні тисяч доларів за простій.

Читайте також: Канада конфіскує на користь України російський Ан-124 "Руслан", - Стефанішина

