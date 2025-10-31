Канада передаст Украине конфискованный в России грузовой самолет АН-124 после решения суда, - глава МИД Ананд

Канада передаст Украине конфискованный в России грузовой самолет АН-124, как только на это даст разрешение суд.

Об этом заявила во время пресс-конференции в Оттаве министр иностранных дел Канады Анита Ананд, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Канадское правительство ждет решения суда

"Главную роль в юридическом процессе играет суд. С юридической точки зрения речь идет о конфискации самолета Антонова как имущества. Не хочу делать преждевременных выводов относительно решений независимых судебных органов, но в случае вынесения положительного для Канады заключения относительно конфискации самолет будет возвращен Украине", - сказала глава МИД Канады.

Ананд отметила, что владелец самолета - подсанкционная компания "Волга-Днепр" "использует сложные корпоративные структуры, на распутывание которых необходимо значительное время".

По ее словам, законодательство Канады позволяет конфискацию имущества судебным и законодательным методом.

"Пока мы изучаем другие способы конфискации, мы решили начать судебный процесс. Является ли это единственным способом? Нет. Используем ли мы все имеющиеся у нас средства? Да", - сказала глава МИД Канады.

Она добавила, что "в начале войны Россия уничтожила много самолетов в Украине, поэтому это, в некотором роде, обновление флота АНов".

Читайте также: Канада передаст Украине 50 бронетранспортеров ACSV до конца года

Самолет Ан-124 арестовали в Торонто

Напомним, что российский Ан-124 "Руслан" прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года и не успел покинуть Канаду до того, как она закрыла свое воздушное пространство для российского авиатранспорта.

С тех пор он стоит в международном аэропорту Торонто. Компания-владелец самолета задолжала аэропорту Торонто сотни тысяч долларов за простой.

Читайте также: Канада конфискует в пользу Украины российский Ан-124 "Руслан", - Стефанишина