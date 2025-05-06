Канада конфискует в пользу Украины российский Ан-124 "Руслан", - Стефанишина

Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании Волга-Днепр и уже находился под арестом Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

"Конфискация российского самолета "Руслан" была одной из моих первых целей в первый месяц работы министром юстиции. И вот, результат работы нашей команды", - написала она.

Как отмечает Стефанишина, процедура конфискации происходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и сейчас решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио.

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Стефанишина отметила, что подача иска о конфискации самолета в суд - общий результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. И это прекрасный пример, как международное право работает на практике.

Как уточнила Стефанишина, в августе 2023 года ВАКС, установив основания применения санкции, удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционной Волга-Днепр. Минюст передал решение ВАКС канадским партнерам. А теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета.

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Как сообщалось, самолет Ан-124 находится в аэропорту Торонто-Пирсон с 27 февраля 2022 года, когда Канада закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В июне 2023 года самолет арестовали, а в то время премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал передать его Украине, чтобы Россия никогда больше не могла его использовать.

Однако российская авиакомпания "Волга-Днепр" в 2023 году обратилась в канадский суд, где до сих пор пытается отстоять свое право собственности на самолет и помешать его конфискации.

5 мая генпрокурор Канады подал иск о конфискации российского самолета "Руслан".