Генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака "Руслан". Його обіцяли передати Україні
Генеральний прокурор Канади подав позов про конфіскацію вантажного літака АН-124 "Руслан", що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр" і був арештований у аеропорту Торонто-Пірсон у Міссісозі невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це речник Міністерства міжнародних справ Канади повідомив місцевому інтернет-виданню INsauga.com.
За його словами, генпрокурор Канади розпочав провадження щодо конфіскації, звернувшись до Вищого суду Онтаріо з відповідним клопотанням 18 березня 2025 року.
"Особа або організація, яка має частку або право на конфісковане майно, має можливість надати докази та брати участь в адміністративному та судовому провадженні", – додав представник міністерства.
Як повідомлялося, літак Ан-124 перебуває в аеропорту Торонто-Пірсон з 27 лютого 2022 року, коли Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
У червні 2023 року літак арештували, а на той час прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обіцяв передати його Україні, щоб Росія ніколи більше не могла його використовувати.
Однак російська авіакомпанія "Волга-Днепр" у 2023 році звернулася до канадського суду, де досі намагається відстояти своє право власності на літак і завадити його конфіскації.
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