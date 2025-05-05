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Генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака "Руслан". Його обіцяли передати Україні

Генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака

Генеральний прокурор Канади подав позов про конфіскацію вантажного літака АН-124 "Руслан", що належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр" і був арештований у аеропорту Торонто-Пірсон у Міссісозі невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це речник Міністерства міжнародних справ Канади повідомив місцевому інтернет-виданню INsauga.com.

За його словами, генпрокурор Канади розпочав провадження щодо конфіскації, звернувшись до Вищого суду Онтаріо з відповідним клопотанням 18 березня 2025 року.

"Особа або організація, яка має частку або право на конфісковане майно, має можливість надати докази та брати участь в адміністративному та судовому провадженні", – додав представник міністерства.

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Як повідомлялося, літак Ан-124 перебуває в аеропорту Торонто-Пірсон з 27 лютого 2022 року, коли Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У червні 2023 року літак арештували, а на той час прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обіцяв передати його Україні, щоб Росія ніколи більше не могла його використовувати.

Однак російська авіакомпанія "Волга-Днепр" у 2023 році звернулася до канадського суду, де досі намагається відстояти своє право власності на літак і завадити його конфіскації.

Автор: 

авіація (2242) Канада (499) конфіскація (337) росія (14247) АН (133)


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