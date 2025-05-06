Канада конфіскує на користь України російський Ан-124 "Руслан", - Стефанішина

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр та вже перебував під арештом Канади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Конфіскація російського літака "Руслан" була однією з моїх перших цілей в перший місяць, роботи Міністеркою юстиції. І от, результат роботи нашої команди", - написала вона.

Як зазначає Стефанішина, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

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Стефанішина наголосила, що подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами.І це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці.

Як уточнила Стефанішина, у серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної Волга-Днепр. Мінʼюстом було передано рішення ВАКС канадським партнерам. А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

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Як повідомлялося, літак Ан-124 перебуває в аеропорту Торонто-Пірсон з 27 лютого 2022 року, коли Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У червні 2023 року літак арештували, а на той час прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обіцяв передати його Україні, щоб Росія ніколи більше не могла його використовувати.

Однак російська авіакомпанія "Волга-Днепр" у 2023 році звернулася до канадського суду, де досі намагається відстояти своє право власності на літак і завадити його конфіскації.

5 травня генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака "Руслан".