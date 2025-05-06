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Новини Конфіскація літака Руслан
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Канада конфіскує на користь України російський Ан-124 "Руслан", - Стефанішина

руслан

 Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр та вже перебував під арештом Канади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Конфіскація російського літака "Руслан" була однією з моїх перших цілей в перший місяць, роботи Міністеркою юстиції. І от, результат роботи нашої команди", - написала вона.

Як зазначає Стефанішина, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

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Стефанішина наголосила, що подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами.І це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці.

Як уточнила Стефанішина, у серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної Волга-Днепр. Мінʼюстом було передано рішення ВАКС канадським партнерам. А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

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Як повідомлялося, літак Ан-124 перебуває в аеропорту Торонто-Пірсон з 27 лютого 2022 року, коли Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У червні 2023 року літак арештували, а на той час прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обіцяв передати його Україні, щоб Росія ніколи більше не могла його використовувати.

Однак російська авіакомпанія "Волга-Днепр" у 2023 році звернулася до канадського суду, де досі намагається відстояти своє право власності на літак і завадити його конфіскації.

5 травня генпрокурор Канади подав позов про конфіскацію російського літака "Руслан".

Автор: 

Канада (2204) конфіскація (854) літак (2915) АН (171)


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Топ коментарі
+8
Канада конфіскує

І от, результат роботи нашої команди.

Вибачте. Стефанішина очолює Мінюст Канади?
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06.05.2025 22:44
+7
у русни пердаки подрывает ))
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06.05.2025 22:41
+4
стефанішина, типу позитивна безугла.
несе таку ж маячню, але зі знаком плюс.
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06.05.2025 22:50
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у русни пердаки подрывает ))
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06.05.2025 22:41 Відповісти
Канада конфіскує

І от, результат роботи нашої команди.

Вибачте. Стефанішина очолює Мінюст Канади?
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06.05.2025 22:44 Відповісти
Врёт как дышит!
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06.05.2025 22:47 Відповісти
Берить вище, вона його сама перегоне.
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06.05.2025 22:50 Відповісти
Нє. Таке ЗЄ нікому не подарує.

Він зустрічав Мрію з масками від Гереги у 2020.
Він першим умостив дупу у перший прибувший в Україну F-16.
Це його фішка.
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06.05.2025 23:13 Відповісти
І мрії немає, і двух ф
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06.05.2025 23:29 Відповісти
ЗЄ ще у Маріку по фонтанах побігав.
І де тепер той Марік...

Така у нього вдача.
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06.05.2025 23:35 Відповісти
Літаки литять будєм всєх бамбіть.
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06.05.2025 23:21 Відповісти
стефанішина, типу позитивна безугла.
несе таку ж маячню, але зі знаком плюс.
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06.05.2025 22:50 Відповісти
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06.05.2025 23:01 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
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06.05.2025 23:10 Відповісти
 
 