Німеччина змінить систему підтримки українських біженців, - BILD

У Німеччині домовилися про реформу системи соціальної підтримки українських біженців. Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) досягли компромісу, який передбачає, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть виплати Bürgergeld, а розглядатимуться як шукачі притулку.

Про це пише видання BILD, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Нині самотня особа отримує 563 євро на місяць, окрім цього держава компенсує витрати на оренду житла, опалення та базове медичне обслуговування. Після реформи українці, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року, потраплятимуть під дію Закону про допомогу шукачам притулку. За цим законом передбачено менші виплати: 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні витрати — загалом близько 441 євро на місяць.

Такий крок означає завершення майже чотирирічного періоду спеціального статусу для українських біженців, запровадженого після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нині в Німеччині проживають близько 1,1 мільйона біженців з України. За даними німецького уряду, порівняно небагато з них працевлаштовані. Політики сподіваються, що нові правила підштовхнуть українців до виходу на ринок праці.

Реформа також дозволить уряду Німеччини зменшити видатки на соціальну підтримку, не змінюючи при цьому статусу тих українців, які вже перебувають у країні й отримують допомогу.

