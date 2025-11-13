Германия изменит систему поддержки украинских беженцев, - BILD

В Германии договорились о реформе системы социальной поддержки украинских беженцев. Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса, который предусматривает, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплаты Bürgergeld, а будут рассматриваться как просители убежища.

Об этом пишет издание BILD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сейчас одинокий человек получает 563 евро в месяц, кроме этого государство компенсирует расходы на аренду жилья, отопление и базовое медицинское обслуживание. После реформы украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут подпадать под действие Закона о помощи просителям убежища. По этому закону предусмотрены меньшие выплаты: 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы — в общей сложности около 441 евро в месяц.

Такой шаг означает завершение почти четырехлетнего периода специального статуса для украинских беженцев, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 66% немцев выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Сейчас в Германии проживают около 1,1 миллиона беженцев из Украины. По данным немецкого правительства, сравнительно немногие из них трудоустроены. Политики надеются, что новые правила подтолкнут украинцев к выходу на рынок труда.

Реформа также позволит правительству Германии уменьшить расходы на социальную поддержку, не меняя при этом статуса тех украинцев, которые уже находятся в стране и получают помощь.

Читайте также: Генсек ХДС Германии Линнеманн: "Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам"