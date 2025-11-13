РУС
Германия изменит систему поддержки украинских беженцев, - BILD

трудоустройство беженцев в ФРГ

В Германии договорились о реформе системы социальной поддержки украинских беженцев. Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса, который предусматривает, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплаты Bürgergeld, а будут рассматриваться как просители убежища.

Сейчас одинокий человек получает 563 евро в месяц, кроме этого государство компенсирует расходы на аренду жилья, отопление и базовое медицинское обслуживание. После реформы украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут подпадать под действие Закона о помощи просителям убежища. По этому закону предусмотрены меньшие выплаты: 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы — в общей сложности около 441 евро в месяц.

Такой шаг означает завершение почти четырехлетнего периода специального статуса для украинских беженцев, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Сейчас в Германии проживают около 1,1 миллиона беженцев из Украины. По данным немецкого правительства, сравнительно немногие из них трудоустроены. Политики надеются, что новые правила подтолкнут украинцев к выходу на рынок труда.

Реформа также позволит правительству Германии уменьшить расходы на социальную поддержку, не меняя при этом статуса тех украинцев, которые уже находятся в стране и получают помощь.

Автор: 

Якась несправедливість. Тим, хто там вже довго і виїхав з відносно безпечних регіонів, платитимуть більшу, ніж тим, хто наприклад жив в Україні, їм розбомбили житло, чи захопили населений пункт, вони залишилися без нічого і нічого практично не отримають тепер.
13.11.2025 00:28 Ответить
..а чому германці мають дбати про тих хто не є їх грамодянином? про яку справедливість ти кажеш-вони нам щось винні? такими думками ми вже усіх задовбали в край-допомогали люди і за це треба дякувати їм..
13.11.2025 08:04 Ответить
"Політики сподіваються, що нові правила підштовхнуть українців до виходу на ринок праці." Тобто німці і далі платитимуть ту ж саму суму, а не менше тим, які 2-3 роки сидять на соціалці, і сподіваються, що таким чином підштовхнуть їх до працевлаштування. Схоже, що німці з логікою не дружать.
13.11.2025 00:45 Ответить
Майже 87 відсотків роботодавців визнають, що їм важко знайти людей з потрібною кваліфікацією. У той час як 43 відсотки компаній, як і раніше, вимагають документи про освіту для всіх посад, 17 відсотків вже повністю відмовилися від цієї вимоги.
Особливо ці зміни помітні в IT-сфері: більше третини рекрутерів (38 відсотків) зізналися, що на окремих посадах вони вже повністю відмовилися від формальних вимог до освіти.
У сфері будівництва таких роботодавців близько 10 відсотків, у галузі освіти - 11.
13.11.2025 01:06 Ответить
Компетенції стають новою валютою на ринку праці. Три чверті опитаних компаній мають намір приділяти більше уваги комунікабельності, командній роботі та здатності вирішувати проблеми.
Зростає інтерес і до цифрових навичок, чому сприяє активне впровадження технологій штучного інтелекту.
Перехід до рекрутингу, що ґрунтується на компетенціях, так званого skills-based hiring, - це не швидкоплинна мода, а економічна необхідність.
Саме компетенції в майбутньому визначатимуть, чи зможуть компанії залишатися інноваційними, а співробітники - успішними в довгостроковій перспективі.
13.11.2025 01:08 Ответить
 
 