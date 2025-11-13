Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину: кого коснутся ограничения
Федеральное правительство Канады планирует уменьшить количество разрешений на въезд для иностранцев, временно проживающих в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет общественный вещатель CBC News, ссылаясь на новый миграционный план правительства.
Темпы иммиграции превышают возможности государства
Согласно документу, в 2026 году Канада выдаст только 385 тысяч виз для временных резидентов, что почти на 43% меньше, чем предусматривалось в плане на 2025 год. В течение следующих двух лет правительство планирует уменьшить этот показатель до 370 тысяч человек ежегодно.
Правительство объясняет, что ограничения введены из-за чрезмерной нагрузки на жилищную, социальную и экономическую систему страны. Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань признал, что нынешние темпы иммиграции превышают возможности государства.
"Канадцы понимают, что мы достигли предела своих возможностей — а кое-где даже превысили его — в приеме вновь прибывших", — подчеркнул министр.
В новом миграционном плане правительство делает акцент на приеме квалифицированных работников, которые могут поддержать экономику Канады, но сокращает количество краткосрочных студенческих и трудовых виз.
Германия изменит систему поддержки украинских беженцев
Ранее мы сообщали, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплаты Bürgergeld, а будут рассматриваться как просители убежища.
Сейчас одинокий человек получает 563 евро в месяц, кроме этого государство компенсирует расходы на аренду жилья, отопление и базовое медицинское обслуживание. После реформы украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут подпадать под действие Закона о помощи искателям убежища.
По этому закону предусмотрены меньшие выплаты: 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы — в общей сложности около 441 евро в месяц.
Такой шаг означает завершение почти четырехлетнего периода специального статуса для украинских беженцев, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Це свідчить про значне зростання кількості заяв порівняно з попередніми роками, що вказує на зростаючий попит на захист у Канаді.
Проблема Канади в нелегальних біженцях.
По закону, потрібно кожного окремо розглянути (перевірити) і лише після цього вислати, якщо не кваліфікований як біженець. Вони роками сидять в Канаді і чекають черги.
Згідно з даними Statistics Canada, між 2022 та 2024 роками Канада прийняла 3,1 мільйона чистих іммігрантів. Щоб зрозуміти масштаб, це відповідає приблизно 26 мільйонам людей, які прибули б до США за той самий період, тоді як США фактично прийняли лише 8-9 мільйонів іммігрантів у ті роки.
Критичним фактором цього зростання стало розширення тимчасових імміграційних потоків, які раніше мали незначне значення (для роботи та навчання). До 2022 року Канада приймала більше тимчасових резидентів, ніж постійних, а до 2023 року країна приймала приблизно вдвічі більше тимчасових резидентів, ніж постійних. Це означало, що коли уряд обговорював цільові показники імміграції близько 500 000 осіб, вони мали на увазі лише постійну імміграцію, тоді як фактична загальна кількість разом із тимчасовими резидентами досягла 1,3 мільйона у 2023 році.
Як наслідок, виникли проблеми з житлом, лікарями, школами...
Якщо хтось подасть заяву сьогодні, ймовірно, що слухання відбудеться приблизно через півтора року.