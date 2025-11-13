РУС
Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину: кого коснутся ограничения

В Канаде уменьшат количество новых иностранцев на 43%

Федеральное правительство Канады планирует уменьшить количество разрешений на въезд для иностранцев, временно проживающих в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет общественный вещатель CBC News, ссылаясь на новый миграционный план правительства.

Темпы иммиграции превышают возможности государства

Согласно документу, в 2026 году Канада выдаст только 385 тысяч виз для временных резидентов, что почти на 43% меньше, чем предусматривалось в плане на 2025 год. В течение следующих двух лет правительство планирует уменьшить этот показатель до 370 тысяч человек ежегодно.

Правительство объясняет, что ограничения введены из-за чрезмерной нагрузки на жилищную, социальную и экономическую систему страны. Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань признал, что нынешние темпы иммиграции превышают возможности государства.

"Канадцы понимают, что мы достигли предела своих возможностей — а кое-где даже превысили его — в приеме вновь прибывших", — подчеркнул министр.

В новом миграционном плане правительство делает акцент на приеме квалифицированных работников, которые могут поддержать экономику Канады, но сокращает количество краткосрочных студенческих и трудовых виз.

Германия изменит систему поддержки украинских беженцев

Ранее мы сообщали, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплаты Bürgergeld, а будут рассматриваться как просители убежища.

Сейчас одинокий человек получает 563 евро в месяц, кроме этого государство компенсирует расходы на аренду жилья, отопление и базовое медицинское обслуживание. После реформы украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут подпадать под действие Закона о помощи искателям убежища.

По этому закону предусмотрены меньшие выплаты: 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы — в общей сложности около 441 евро в месяц.

Такой шаг означает завершение почти четырехлетнего периода специального статуса для украинских беженцев, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Топ комментарии
+1
Я тільки озвучив те що роблять держави. Навіть комуністична Канада це зрозуміла.
13.11.2025 01:29 Ответить
+1
Гнати в шию мокрим ганчіррям
13.11.2025 03:41 Ответить
+1
Депортувати.
13.11.2025 04:00 Ответить
В Америці давно діє така система. Але нелегальну міграцію складно контролювати. Країни золотого білого Заходу повинні приймати тільки кращих, освічених і працьовитих. Фільтрувати сміття.
13.11.2025 01:21 Ответить
Такий собі скромненький фашистський коментарчик)
13.11.2025 01:25 Ответить
Я тільки озвучив те що роблять держави. Навіть комуністична Канада це зрозуміла.
13.11.2025 01:29 Ответить
А що робити з тими , хто поколіннями живе у штатах на усіляких програмах та субсидіях, отримує *** і не збирається навіть хоч трішки працювати?
13.11.2025 02:22 Ответить
Гнати в шию мокрим ганчіррям
13.11.2025 03:41 Ответить
Депортувати.
13.11.2025 04:00 Ответить
Sky hawk, "communist Canada" exists in your sick imagination. This is the bullshit that is being pushed forward mostly by the ex-soviet hyper-patriotic Yanks. Note that the world spread of the modern Marxism comes from the US of A! That's where all those soroses-globalists are based. And this plague spreads out of there, Canada's one of the victims.
Have some brains...
13.11.2025 05:17 Ответить
До чого тут фашизм? Це імміграційні закони, прийняті в багатьох країнах. Кожна країна має право обирати, кого вона приймає, а кого ні. Біженці до цієї категорії не належать, до речі.
13.11.2025 05:12 Ответить
Не треба ля-ля, бо обмеження почали діяти виключно з приходом Трампа о влади.
13.11.2025 01:46 Ответить
У 2025 році Канада розглянула понад 78 700 заяв про надання притулку у Відділі захисту біженців, при цьому загальна кількість заяв про надання притулку за рік склала 479 542.
Це свідчить про значне зростання кількості заяв порівняно з попередніми роками, що вказує на зростаючий попит на захист у Канаді.

Проблема Канади в нелегальних біженцях.
По закону, потрібно кожного окремо розглянути (перевірити) і лише після цього вислати, якщо не кваліфікований як біженець. Вони роками сидять в Канаді і чекають черги.
13.11.2025 02:01 Ответить
Найбільш драматичні зміни відбулися після пандемії.
Згідно з даними Statistics Canada, між 2022 та 2024 роками Канада прийняла 3,1 мільйона чистих іммігрантів. Щоб зрозуміти масштаб, це відповідає приблизно 26 мільйонам людей, які прибули б до США за той самий період, тоді як США фактично прийняли лише 8-9 мільйонів іммігрантів у ті роки.

Критичним фактором цього зростання стало розширення тимчасових імміграційних потоків, які раніше мали незначне значення (для роботи та навчання). До 2022 року Канада приймала більше тимчасових резидентів, ніж постійних, а до 2023 року країна приймала приблизно вдвічі більше тимчасових резидентів, ніж постійних. Це означало, що коли уряд обговорював цільові показники імміграції близько 500 000 осіб, вони мали на увазі лише постійну імміграцію, тоді як фактична загальна кількість разом із тимчасовими резидентами досягла 1,3 мільйона у 2023 році.
Як наслідок, виникли проблеми з житлом, лікарями, школами...
13.11.2025 06:23 Ответить
13.11.2025 06:25 Ответить
Багато тимчасових іммігрантів вирішують подавати на притулок, оскільки у них закінчуються інші варіанти залишитися в Канаді на постійне проживання, через те що Оттава внесла значні зміни для зменшення цільових показників імміграції.
Якщо хтось подасть заяву сьогодні, ймовірно, що слухання відбудеться приблизно через півтора року.
13.11.2025 06:52 Ответить
Світ без кордонів знову віддаляється від людства через дурних політиків і концепцію "національної держави". Сумно.
13.11.2025 03:02 Ответить
Правильно, зараз треба робити роботів нахер ті іноземці, і в нас маємо створити мільйони роботів із ШІ для всіх робіт
13.11.2025 05:02 Ответить
Тут проблема не з нелегалами чи біженцями. Ліберали Трюдо, і після нього, завозили іммігрантів із Третього світу практично без перевірок та співбесід. У той час як нормальні апліканти на імміграцію чекали на відповідь роками, Африку з Азією завозили оптом, у постійно зростаючих кількостях. Відображення заяви ублюдка Трюдо про те, що "Канада більше не буде країною білих поселенців". Ось вони посилено і завозили сюди третій світ. А нормальні потенційні мігранти так і не отримували дозволу. Тепер уже навіть лівакам стало зрозуміло, що країна летить у прірву. Карні зовсім не скасував план Джастіна, лише зменшив обсяги.
13.11.2025 05:10 Ответить
Найбільша проблема в Канаді це відсутність житла для біженців. Ціни на оренду та купівлю житла настільки великі що немає сенсу лишатися в країні. Канаду теоретично очікує економічний підйом. Але його не буде якщо не побудують доступне житло. Друга проблема це безкоштовна метадонова терапія для наркоманів які перебираються туди нелегально з усього світу і отримують наркоту на халяву поки не здохнуть на запльованих вулицях великих міст.
13.11.2025 06:36 Ответить
По ******** мірках, в Канаді до 1650 чи якогось там року взагалі не було жодної одиниці житла. Але ж люди якось жили 20000 років.Нехай і негрів сілять так як раніше, не впаде корона
13.11.2025 07:21 Ответить
 
 