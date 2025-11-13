Канада сокращает количество виз для иностранцев почти наполовину: кого коснутся ограничения

Федеральное правительство Канады планирует уменьшить количество разрешений на въезд для иностранцев, временно проживающих в стране.

Темпы иммиграции превышают возможности государства

Согласно документу, в 2026 году Канада выдаст только 385 тысяч виз для временных резидентов, что почти на 43% меньше, чем предусматривалось в плане на 2025 год. В течение следующих двух лет правительство планирует уменьшить этот показатель до 370 тысяч человек ежегодно.

Правительство объясняет, что ограничения введены из-за чрезмерной нагрузки на жилищную, социальную и экономическую систему страны. Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань признал, что нынешние темпы иммиграции превышают возможности государства.

"Канадцы понимают, что мы достигли предела своих возможностей — а кое-где даже превысили его — в приеме вновь прибывших", — подчеркнул министр.

В новом миграционном плане правительство делает акцент на приеме квалифицированных работников, которые могут поддержать экономику Канады, но сокращает количество краткосрочных студенческих и трудовых виз.

Германия изменит систему поддержки украинских беженцев

Ранее мы сообщали, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать выплаты Bürgergeld, а будут рассматриваться как просители убежища.

Сейчас одинокий человек получает 563 евро в месяц, кроме этого государство компенсирует расходы на аренду жилья, отопление и базовое медицинское обслуживание. После реформы украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, будут подпадать под действие Закона о помощи искателям убежища.

По этому закону предусмотрены меньшие выплаты: 196 евро на личные нужды и 245 евро на необходимые расходы — в общей сложности около 441 евро в месяц.

Такой шаг означает завершение почти четырехлетнего периода специального статуса для украинских беженцев, введенного после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

