Шатдаун в США помешал Германии быстрее передать Украине Patriot, - Писториус
Шатдаун в США помешал Германии быстрее передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку на оружие американского производства требуется согласие Вашингтона.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с коллегами из "Группы пяти" в Берлине 14 ноября, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в октябре Германия передала еще две новые системы Patriot, и подчеркнул, что "это могло бы произойти еще быстрее, если бы не шатдаун в США, из-за которого было необходимо их согласие".
Украинской ПВО труднее отражать атаки
Писториус также отметил, что "украинской противовоздушной обороне становится все труднее сдерживать огромное количество дронов и крылатых ракет".
"Это, по крайней мере в отношении одного сегмента этих воздушных систем, частично объясняет снижение процента перехвата", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.
Кроме этого, Писториус осудил массированную ракетно-дроновую атаку РФ на Киев в ночь на 14 ноября.
Patriot от Германии
- Напомним, что 2 ноября сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.
