Шатдаун в США помешал Германии быстрее передать Украине Patriot, - Писториус

Шатдаун в США помешал Германии быстрее передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку на оружие американского производства требуется согласие Вашингтона.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с коллегами из "Группы пяти" в Берлине 14 ноября, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в октябре Германия передала еще две новые системы Patriot, и подчеркнул, что "это могло бы произойти еще быстрее, если бы не шатдаун в США, из-за которого было необходимо их согласие".

Украинской ПВО труднее отражать атаки

Писториус также отметил, что "украинской противовоздушной обороне становится все труднее сдерживать огромное количество дронов и крылатых ракет".

"Это, по крайней мере в отношении одного сегмента этих воздушных систем, частично объясняет снижение процента перехвата", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

Кроме этого, Писториус осудил массированную ракетно-дроновую атаку РФ на Киев в ночь на 14 ноября.

Patriot от Германии

  • Напомним, что 2 ноября сообщалось о том, что украинская противовоздушная оборона усилилась зенитно-ракетными комплексами Patriot от Германии.

Топ комментарии
+5
Пістаурусу завжди щось заважає.
15.11.2025 02:57 Ответить
+3
Можливо, Шат ні, але Даун точно зробив 🤣
15.11.2025 04:39 Ответить
+2
Бесконечные жалобы жалобы жалобы. Европейский менталитет.
15.11.2025 04:58 Ответить
Пістаурусу завжди щось заважає.
15.11.2025 02:57 Ответить
ну, трамп - він такий... як яйці танцора...
15.11.2025 03:35 Ответить
Шольц
15.11.2025 08:16 Ответить
Можливо, Шат ні, але Даун точно зробив 🤣
15.11.2025 04:39 Ответить
Бесконечные жалобы жалобы жалобы. Европейский менталитет.
15.11.2025 04:58 Ответить
Ну да , не то что американский менталитет вечные 24 часа или две недели
15.11.2025 05:07 Ответить
У Трампа схвалили продаж Німеччині ракет ППО на $3,5 млрд - Bloomberg
15.11.2025 06:08 Ответить
БпЛА курсом на Південноукраїнськ 6:09
15.11.2025 06:21 Ответить
Уражено рязанську нпз
15.11.2025 06:51 Ответить
Пістидь
15.11.2025 06:38 Ответить
Європа має повністю позбавитись американської зброї. Навіщо купувати за дуже дорого те що не можливо застосовувати без дозволу та інформаційного забезпечення виробника? Це "гроші на вітер" і створення ілюзії безпеки.
15.11.2025 08:17 Ответить
і тауруси
15.11.2025 09:00 Ответить
 
 