УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5836 відвідувачів онлайн
Новини ППО України Patriot для України
1 880 12

Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot, - Пісторіус

Пісторіус: Призупинення роботи уряду США завадило Німеччині швидше передати Україні Patriot

Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, оскільки на зброю американського виробництва потрібна згода Вашингтону.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав під час спільної пресконференції з колегами з "Групи п’яти" в Берліні 14 листопада, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він нагадав, що в жовтні Німеччина передала ще дві нові системи Patriot, і підкреслив, що "це могло б статися ще швидше, якби не шатдаун в США, через який була потрібна їхня згода".

Українській ППО важче відбивати атаки 

Пісторіус також зауважив, що "українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет".

"Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення", - сказав очільник оборонного відомства ФРН.

Крім цього, Пісторіус засудив масовану ракетно-дронову атаку РФ на Київ в ніч на 14 листопада.

Читайте також: Німеччина передала Україні дві системи Patriot, ми вже їх освоюємо, - Зеленський

Patriot від Німеччини 

  • Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

Читайте також: Україна хоче замовити у США 27 систем Patriot, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (8053) США (26620) Patriot (489) Пісторіус Борис (373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Пістаурусу завжди щось заважає.
показати весь коментар
15.11.2025 02:57 Відповісти
+6
Ну да , не то что американский менталитет вечные 24 часа или две недели
показати весь коментар
15.11.2025 05:07 Відповісти
+5
Європа має повністю позбавитись американської зброї. Навіщо купувати за дуже дорого те що не можливо застосовувати без дозволу та інформаційного забезпечення виробника? Це "гроші на вітер" і створення ілюзії безпеки.
показати весь коментар
15.11.2025 08:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пістаурусу завжди щось заважає.
показати весь коментар
15.11.2025 02:57 Відповісти
ну, трамп - він такий... як яйці танцора...
показати весь коментар
15.11.2025 03:35 Відповісти
Шольц
показати весь коментар
15.11.2025 08:16 Відповісти
Можливо, Шат ні, але Даун точно зробив 🤣
показати весь коментар
15.11.2025 04:39 Відповісти
Бесконечные жалобы жалобы жалобы. Европейский менталитет.
показати весь коментар
15.11.2025 04:58 Відповісти
Ну да , не то что американский менталитет вечные 24 часа или две недели
показати весь коментар
15.11.2025 05:07 Відповісти
У Трампа схвалили продаж Німеччині ракет ППО на $3,5 млрд - Bloomberg
показати весь коментар
15.11.2025 06:08 Відповісти
БпЛА курсом на Південноукраїнськ 6:09
показати весь коментар
15.11.2025 06:21 Відповісти
Уражено рязанську нпз
показати весь коментар
15.11.2025 06:51 Відповісти
Пістидь
показати весь коментар
15.11.2025 06:38 Відповісти
Європа має повністю позбавитись американської зброї. Навіщо купувати за дуже дорого те що не можливо застосовувати без дозволу та інформаційного забезпечення виробника? Це "гроші на вітер" і створення ілюзії безпеки.
показати весь коментар
15.11.2025 08:17 Відповісти
і тауруси
показати весь коментар
15.11.2025 09:00 Відповісти
 
 