Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні Patriot, - Пісторіус

Шатдаун у США завадив Німеччині швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, оскільки на зброю американського виробництва потрібна згода Вашингтону.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав під час спільної пресконференції з колегами з "Групи п’яти" в Берліні 14 листопада, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в жовтні Німеччина передала ще дві нові системи Patriot, і підкреслив, що "це могло б статися ще швидше, якби не шатдаун в США, через який була потрібна їхня згода".

Українській ППО важче відбивати атаки

Пісторіус також зауважив, що "українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет".

"Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення", - сказав очільник оборонного відомства ФРН.

Крім цього, Пісторіус засудив масовану ракетно-дронову атаку РФ на Київ в ніч на 14 листопада.

Patriot від Німеччини

Нагадаємо, що 2 листопада повідомлялося про те, що українська протиповітряна оборона посилилася зенітно-ракетними комплексами Patriot від Німеччини.

