Глава Минобороны Италии Крозетто не видит готовности РФ к мирным переговорам

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что не видит признаков готовности России к переговорам о завершении войны в Украине, а само мирное соглашение должно гарантировать справедливые условия.

Крозетто о скором мире в Украине

Он оценил шансы на заключение мирного соглашения по Украине в ближайшее время, комментируя вклад Европы в этот процесс –– "гарантировать справедливый мир, который не унижает никого и не ставится под сомнение через месяц-два после заключения и подписания".

"Я не знаю, что Путин имеет в виду, мы надеемся, что на этот раз Россия действительно захочет сесть за стол переговоров и договориться. Но если посмотреть на то, что происходит, я не оптимист, потому что вижу, что Путин продолжает набирать военных, увеличивает резервы и инвестиции", - сказал он.

По мнению главы Минобороны Италии, "не понадобится много времени, чтобы понять, есть ли у Путина реальные намерения" заключить мир.

Мирный план США

