Глава Минобороны Италии Крозетто не видит готовности РФ к мирным переговорам
Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что не видит признаков готовности России к переговорам о завершении войны в Украине, а само мирное соглашение должно гарантировать справедливые условия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Il Sole 24 Ore.
Крозетто о скором мире в Украине
Он оценил шансы на заключение мирного соглашения по Украине в ближайшее время, комментируя вклад Европы в этот процесс –– "гарантировать справедливый мир, который не унижает никого и не ставится под сомнение через месяц-два после заключения и подписания".
"Я не знаю, что Путин имеет в виду, мы надеемся, что на этот раз Россия действительно захочет сесть за стол переговоров и договориться. Но если посмотреть на то, что происходит, я не оптимист, потому что вижу, что Путин продолжает набирать военных, увеличивает резервы и инвестиции", - сказал он.
По мнению главы Минобороны Италии, "не понадобится много времени, чтобы понять, есть ли у Путина реальные намерения" заключить мир.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 -Україна ні разу не назвала червоні лінії своїх пунктів у мирному договорі
2 А ПАРТНЕИ ні разу не констатували вголос у вічі ТРАМПА й ВГОЛОС на камери правду - ***** потрібна вся Україна .
Зате Рубіо сміливо заявив - гарантії безпеки від США Україна отримає лише після підписання мірної угоди.
Й ще одне невтішне - в історії США тільки один президент вийшов з крісла міністра закордонних справ ( тобто держсекретаря)... А от ВЕНС вже приміряє на себе цю ношу, дивлячись куди прямує дідусь Король своїми мізками та царюванням.