Глава Минобороны Италии Крозетто не видит готовности РФ к мирным переговорам

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что не видит признаков готовности России к переговорам о завершении войны в Украине, а само мирное соглашение должно гарантировать справедливые условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Il Sole 24 Ore.

Крозетто о скором мире в Украине

Он оценил шансы на заключение мирного соглашения по Украине в ближайшее время, комментируя вклад Европы в этот процесс –– "гарантировать справедливый мир, который не унижает никого и не ставится под сомнение через месяц-два после заключения и подписания".

"Я не знаю, что Путин имеет в виду, мы надеемся, что на этот раз Россия действительно захочет сесть за стол переговоров и договориться. Но если посмотреть на то, что происходит, я не оптимист, потому что вижу, что Путин продолжает набирать военных, увеличивает резервы и инвестиции", - сказал он.

По мнению главы Минобороны Италии, "не понадобится много времени, чтобы понять, есть ли у Путина реальные намерения" заключить мир.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Та цю готовнісь рашки до переговорів може побачити лише сліпий у повній темряві!
27.11.2025 18:31 Ответить
Чому? Вони готові безкінечно домовлятися і просуватися вперед
27.11.2025 19:13 Ответить
Вперед-назад, вперед-назад,… Цей процес називається якось інакше!
27.11.2025 19:37 Ответить
Таааак - тепер кожного дня по подібній заяві міністра оборони з ЄС, потім прем"єрів в тому ж дивовижному напрямку ііііі..... Усі різдвяні канікули будуть вичерпно заповнені змістом й безнадьоги та абеспокоєннасті ...
1 -Україна ні разу не назвала червоні лінії своїх пунктів у мирному договорі
2 А ПАРТНЕИ ні разу не констатували вголос у вічі ТРАМПА й ВГОЛОС на камери правду - ***** потрібна вся Україна .

Зате Рубіо сміливо заявив - гарантії безпеки від США Україна отримає лише після підписання мірної угоди.
Й ще одне невтішне - в історії США тільки один президент вийшов з крісла міністра закордонних справ ( тобто держсекретаря)... А от ВЕНС вже приміряє на себе цю ношу, дивлячись куди прямує дідусь Король своїми мізками та царюванням.
27.11.2025 18:38 Ответить
впрате йому окуляри нормально, він таки щось почяв бачити
27.11.2025 18:43 Ответить
і 12 років не пройшло як воно прозріло...
27.11.2025 18:47 Ответить
Плохо то, что он не видит замысла тянуть резинку чтобы оттянуть санкции
27.11.2025 19:11 Ответить
 
 