Новости Мирный план Трампа
Глава МИД Италии Таяни о "мирном плане" США: Трудно комментировать утечки информации журналистам

В Италии отреагировали на мирный план США по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что Европа должна играть роль в мирном процессе для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Трудно комментировать утечки информации журналистам. Мы глубоко проанализируем его (мирный план. - Ред.), когда он будет представлен", - сказал глава МИД Италии.

По словам Таяни, Украина является барьером безопасности для Европы.

"Если Украина падет, риски для Европы возрастут, и мы категорически не можем этого принять или позволить", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

