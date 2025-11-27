Глава Міноборони Італії Крозетто не бачить готовності РФ до мирних переговорів

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не бачить ознак готовності Росії до переговорів щодо завершення війни в Україні, а сама мирна угода має гарантувати справедливі умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Il Sole 24 Ore.

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Крозетто про швидкий мир в Україні

Він оцінив шанси на укладання мирної угоди щодо України найближчим часом, коментуючи внесок Європи в цей процес –– "гарантувати справедливий мир, який не принижує нікого і не ставиться під сумнів через місяць-два після укладення та підписання".

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"Я не знаю, що Путін має на думці, ми сподіваємося, що цього разу Росія справді захоче сісти за стіл переговорів і домовитися. Але якщо подивитися на те, що відбувається, я не оптиміст, бо бачу, що Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції", – сказав він.

На думку глави Міноборони Італії, "не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чи є у Путіна реальні наміри" укласти мир.

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Мирний план США

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