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Глава Міноборони Італії Крозетто не бачить готовності РФ до мирних переговорів

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не бачить ознак готовності Росії до переговорів щодо завершення війни в Україні, а сама мирна угода має гарантувати справедливі умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Il Sole 24 Ore.

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Крозетто про швидкий мир в Україні

Він оцінив шанси на укладання мирної угоди щодо України найближчим часом, коментуючи внесок Європи в цей процес –– "гарантувати справедливий мир, який не принижує нікого і не ставиться під сумнів через місяць-два після укладення та підписання".

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"Я не знаю, що Путін має на думці, ми сподіваємося, що цього разу Росія справді захоче сісти за стіл переговорів і домовитися. Але якщо подивитися на те, що відбувається, я не оптиміст, бо бачу, що Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції", – сказав він.

На думку глави Міноборони Італії, "не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чи є у Путіна реальні наміри" укласти мир.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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Італія (1692) перемовини (3817) війна в Україні (8494)
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Та цю готовнісь рашки до переговорів може побачити лише сліпий у повній темряві!
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27.11.2025 18:31 Відповісти
Чому? Вони готові безкінечно домовлятися і просуватися вперед
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27.11.2025 19:13 Відповісти
Вперед-назад, вперед-назад,… Цей процес називається якось інакше!
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27.11.2025 19:37 Відповісти
Таааак - тепер кожного дня по подібній заяві міністра оборони з ЄС, потім прем"єрів в тому ж дивовижному напрямку ііііі..... Усі різдвяні канікули будуть вичерпно заповнені змістом й безнадьоги та абеспокоєннасті ...
1 -Україна ні разу не назвала червоні лінії своїх пунктів у мирному договорі
2 А ПАРТНЕИ ні разу не констатували вголос у вічі ТРАМПА й ВГОЛОС на камери правду - ***** потрібна вся Україна .

Зате Рубіо сміливо заявив - гарантії безпеки від США Україна отримає лише після підписання мірної угоди.
Й ще одне невтішне - в історії США тільки один президент вийшов з крісла міністра закордонних справ ( тобто держсекретаря)... А от ВЕНС вже приміряє на себе цю ношу, дивлячись куди прямує дідусь Король своїми мізками та царюванням.
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27.11.2025 18:38 Відповісти
впрате йому окуляри нормально, він таки щось почяв бачити
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27.11.2025 18:43 Відповісти
і 12 років не пройшло як воно прозріло...
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27.11.2025 18:47 Відповісти
Плохо то, что он не видит замысла тянуть резинку чтобы оттянуть санкции
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27.11.2025 19:11 Відповісти
 
 