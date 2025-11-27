Глава Міноборони Італії Крозетто не бачить готовності РФ до мирних переговорів
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що не бачить ознак готовності Росії до переговорів щодо завершення війни в Україні, а сама мирна угода має гарантувати справедливі умови.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Il Sole 24 Ore.
Крозетто про швидкий мир в Україні
Він оцінив шанси на укладання мирної угоди щодо України найближчим часом, коментуючи внесок Європи в цей процес –– "гарантувати справедливий мир, який не принижує нікого і не ставиться під сумнів через місяць-два після укладення та підписання".
"Я не знаю, що Путін має на думці, ми сподіваємося, що цього разу Росія справді захоче сісти за стіл переговорів і домовитися. Але якщо подивитися на те, що відбувається, я не оптиміст, бо бачу, що Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції", – сказав він.
На думку глави Міноборони Італії, "не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чи є у Путіна реальні наміри" укласти мир.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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1 -Україна ні разу не назвала червоні лінії своїх пунктів у мирному договорі
2 А ПАРТНЕИ ні разу не констатували вголос у вічі ТРАМПА й ВГОЛОС на камери правду - ***** потрібна вся Україна .
Зате Рубіо сміливо заявив - гарантії безпеки від США Україна отримає лише після підписання мірної угоди.
Й ще одне невтішне - в історії США тільки один президент вийшов з крісла міністра закордонних справ ( тобто держсекретаря)... А от ВЕНС вже приміряє на себе цю ношу, дивлячись куди прямує дідусь Король своїми мізками та царюванням.