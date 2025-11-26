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Капітуляція України стане заохоченням для Путіна та йому подібних, - Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час бюджетних дебатів у Бундестазі назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

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На думку Пісторіуса:

  •  Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок.
  • Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США.
  • нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.

"Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення... амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його", - сказав Пісторіус.

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Міністр зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними. Але такі зусилля мають бути серйозними та привести, зрештою, до безпечної Європи, і передусім вони мають привести до тривалого, надійного та справедливого миру, додав глава Міноборони.

Автор: 

Пісторіус Борис (373) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+3
11 років агресії кацапстану проти України. В різних фазах, але агресії. А всі оці Пісторіуси розповідають речі, які і в Середньовіччі були очевидні. Залишається тільки заявити що 2+2=4💪
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26.11.2025 18:54 Відповісти
+2
Україна повинна воювати до 2030 року, щоб послабити рф і захистити Європу... Чи як там казав очільник німецької розвідки?
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26.11.2025 18:55 Відповісти
+2
Хто ж нам винен, що клоуна наобирали в 2019? Тепер маємо те що заслужили бо не думали головою - незкінченну широкомасштабну війну яку москалота розвязала завдяки зеленому клоуну, який готував Україну до сдачі з 2019. А німці просто користаються з ситуації, їх влаштовує, що з москалотой воюють не їхні громадяне, а ті, що віддали ВСЮ владу в руки кремлівського зеленого скомороха, який узурпував владу та своїми діями робить все щоб Україна капітулювала. Ця ситуація зручна для всіх європейців. Але не вони винні в тому, що ця широкомасштабна війна стала можливою. Бо нагадаю, початок розгортання широкомасштабної війни в середині 2014- початку 2015 був зупинений Порохом, завдяки чому бойові дії де-факто були припинені вже у 2016-2017 роках. Але потім нарід, "уставший ат вайни" в 2019 наобирав Голобородька-зеленського...
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26.11.2025 19:32 Відповісти
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11 років агресії кацапстану проти України. В різних фазах, але агресії. А всі оці Пісторіуси розповідають речі, які і в Середньовіччі були очевидні. Залишається тільки заявити що 2+2=4💪
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26.11.2025 18:54 Відповісти
Україна повинна воювати до 2030 року, щоб послабити рф і захистити Європу... Чи як там казав очільник німецької розвідки?
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26.11.2025 18:55 Відповісти
Германія після 1 мирової ,- Ні армії ні флота ні ВПК , а потім вдруг десь воно взялося і ніхто нічого не бачив , а зустрічали всю армаду на конях і з шашками.Історія нічого не навчає , а тільки повторюється циклічно.
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26.11.2025 18:57 Відповісти
Якісь пішли нездорові думки вголос
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26.11.2025 18:58 Відповісти
Мудрі слова
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26.11.2025 19:07 Відповісти
Якби ще мудрі діла... (я про Тауруси. Можна було б без слів)
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26.11.2025 19:18 Відповісти
Не існує універсальної вундерфафлі
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26.11.2025 19:55 Відповісти
Скільки разів капітулювала германія, він не хоче розповісти, часом. А то повчати інших легко, головне не згадувати свою ж історію.
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26.11.2025 19:15 Відповісти
та не хоче Україна капітулювати. дайте зброю, клоуни!
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26.11.2025 19:18 Відповісти
Хто ж нам винен, що клоуна наобирали в 2019? Тепер маємо те що заслужили бо не думали головою - незкінченну широкомасштабну війну яку москалота розвязала завдяки зеленому клоуну, який готував Україну до сдачі з 2019. А німці просто користаються з ситуації, їх влаштовує, що з москалотой воюють не їхні громадяне, а ті, що віддали ВСЮ владу в руки кремлівського зеленого скомороха, який узурпував владу та своїми діями робить все щоб Україна капітулювала. Ця ситуація зручна для всіх європейців. Але не вони винні в тому, що ця широкомасштабна війна стала можливою. Бо нагадаю, початок розгортання широкомасштабної війни в середині 2014- початку 2015 був зупинений Порохом, завдяки чому бойові дії де-факто були припинені вже у 2016-2017 роках. Але потім нарід, "уставший ат вайни" в 2019 наобирав Голобородька-зеленського...
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26.11.2025 19:32 Відповісти
так до чого ж тоді цей висер пісторіуса?
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26.11.2025 20:32 Відповісти
Клони в нас а не в них
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26.11.2025 19:56 Відповісти
так, атака клонів, Енакіне
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26.11.2025 20:34 Відповісти
Нєфіг було клоуна обирати, клоуни, що б тепер зброю клянчити. Войюйте фламігнами, паляницями, та іншим піздіжом свого гундоса!
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26.11.2025 20:29 Відповісти
Я так зрозуміла, що поки Європа і Америка будуть пісю дрочити щодо миру, то російські виродки окупують половину України
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26.11.2025 19:37 Відповісти
Вибачай але пісню про "справедливий мир" не вони першими завели
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26.11.2025 19:57 Відповісти
Піздаболи недієздатні. Яку війну взагалфі можна виграти з такими "союзничками" і нахріна ми з цими сцикунами зв'язалися?
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26.11.2025 20:27 Відповісти
Скорочений зміст перебігу "перемовин" щодо "мирного плану":

Над унітазом златим чахнєт
Фламіндіч. І ****** там пахнєт.
На уніазє Дрісколл дріщєт,
А Джей Ді Венс бумажку іщєт.
НеЛох там был, кокс нюхал, піл.
По бородатій харі текло, а в рот ні краплі не попало.

-Вялікій північноафриканський рюZZкій поет Саня Сэр Гей-євіч Пюшкєн
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26.11.2025 20:45 Відповісти
Вау!То пошли їх до біса і сама купуй та виробляй зброю та бк!
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26.11.2025 22:16 Відповісти
" дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США"- звучить як знущання.
США як і росія плювали на БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ. Сьогодні США під владою п#дофіла Краснова намагаються поділити Україну і ресурси а українців винищити.
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26.11.2025 22:07 Відповісти
Та хрен он тот низкорослый на вас Пись-ториусов ложил и давно, или покупал с потрохами, и покупались легко либерасты торохканые! Даже как то чуть радует---что такие бздливые и ничтожные оказались!
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26.11.2025 22:15 Відповісти
 
 