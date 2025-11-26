Капітуляція України стане заохоченням для Путіна та йому подібних, - Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час бюджетних дебатів у Бундестазі назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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На думку Пісторіуса:

Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок.

Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США.

нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.

"Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення... амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його", - сказав Пісторіус.

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Міністр зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними. Але такі зусилля мають бути серйозними та привести, зрештою, до безпечної Європи, і передусім вони мають привести до тривалого, надійного та справедливого миру, додав глава Міноборони.