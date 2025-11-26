Капітуляція України стане заохоченням для Путіна та йому подібних, - Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час бюджетних дебатів у Бундестазі назвав три принципових позиції, з яких можуть вестися переговори щодо досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На думку Пісторіуса:
- Україну не можна змушувати до односторонніх територіальних поступок.
- Україна й надалі повинна бути спроможною захищатися, а саме мати сильні збройні сили та надійні, дієві гарантії безпеки, зокрема з боку США.
- нічого, що стосується майбутнього європейських держав, НАТО чи Європейського Союзу, не може обговорюватися або вирішуватися за спинами партнерів і союзників.
"Не може бути миру-капітуляції. Такий мир був би не лише зрадою українців. Він означав би також зміцнення... амбіцій Путіна та заохочення інших автократів наслідувати його", - сказав Пісторіус.
Міністр зауважив, що докладати зусиль для досягнення миру в Україні правильно й необхідно знову і знову, навіть якщо такі спроби у минулому були безуспішними. Але такі зусилля мають бути серйозними та привести, зрештою, до безпечної Європи, і передусім вони мають привести до тривалого, надійного та справедливого миру, додав глава Міноборони.
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Над унітазом златим чахнєт
Фламіндіч. І ****** там пахнєт.
На уніазє Дрісколл дріщєт,
А Джей Ді Венс бумажку іщєт.
НеЛох там был, кокс нюхал, піл.
По бородатій харі текло, а в рот ні краплі не попало.
-Вялікій
північноафриканськийрюZZкій поет Саня Сэр Гей-євіч Пюшкєн
США як і росія плювали на БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ. Сьогодні США під владою п#дофіла Краснова намагаються поділити Україну і ресурси а українців винищити.