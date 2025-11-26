РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9864 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Мирный план
736 19

Капитуляция Украины станет поощрением для Путина и ему подобных, - Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время бюджетных дебатов в Бундестаге назвал три принципиальные позиции, с которых могут вестись переговоры по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По мнению Писториуса:

  •  Украину нельзя заставлять к односторонним территориальным уступкам.
  • Украина и в дальнейшем должна быть способна защищаться, а именно иметь сильные вооруженные силы и надежные, действенные гарантии безопасности, в частности со стороны США.
  • Ничто, что касается будущего европейских государств, НАТО или Европейского Союза, не может обсуждаться или решаться за спинами партнеров и союзников.

"Не может быть мира-капитуляции. Такой мир был бы не только предательством украинцев. Он означал бы также укрепление... амбиций Путина и поощрение других автократов следовать его примеру", - сказал Писториус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус

Министр отметил, что прилагать усилия для достижения мира в Украине правильно и необходимо снова и снова, даже если такие попытки в прошлом были безуспешными. Но такие усилия должны быть серьезными и привести, в конечном итоге, к безопасной Европе, и прежде всего они должны привести к длительному, надежному и справедливому миру, добавил глава Минобороны.

Автор: 

Писториус Борис (276) война в Украине (6997)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
11 років агресії кацапстану проти України. В різних фазах, але агресії. А всі оці Пісторіуси розповідають речі, які і в Середньовіччі були очевидні. Залишається тільки заявити що 2+2=4💪
показать весь комментарий
26.11.2025 18:54 Ответить
+2
Україна повинна воювати до 2030 року, щоб послабити рф і захистити Європу... Чи як там казав очільник німецької розвідки?
показать весь комментарий
26.11.2025 18:55 Ответить
+2
Хто ж нам винен, що клоуна наобирали в 2019? Тепер маємо те що заслужили бо не думали головою - незкінченну широкомасштабну війну яку москалота розвязала завдяки зеленому клоуну, який готував Україну до сдачі з 2019. А німці просто користаються з ситуації, їх влаштовує, що з москалотой воюють не їхні громадяне, а ті, що віддали ВСЮ владу в руки кремлівського зеленого скомороха, який узурпував владу та своїми діями робить все щоб Україна капітулювала. Ця ситуація зручна для всіх європейців. Але не вони винні в тому, що ця широкомасштабна війна стала можливою. Бо нагадаю, початок розгортання широкомасштабної війни в середині 2014- початку 2015 був зупинений Порохом, завдяки чому бойові дії де-факто були припинені вже у 2016-2017 роках. Але потім нарід, "уставший ат вайни" в 2019 наобирав Голобородька-зеленського...
показать весь комментарий
26.11.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
11 років агресії кацапстану проти України. В різних фазах, але агресії. А всі оці Пісторіуси розповідають речі, які і в Середньовіччі були очевидні. Залишається тільки заявити що 2+2=4💪
показать весь комментарий
26.11.2025 18:54 Ответить
Україна повинна воювати до 2030 року, щоб послабити рф і захистити Європу... Чи як там казав очільник німецької розвідки?
показать весь комментарий
26.11.2025 18:55 Ответить
Германія після 1 мирової ,- Ні армії ні флота ні ВПК , а потім вдруг десь воно взялося і ніхто нічого не бачив , а зустрічали всю армаду на конях і з шашками.Історія нічого не навчає , а тільки повторюється циклічно.
показать весь комментарий
26.11.2025 18:57 Ответить
Якісь пішли нездорові думки вголос
показать весь комментарий
26.11.2025 18:58 Ответить
Мудрі слова
показать весь комментарий
26.11.2025 19:07 Ответить
Якби ще мудрі діла... (я про Тауруси. Можна було б без слів)
показать весь комментарий
26.11.2025 19:18 Ответить
Не існує універсальної вундерфафлі
показать весь комментарий
26.11.2025 19:55 Ответить
Скільки разів капітулювала германія, він не хоче розповісти, часом. А то повчати інших легко, головне не згадувати свою ж історію.
показать весь комментарий
26.11.2025 19:15 Ответить
та не хоче Україна капітулювати. дайте зброю, клоуни!
показать весь комментарий
26.11.2025 19:18 Ответить
Хто ж нам винен, що клоуна наобирали в 2019? Тепер маємо те що заслужили бо не думали головою - незкінченну широкомасштабну війну яку москалота розвязала завдяки зеленому клоуну, який готував Україну до сдачі з 2019. А німці просто користаються з ситуації, їх влаштовує, що з москалотой воюють не їхні громадяне, а ті, що віддали ВСЮ владу в руки кремлівського зеленого скомороха, який узурпував владу та своїми діями робить все щоб Україна капітулювала. Ця ситуація зручна для всіх європейців. Але не вони винні в тому, що ця широкомасштабна війна стала можливою. Бо нагадаю, початок розгортання широкомасштабної війни в середині 2014- початку 2015 був зупинений Порохом, завдяки чому бойові дії де-факто були припинені вже у 2016-2017 роках. Але потім нарід, "уставший ат вайни" в 2019 наобирав Голобородька-зеленського...
показать весь комментарий
26.11.2025 19:32 Ответить
так до чого ж тоді цей висер пісторіуса?
показать весь комментарий
26.11.2025 20:32 Ответить
Клони в нас а не в них
показать весь комментарий
26.11.2025 19:56 Ответить
так, атака клонів, Енакіне
показать весь комментарий
26.11.2025 20:34 Ответить
Нєфіг було клоуна обирати, клоуни, що б тепер зброю клянчити. Войюйте фламігнами, паляницями, та іншим піздіжом свого гундоса!
показать весь комментарий
26.11.2025 20:29 Ответить
так навіщо ти за зе голосувала???
показать весь комментарий
26.11.2025 20:36 Ответить
Я так зрозуміла, що поки Європа і Америка будуть пісю дрочити щодо миру, то російські виродки окупують половину України
показать весь комментарий
26.11.2025 19:37 Ответить
Вибачай але пісню про "справедливий мир" не вони першими завели
показать весь комментарий
26.11.2025 19:57 Ответить
Піздаболи недієздатні. Яку війну взагалфі можна виграти з такими "союзничками" і нахріна ми з цими сцикунами зв'язалися?
показать весь комментарий
26.11.2025 20:27 Ответить
Скорочений зміст перебігу "перемовин" щодо "мирного плану":

Над унітазом златим чахнєт
Фламіндіч. І ****** там пахнєт.
На уніазє Дрісколл дріщєт,
А Джей Ді Венс бумажку іщєт.
НеЛох там был, кокс нюхал, піл.
По бородатій харі текло, а в рот ні краплі не попало.

-Вялікій північноафриканський рюZZкій поет Саня Сэр Гей-євіч Пюшкєн
показать весь комментарий
26.11.2025 20:45 Ответить
 
 