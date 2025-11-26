Капитуляция Украины станет поощрением для Путина и ему подобных, - Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время бюджетных дебатов в Бундестаге назвал три принципиальные позиции, с которых могут вестись переговоры по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По мнению Писториуса:

Украину нельзя заставлять к односторонним территориальным уступкам.

Украина и в дальнейшем должна быть способна защищаться, а именно иметь сильные вооруженные силы и надежные, действенные гарантии безопасности, в частности со стороны США.

Ничто, что касается будущего европейских государств, НАТО или Европейского Союза, не может обсуждаться или решаться за спинами партнеров и союзников.

"Не может быть мира-капитуляции. Такой мир был бы не только предательством украинцев. Он означал бы также укрепление... амбиций Путина и поощрение других автократов следовать его примеру", - сказал Писториус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не будет накапливать дроны против РФ: технологии быстро меняются, - Писториус

Министр отметил, что прилагать усилия для достижения мира в Украине правильно и необходимо снова и снова, даже если такие попытки в прошлом были безуспешными. Но такие усилия должны быть серьезными и привести, в конечном итоге, к безопасной Европе, и прежде всего они должны привести к длительному, надежному и справедливому миру, добавил глава Минобороны.