Капитуляция Украины станет поощрением для Путина и ему подобных, - Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время бюджетных дебатов в Бундестаге назвал три принципиальные позиции, с которых могут вестись переговоры по достижению мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По мнению Писториуса:
- Украину нельзя заставлять к односторонним территориальным уступкам.
- Украина и в дальнейшем должна быть способна защищаться, а именно иметь сильные вооруженные силы и надежные, действенные гарантии безопасности, в частности со стороны США.
- Ничто, что касается будущего европейских государств, НАТО или Европейского Союза, не может обсуждаться или решаться за спинами партнеров и союзников.
"Не может быть мира-капитуляции. Такой мир был бы не только предательством украинцев. Он означал бы также укрепление... амбиций Путина и поощрение других автократов следовать его примеру", - сказал Писториус.
Министр отметил, что прилагать усилия для достижения мира в Украине правильно и необходимо снова и снова, даже если такие попытки в прошлом были безуспешными. Но такие усилия должны быть серьезными и привести, в конечном итоге, к безопасной Европе, и прежде всего они должны привести к длительному, надежному и справедливому миру, добавил глава Минобороны.
