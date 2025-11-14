Более 11,5 млрд евро военной помощи предоставит Украине Германия в 2026 году, - Писториус
Глава Минобороны Германии Борис Писторус заявил, что в следующем году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 11,5 млрд евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Бундестаг согласился с моим предложением расширить помощь Украине в следующем году. В 2026 году мы выделим более 11,5 млрд евро", - сказал глава Минобороны.
Что предшествовало?
Ранее депутат Бундестага заявил, что Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине.
Сообщалось, что Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".
