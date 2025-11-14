РУС
Более 11,5 млрд евро военной помощи предоставит Украине Германия в 2026 году, - Писториус

Сколько военной помощи предоставит Германия Украине в 2026 году

Глава Минобороны Германии Борис Писторус заявил, что в следующем году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 11,5 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Бундестаг согласился с моим предложением расширить помощь Украине в следующем году. В 2026 году мы выделим более 11,5 млрд евро", - сказал глава Минобороны.

Читайте: Германия увеличивает гуманитарную помощь Украине: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, - Вадефуль

Что предшествовало?

Ранее депутат Бундестага заявил, что Германия планирует выделять около €1 млрд в месяц для военной помощи Украине.

Сообщалось, что Германия предоставляет 400 млн евро на закупку дальнобойных дронов для Украины в рамках формата "Рамштайн".

У КабМіндічів деркача, мабуть нервова діарея, бо рано поїхали з України, он які гроші заходять в Україну! Свириденко б, щось там молола язиком за Регламентом КМУ, по тексту підготовленому держсекретарями Секретаріату КМУ для неї і ЗМІ лохоМарафону, про посилення=поглиблеблення= ну, і таке інше, а корупцію не зупиниш такими словесним, ні про що!!
Жалкують КабМіндічі … рано зірвалися!!
14.11.2025 14:56 Ответить
земиндичи вже потирають липки ручонки....
14.11.2025 15:07 Ответить
Оце скільки можна в москву відправити, а щоб не гунділи , ми їм подзвонимо щоб вони шахедами закидали а ми в цей час тихо , будемо кєш відправляти, я думаю це так працює
14.11.2025 15:14 Ответить
 
 