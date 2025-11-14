Понад 11,5 млрд євро військової допомоги надасть Україні Німеччина у 2026 році, - Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторус заявив, що наступного року Берлін надасть Україні військової допомоги на понад 11,5 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Бундестаг погодився з моєю пропозицією розширити допомогу Україні наступного року. В 2026 році ми виділимо понад 11,5 млрд євро", - сказав очільник Міноборони.

Читайте: Німеччина збільшує гуманітарну допомогу Україні: ми допомагаємо українцям пережити ще одну зиму війни, - Вадефуль

Що передувало?

Раніше депутат Бундестагу заявив, що Німеччина планує виділяти близько €1 млрд на місяць для військової допомоги Україні.

Повідомлялось, що Німеччина надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".