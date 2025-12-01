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Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж північного кордону України

путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ російським військовим створити "зону безпеки" вздовж північного кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують пропагандистські росЗМІ.

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Що таке "зона безпеки"

Так, під час наради з російським військовим керівництвом Путін озвучив плани щодо "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

  • Під цим формулюванням розуміється "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України, а саме: Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

  • Станом на зараз армія РФ утримує невелику частину на півдні Сумщини (Сумський район) та продовжує наступальні дії на окремих ділянках Харківщини, зокрема у районі Вовчанська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання Криму, Донбасу та "Новоросії" має бути предметом переговорів Росії та США, - Путін

Інші заяви диктатора

Глава Кремля назвав ситуацію на полі бою "трагедією для українського народу", пов'язаною зі "злочинною політикою "злодійської хунти" Києва".

"Російські війська нарощують тиск по всій лінії фронту", - переконує Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про буферну зону: Це "велика помилка" для України

Автор: 

армія рф (21275) путін володимир (25485) росія (70427) Сумська область (4784) Харківська область (2834) Чернігівська область (1394) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+20
Як же вiн задовбав((( I нiяк не здохне.
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01.12.2025 23:23 Відповісти
+11
мирний план віткофа-рубіо відправлено в той самий чемодан путіна.
Зрештою, як і всі попередні мирні плани
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01.12.2025 23:26 Відповісти
+10
Плани не міняються - порадує Віткоффа
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01.12.2025 23:24 Відповісти
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ПЕРШИЙ ЦИФРОВИЙ
- канал Залужного . Дивимось коментрі підтримки ним усіх, кого на цьому каналі бачимо й зворотньо-хто просуває підтримку Залужного на каналІ.
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01.12.2025 23:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AjO_HpsGs-A

дивимося й підтримуємо .
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01.12.2025 23:24 Відповісти
Коли будемо міняти курську область?
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02.12.2025 13:58 Відповісти
Як же вiн задовбав((( I нiяк не здохне.
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01.12.2025 23:23 Відповісти
цього й треба було чекати !

наші фортифікації та війська в них в Сумській та Чернігівській області очікувано не готові.

Україні потрібен Залужний!

.
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02.12.2025 01:10 Відповісти
Замість блазня.
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02.12.2025 07:35 Відповісти
Україні так само як повітря потрібені генерали Ніколюк, Марченко, Наєв.
Час Редісу(Прокопенко) дати генерала і повністю.оновити ГШ після того як там попрацював крот алібаба
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02.12.2025 09:15 Відповісти
Ти для початку пройди військову підготовку, диванний патріот, а потім будеш розпорядження надавати кому і де бути
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02.12.2025 16:55 Відповісти
Від смерті Путена нападницька доктрина Рашці не зміниться.
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02.12.2025 08:57 Відповісти
Але градус агресії впаде кратно
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02.12.2025 16:57 Відповісти
Для автократичної країни опинитись в стані війни без свого диктатора - це потрясіння, якщо не крах
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02.12.2025 16:59 Відповісти
Плани не міняються - порадує Віткоффа
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01.12.2025 23:24 Відповісти
А хіба плани не змінюються? 🦹‍♀️
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01.12.2025 23:29 Відповісти
В путлєра ні
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01.12.2025 23:34 Відповісти
Скажи с ким ти сьогодні зільоне Буратіно - скажемо, хто давить на тебе компроматом...;
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01.12.2025 23:26 Відповісти
мирний план віткофа-рубіо відправлено в той самий чемодан путіна.
Зрештою, як і всі попередні мирні плани
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01.12.2025 23:26 Відповісти
Станом на зараз армія РФ утримує невелику частину півночі Сумщини

Коли ЗМІ вже почнуть перевіряти інформацію яку вони публікують? Північ Сумщини це Шосткинський район! Військові рф присутні на півночі Сумського району і це скоріш південь Сумщини!
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01.12.2025 23:28 Відповісти
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 1 грудня 2025 року:

Ворог успіхів в просуванні та штурмових не досяг. Сили оборони України відбили всі атаки. Про це Кордон.Медіа відомо з власних джерел.

За даними УВ «Курськ» на 18-ту годину, найбільша бойова активність ворога зафіксована у Варачиному Юнаківської громади та на прилеглих територіях.

Ворожі війська присутні в таких громадах:

▫️Хотінська громада: Володимирівка, Олексіївка, Кіндратівка, Біловоди та Андріївка.

▫️Юнаківська громада: Яблунівка, Варачине, Басівка та Юнаківка.

▫️Невелика кількість ворожих військ також є в Безсалівці та Іскрисківщині Білопільської громади.
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01.12.2025 23:32 Відповісти
Чернігів! ОДА! Готовність 1!? Або на шашлики?
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01.12.2025 23:31 Відповісти
готовність - "0".

зуби дракона, як годиться, лежать купою, бліндажі не готові...

.
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02.12.2025 01:13 Відповісти
Глава Кремля назвав ситуацію на полі бою "трагедією для українського народу", пов'язаною зі "злочинною політикою "злодійської хунти" Києва". ІДЕШ НАКУЙ ,РАШИСТСЬКИЙ КРОВОЖАДНИЙ ,УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, ПЕС .Те, що ТИ НАЗИВАЄШ "ХУНТОЮ" ПОТВОРО.ОБРАВ ДЛЯ СЕБЕ. А НЕ ДЛЯ ТЕБЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
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01.12.2025 23:34 Відповісти
Ждём очередной боевой выход Татарова.
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01.12.2025 23:36 Відповісти
ця заява звучить не вперше, ясно що вони хочуть, але чи зможуть
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02.12.2025 00:09 Відповісти
для розтягування лінії фронту потрібні війська, яких у буйла немає

цілком можливо, що буйло "бере на понт", змушуючи нас розпиляти сили з східного та південних напрямків

це - найвірогіднішим варіант, інакше він би розширив фронт у Сумській обл.

.
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02.12.2025 01:17 Відповісти
Я так розумію це шоу для кацапського плєбса в стилі "вот вот ВСУ побегут и пабєда будет за намі"!
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02.12.2025 00:24 Відповісти
Так йому доповіли,що повністю взяли Покровське і Купянськ
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02.12.2025 00:36 Відповісти
Скоріше буде прикордонний флаговтик.
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02.12.2025 01:16 Відповісти
Це ж було вже.
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02.12.2025 07:18 Відповісти
І не раз )
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02.12.2025 09:31 Відповісти
А до тепер там кози кульбабки нюхали, і селяни по полям з боярою святкували?
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02.12.2025 10:35 Відповісти
Яка ще американо-падла вірить в "бажання прутіна до миру,"?
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02.12.2025 17:39 Відповісти
 
 