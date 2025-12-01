Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж північного кордону України
Кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ російським військовим створити "зону безпеки" вздовж північного кордону з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують пропагандистські росЗМІ.
Що таке "зона безпеки"
Так, під час наради з російським військовим керівництвом Путін озвучив плани щодо "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".
- Під цим формулюванням розуміється "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України, а саме: Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
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Станом на зараз армія РФ утримує невелику частину на півдні Сумщини (Сумський район) та продовжує наступальні дії на окремих ділянках Харківщини, зокрема у районі Вовчанська.
Інші заяви диктатора
Глава Кремля назвав ситуацію на полі бою "трагедією для українського народу", пов'язаною зі "злочинною політикою "злодійської хунти" Києва".
"Російські війська нарощують тиск по всій лінії фронту", - переконує Путін.
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- канал Залужного . Дивимось коментрі підтримки ним усіх, кого на цьому каналі бачимо й зворотньо-хто просуває підтримку Залужного на каналІ.
дивимося й підтримуємо .
наші фортифікації та війська в них в Сумській та Чернігівській області очікувано не готові.
Україні потрібен Залужний!
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Час Редісу(Прокопенко) дати генерала і повністю.оновити ГШ після того як там попрацював крот алібаба
Зрештою, як і всі попередні мирні плани
Коли ЗМІ вже почнуть перевіряти інформацію яку вони публікують? Північ Сумщини це Шосткинський район! Військові рф присутні на півночі Сумського району і це скоріш південь Сумщини!
Ворог успіхів в просуванні та штурмових не досяг. Сили оборони України відбили всі атаки. Про це Кордон.Медіа відомо з власних джерел.
За даними УВ «Курськ» на 18-ту годину, найбільша бойова активність ворога зафіксована у Варачиному Юнаківської громади та на прилеглих територіях.
Ворожі війська присутні в таких громадах:
▫️Хотінська громада: Володимирівка, Олексіївка, Кіндратівка, Біловоди та Андріївка.
▫️Юнаківська громада: Яблунівка, Варачине, Басівка та Юнаківка.
▫️Невелика кількість ворожих військ також є в Безсалівці та Іскрисківщині Білопільської громади.
зуби дракона, як годиться, лежать купою, бліндажі не готові...
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цілком можливо, що буйло "бере на понт", змушуючи нас розпиляти сили з східного та південних напрямків
це - найвірогіднішим варіант, інакше він би розширив фронт у Сумській обл.
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