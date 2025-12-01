Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж північного кордону України

Кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ російським військовим створити "зону безпеки" вздовж північного кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують пропагандистські росЗМІ.

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Що таке "зона безпеки"

Так, під час наради з російським військовим керівництвом Путін озвучив плани щодо "створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Під цим формулюванням розуміється "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України, а саме: Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Станом на зараз армія РФ утримує невелику частину на півдні Сумщини (Сумський район) та продовжує наступальні дії на окремих ділянках Харківщини, зокрема у районі Вовчанська.

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Інші заяви диктатора

Глава Кремля назвав ситуацію на полі бою "трагедією для українського народу", пов'язаною зі "злочинною політикою "злодійської хунти" Києва".

"Російські війська нарощують тиск по всій лінії фронту", - переконує Путін.

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