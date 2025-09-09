Зеленський про буферну зону: Це "велика помилка" для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що так звана буферна зона в Україні вже існує, оскільки ударні безпілотники знищують будь-яку техніку в "death zone".

Про це голова держави сказав в інтерв'ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розповім вам про буферну зону. Це велика помилка [для нас]. У нас уже є буферна зона. Я намагаюся пояснити це всім цим експертам і так далі", - зазначив Зеленський у відповідь на питання, як він уявляє собі "буферну зону" за сприяння США.

Він додав, що "це нова війна".

"Ми маємо на сьогодні лінії дронів. На жаль, але це правда, що не тільки ми — росіяни теж. Тобто вони роблять те саме, що й ми", - каже Зеленський.

Голова держави пояснив, що ударні дрони знищують все, що потрапляє у так звану "death zone".

"І ці лінії, лінії дронів… У нас є зона смерті від 10 кілометрів, до 20 кілометрів. Різні місця, різні точки між нами. Тож будь-який танк, чи бронемашина, чи мотоцикл, чи будь-що, що під'їжджає сюди, у цю десятикілометрову зону, усе спалюється. Усе знищується дронами", - наголосив він.

Тож, додав Зеленський, "буферна зона" вже є: "Якщо вони говорять про буферну зону між нами — це нічого сьогодні".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував публікацію видання Politico, у якій йдеться про те, що Європа пропонує створити 40-кілометрову буферну зону на фронті в Україні.