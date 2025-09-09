УКР
Новини Буферна зона
2 238 12

Зеленський про буферну зону: Це "велика помилка" для України

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що так звана буферна зона в Україні вже існує, оскільки ударні безпілотники знищують будь-яку техніку в "death zone".

Про це голова держави сказав в інтерв'ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розповім вам про буферну зону. Це велика помилка [для нас]. У нас уже є буферна зона. Я намагаюся пояснити це всім цим експертам і так далі", - зазначив Зеленський у відповідь на питання, як він уявляє собі "буферну зону" за сприяння США.

Він додав, що "це нова війна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону, - Зеленський

"Ми маємо на сьогодні лінії дронів. На жаль, але це правда, що не тільки ми — росіяни теж. Тобто вони роблять те саме, що й ми", - каже Зеленський.

Голова держави пояснив, що ударні дрони знищують все, що потрапляє у так звану "death zone".

"І ці лінії, лінії дронів… У нас є зона смерті від 10 кілометрів, до 20 кілометрів. Різні місця, різні точки між нами. Тож будь-який танк, чи бронемашина, чи мотоцикл, чи будь-що, що під'їжджає сюди, у цю десятикілометрову зону, усе спалюється. Усе знищується дронами", - наголосив він.

Тож, додав Зеленський, "буферна зона" вже є: "Якщо вони говорять про буферну зону між нами — це нічого сьогодні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС відповіли Путіну щодо "буферної зони": Така зона може бути на російських територіях

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував публікацію видання Politico, у якій йдеться про те, що Європа пропонує створити 40-кілометрову буферну зону на фронті в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (25419) війна в Україні (6078)
Топ коментарі
+2
Буферна зона буде створена на території кацапстану коли ЗСУ звільнять усі українські території!
09.09.2025 15:17 Відповісти
+2
Тоді пане зе приведіть реалістичний сценарій закінчення війни і диспозицій після цього?! Без рожевих поні з врахуванням усіх ризиків і головне з максимальним збереженням перш за все людських життів. А так, всі розумні ініціативи партнерів відштовхувати і робити ставку на нездійсненній стратегії безумовної перемоги, без власних ресурсів-то я навіть не знаю що.
09.09.2025 15:20 Відповісти
+2
«Велика помилка» сама не піде, поки не знищить Україну з середини.
09.09.2025 15:20 Відповісти
а шатли тоді де організовувати
09.09.2025 15:10 Відповісти
Аби що сказати ,яка буферна зона ?кремлівський злочинець не збираєтся зупиняти війну ось лише сьогодні на Донечині ворог убив 23 людини ,кожен день ворог свідомо убиває десятки мирних жителів ,руйнує все що тільки можна ,а нам про якісь переговори .
09.09.2025 15:13 Відповісти
09.09.2025 15:17 Відповісти
09.09.2025 15:20 Відповісти
09.09.2025 15:20 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 15:21 Відповісти
А як же кацапи тоді продовжують рух уперед і окупацію українських населених пунктів, якщо ти створив "кілзону" з дронів?
Досить марити, час поглянути на ситуацію тверезо.
09.09.2025 15:24 Відповісти
Буферна зона може бути тільки між Україною і китаєм
09.09.2025 15:29 Відповісти
Вот это "уничтожают все" пехота, удерживающая лбс в сраных окопах, посадках и т.д. Да откуда ни дня не служившего верховному долбодятлу это знать, разве шо из писанины Литвина. Технику заменить можно- людей нет.
09.09.2025 15:32 Відповісти
Про помилки треба казати обережно. Бо ще додумаються, яка найголовніша помилка була у 2019 році.
09.09.2025 15:49 Відповісти
Велика помилка 19 року.
09.09.2025 16:17 Відповісти
 
 