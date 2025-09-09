Зеленский о буферной зоне: Это "большая ошибка" для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемая буферная зона в Украине уже существует, поскольку ударные беспилотники уничтожают любую технику в "death zone".

Об этом глава государства сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я расскажу вам о буферной зоне. Это большая ошибка [для нас]. У нас уже есть буферная зона. Я пытаюсь объяснить это всем этим экспертам и так далее", - отметил Зеленский в ответ на вопрос, как он представляет себе "буферную зону" при содействии США.

Он добавил, что "это новая война".

"Мы имеем на сегодня линии дронов. К сожалению, но это правда, что не только мы - россияне тоже. То есть они делают то же, что и мы", - говорит Зеленский.

Глава государства пояснил, что ударные дроны уничтожают все, что попадает в так называемую "death zone".

"И эти линии, линии дронов... У нас есть зона смерти от 10 километров, до 20 километров. Разные места, разные точки между нами. Поэтому любой танк, или бронемашина, или мотоцикл, или что-либо, что подъезжает сюда, в эту десятикилометровую зону, все сжигается. Все уничтожается дронами", - подчеркнул он.

Поэтому, добавил Зеленский, "буферная зона" уже есть: "Если они говорят о буферной зоне между нами - это ничего сегодня".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о том, что Европа предлагает создать 40-километровую буферную зону на фронте в Украине.