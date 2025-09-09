РУС
Новости Буферная зона
3 022 16

Зеленский о буферной зоне: Это "большая ошибка" для Украины

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемая буферная зона в Украине уже существует, поскольку ударные беспилотники уничтожают любую технику в "death zone".

Об этом глава государства сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я расскажу вам о буферной зоне. Это большая ошибка [для нас]. У нас уже есть буферная зона. Я пытаюсь объяснить это всем этим экспертам и так далее", - отметил Зеленский в ответ на вопрос, как он представляет себе "буферную зону" при содействии США.

Он добавил, что "это новая война".

"Мы имеем на сегодня линии дронов. К сожалению, но это правда, что не только мы - россияне тоже. То есть они делают то же, что и мы", - говорит Зеленский.

Глава государства пояснил, что ударные дроны уничтожают все, что попадает в так называемую "death zone".

"И эти линии, линии дронов... У нас есть зона смерти от 10 километров, до 20 километров. Разные места, разные точки между нами. Поэтому любой танк, или бронемашина, или мотоцикл, или что-либо, что подъезжает сюда, в эту десятикилометровую зону, все сжигается. Все уничтожается дронами", - подчеркнул он.

Поэтому, добавил Зеленский, "буферная зона" уже есть: "Если они говорят о буферной зоне между нами - это ничего сегодня".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал публикацию издания Politico, в которой говорится о том, что Европа предлагает создать 40-километровую буферную зону на фронте в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (21877) война в Украине (6032)
Топ комментарии
+4
«Велика помилка» сама не піде, поки не знищить Україну з середини.
09.09.2025 15:20 Ответить
+3
Буферна зона буде створена на території кацапстану коли ЗСУ звільнять усі українські території!
09.09.2025 15:17 Ответить
+2
а шатли тоді де організовувати
09.09.2025 15:10 Ответить
а шатли тоді де організовувати
09.09.2025 15:10 Ответить
Шатли Зеленський вже організував в буферної зоні Чонгара.
09.09.2025 18:00 Ответить
Аби що сказати ,яка буферна зона ?кремлівський злочинець не збираєтся зупиняти війну ось лише сьогодні на Донечині ворог убив 23 людини ,кожен день ворог свідомо убиває десятки мирних жителів ,руйнує все що тільки можна ,а нам про якісь переговори .
09.09.2025 15:13 Ответить
Буферна зона буде створена на території кацапстану коли ЗСУ звільнять усі українські території!
09.09.2025 15:17 Ответить
Тоді пане зе приведіть реалістичний сценарій закінчення війни і диспозицій після цього?! Без рожевих поні з врахуванням усіх ризиків і головне з максимальним збереженням перш за все людських життів. А так, всі розумні ініціативи партнерів відштовхувати і робити ставку на нездійсненній стратегії безумовної перемоги, без власних ресурсів-то я навіть не знаю що.
09.09.2025 15:20 Ответить
«Велика помилка» сама не піде, поки не знищить Україну з середини.
09.09.2025 15:20 Ответить
фофа а як же "я не лох" "зброю прибери" "треба розвести війська"......
09.09.2025 15:21 Ответить
Це як би вже не він говорив. В інша персона яку вже за зраду стратили.
09.09.2025 18:03 Ответить
А як же кацапи тоді продовжують рух уперед і окупацію українських населених пунктів, якщо ти створив "кілзону" з дронів?
Досить марити, час поглянути на ситуацію тверезо.
09.09.2025 15:24 Ответить
Буферна зона може бути тільки між Україною і китаєм
09.09.2025 15:29 Ответить
Вот это "уничтожают все" пехота, удерживающая лбс в сраных окопах, посадках и т.д. Да откуда ни дня не служившего верховному долбодятлу это знать, разве шо из писанины Литвина. Технику заменить можно- людей нет.
09.09.2025 15:32 Ответить
Про помилки треба казати обережно. Бо ще додумаються, яка найголовніша помилка була у 2019 році.
09.09.2025 15:49 Ответить
Велика помилка 19 року.
09.09.2025 16:17 Ответить
І твоє перебування на посаді президента Вова, це також дуже велика помилка!!!
09.09.2025 16:28 Ответить
Мне кажется что буферная зона уже давно между народом Украины и ее властью,потерявшей реальность и совесть
09.09.2025 16:53 Ответить
 
 