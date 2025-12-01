РУС
4 116 16

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

путін

Кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ российским военным создать "зону безопасности" вдоль северной границы с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют пропагандистские росСМИ.

Что такое "зона безопасности"

В частности, во время совещания с российским военным руководством Путин озвучил планы по "созданию зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

  • Под этой формулировкой подразумевается "необходимость взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины, а именно: Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

  • На данный момент армия РФ удерживает небольшую часть севера Сумщины и продолжает наступательные действия на отдельных участках Харьковщины, в частности в районе Волчанска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признание Крыма, Донбасса и "Новороссии" должно быть предметом переговоров России и США, - Путин

Другие заявления диктатора

Глава Кремля назвал ситуацию на поле боя "трагедией для украинского народа", связанной с "преступной политикой "воровской хунты" Киева".

"Российские войска наращивают давление по всей линии фронта", - убеждает Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о буферной зоне: Это "большая ошибка" для Украины

Автор: 

армия РФ (21470) путин владимир (32492) россия (98205) Сумская область (3865) Харьковская область (1949) Черниговская область (1424) война в Украине (7060)
Топ комментарии
+5
Як же вiн задовбав((( I нiяк не здохне.
01.12.2025 23:23 Ответить
+3
Плани не міняються - порадує Віткоффа
01.12.2025 23:24 Ответить
+1
ПЕРШИЙ ЦИФРОВИЙ
- канал Залужного . Дивимось коментрі підтримки ним усіх, кого на цьому каналі бачимо й зворотньо-хто просуває підтримку Залужного на каналІ.
01.12.2025 23:23 Ответить
ПЕРШИЙ ЦИФРОВИЙ
- канал Залужного . Дивимось коментрі підтримки ним усіх, кого на цьому каналі бачимо й зворотньо-хто просуває підтримку Залужного на каналІ.
01.12.2025 23:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AjO_HpsGs-A

дивимося й підтримуємо .
01.12.2025 23:24 Ответить
Як же вiн задовбав((( I нiяк не здохне.
01.12.2025 23:23 Ответить
Плани не міняються - порадує Віткоффа
01.12.2025 23:24 Ответить
А хіба плани не змінюються? 🦹‍♀️
01.12.2025 23:29 Ответить
В путлєра ні
01.12.2025 23:34 Ответить
Скажи с ким ти сьогодні зільоне Буратіно - скажемо, хто давить на тебе компроматом...;
01.12.2025 23:26 Ответить
мирний план віткофа-рубіо відправлено в той самий чемодан путіна.
Зрештою, як і всі попередні мирні плани
01.12.2025 23:26 Ответить
Станом на зараз армія РФ утримує невелику частину півночі Сумщини

Коли ЗМІ вже почнуть перевіряти інформацію яку вони публікують? Північ Сумщини це Шосткинський район! Військові рф присутні на півночі Сумського району і це скоріш південь Сумщини!
01.12.2025 23:28 Ответить
Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку 1 грудня 2025 року:

Ворог успіхів в просуванні та штурмових не досяг. Сили оборони України відбили всі атаки. Про це Кордон.Медіа відомо з власних джерел.

За даними УВ «Курськ» на 18-ту годину, найбільша бойова активність ворога зафіксована у Варачиному Юнаківської громади та на прилеглих територіях.

Ворожі війська присутні в таких громадах:

▫️Хотінська громада: Володимирівка, Олексіївка, Кіндратівка, Біловоди та Андріївка.

▫️Юнаківська громада: Яблунівка, Варачине, Басівка та Юнаківка.

▫️Невелика кількість ворожих військ також є в Безсалівці та Іскрисківщині Білопільської громади.
01.12.2025 23:32 Ответить
Чернігів! ОДА! Готовність 1!? Або на шашлики?
01.12.2025 23:31 Ответить
Глава Кремля назвав ситуацію на полі бою "трагедією для українського народу", пов'язаною зі "злочинною політикою "злодійської хунти" Києва". ІДЕШ НАКУЙ ,РАШИСТСЬКИЙ КРОВОЖАДНИЙ ,УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ, ПЕС .Те, що ТИ НАЗИВАЄШ "ХУНТОЮ" ПОТВОРО.ОБРАВ ДЛЯ СЕБЕ. А НЕ ДЛЯ ТЕБЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
01.12.2025 23:34 Ответить
Ждём очередной боевой выход Татарова.
01.12.2025 23:36 Ответить
ця заява звучить не вперше, ясно що вони хочуть, але чи зможуть
02.12.2025 00:09 Ответить
Я так розумію це шоу для кацапського плєбса в стилі "вот вот ВСУ побегут и пабєда будет за намі"!
02.12.2025 00:24 Ответить
Так йому доповіли,що повністю взяли Покровське і Купянськ
02.12.2025 00:36 Ответить
 
 