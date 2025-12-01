Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ российским военным создать "зону безопасности" вдоль северной границы с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют пропагандистские росСМИ.

Что такое "зона безопасности"

В частности, во время совещания с российским военным руководством Путин озвучил планы по "созданию зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Под этой формулировкой подразумевается "необходимость взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины, а именно: Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

На данный момент армия РФ удерживает небольшую часть севера Сумщины и продолжает наступательные действия на отдельных участках Харьковщины, в частности в районе Волчанска.

Другие заявления диктатора

Глава Кремля назвал ситуацию на поле боя "трагедией для украинского народа", связанной с "преступной политикой "воровской хунты" Киева".

"Российские войска наращивают давление по всей линии фронта", - убеждает Путин.

