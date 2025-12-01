Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль северной границы Украины
Кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ российским военным создать "зону безопасности" вдоль северной границы с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют пропагандистские росСМИ.
Что такое "зона безопасности"
В частности, во время совещания с российским военным руководством Путин озвучил планы по "созданию зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".
- Под этой формулировкой подразумевается "необходимость взятия под контроль" приграничных районов трех областей Украины, а именно: Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
На данный момент армия РФ удерживает небольшую часть севера Сумщины и продолжает наступательные действия на отдельных участках Харьковщины, в частности в районе Волчанска.
Другие заявления диктатора
Глава Кремля назвал ситуацию на поле боя "трагедией для украинского народа", связанной с "преступной политикой "воровской хунты" Киева".
"Российские войска наращивают давление по всей линии фронта", - убеждает Путин.
Коли ЗМІ вже почнуть перевіряти інформацію яку вони публікують? Північ Сумщини це Шосткинський район! Військові рф присутні на півночі Сумського району і це скоріш південь Сумщини!
Ворог успіхів в просуванні та штурмових не досяг. Сили оборони України відбили всі атаки. Про це Кордон.Медіа відомо з власних джерел.
За даними УВ «Курськ» на 18-ту годину, найбільша бойова активність ворога зафіксована у Варачиному Юнаківської громади та на прилеглих територіях.
Ворожі війська присутні в таких громадах:
▫️Хотінська громада: Володимирівка, Олексіївка, Кіндратівка, Біловоди та Андріївка.
▫️Юнаківська громада: Яблунівка, Варачине, Басівка та Юнаківка.
▫️Невелика кількість ворожих військ також є в Безсалівці та Іскрисківщині Білопільської громади.