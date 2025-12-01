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Новини Військова допомога Україні
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Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги Україні

Італія надала Україні військову допомогу

Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набрав чинності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ був опублікований 14 листопада в Офіційному віснику Італії.

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Що передбачає новий пакет допомоги

Указ підписав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки. Він дозволяє передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання.

"Транспортні засоби, матеріали та обладнання передаються отримувачу безкоштовно", — зазначено в указі.

Перелік конкретного обладнання міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії й не публікується з міркувань безпеки.

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Загальна військова підтримка Італії Україні

Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Загальна вартість цих пакетів оцінюється від 2,5 до 3 млрд євро.

За неофіційними даними, Італія вже передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

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Італія (1692) допомога (9210) війна в Україні (8520)
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DW

ЄС і його члени вже надали Україні понад 187 млрд євро - більше, ніж будь-хто інший. Планується, що в рамках нового механізму Євросоюзу SAFE для надання фінансової підтримки на підвищення обороноздатності, Україна отримає мільярди євро на оборонну промисловість, повідомила того ж дня Єврокомісія. З 19 країн, які подали заявки на фінансування, 15 збираються співпрацювати з Києвом.

Каллас закликала ті країни ЄС, які допомагають Україні менше за інших, подумати про справедливий розподіл навантаження серед членів Євросоюзу, додавши, що "допомогти Україні зараз - набагато дешевше, ніж продовжувати цю війну".
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01.12.2025 23:25 Відповісти
Шлях до миру лежить через жорсткі санкції проти РФ і посилення підтримки України, переконані міністри оборони в ЄС.
Вони наполягають на більш активній участі Європи в переговорах щодо України.
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01.12.2025 23:26 Відповісти
Перелік конкретного обладнання міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії й не публікується з міркувань безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3588093

Бувають же розумні люди! Це вам не якийсь зеленський і його камарилья!
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01.12.2025 23:27 Відповісти
 
 