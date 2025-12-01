Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги Україні
Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набрав чинності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ був опублікований 14 листопада в Офіційному віснику Італії.
Що передбачає новий пакет допомоги
Указ підписав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки. Він дозволяє передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання.
"Транспортні засоби, матеріали та обладнання передаються отримувачу безкоштовно", — зазначено в указі.
Перелік конкретного обладнання міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії й не публікується з міркувань безпеки.
Загальна військова підтримка Італії Україні
Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Загальна вартість цих пакетів оцінюється від 2,5 до 3 млрд євро.
За неофіційними даними, Італія вже передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.
- Раніше ми повідомляли, що Німеччина планує у 2026 році надати Україні понад 11,5 млрд євро військової допомоги, а США схвалили Україні пакет для обслуговування ЗРК Patriot на $105 млн.
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ЄС і його члени вже надали Україні понад 187 млрд євро - більше, ніж будь-хто інший. Планується, що в рамках нового механізму Євросоюзу SAFE для надання фінансової підтримки на підвищення обороноздатності, Україна отримає мільярди євро на оборонну промисловість, повідомила того ж дня Єврокомісія. З 19 країн, які подали заявки на фінансування, 15 збираються співпрацювати з Києвом.
Каллас закликала ті країни ЄС, які допомагають Україні менше за інших, подумати про справедливий розподіл навантаження серед членів Євросоюзу, додавши, що "допомогти Україні зараз - набагато дешевше, ніж продовжувати цю війну".
Вони наполягають на більш активній участі Європи в переговорах щодо України.
Бувають же розумні люди! Це вам не якийсь зеленський і його камарилья!