Італія офіційно схвалила дванадцятий пакет військової допомоги Україні

Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набрав чинності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ був опублікований 14 листопада в Офіційному віснику Італії.

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Що передбачає новий пакет допомоги

Указ підписав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки. Він дозволяє передачу Україні військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання.

"Транспортні засоби, матеріали та обладнання передаються отримувачу безкоштовно", — зазначено в указі.

Перелік конкретного обладнання міститься у секретному документі Генерального штабу Збройних сил Італії й не публікується з міркувань безпеки.

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Загальна військова підтримка Італії Україні

Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Загальна вартість цих пакетів оцінюється від 2,5 до 3 млрд євро.

За неофіційними даними, Італія вже передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.

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