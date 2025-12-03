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Новини Підтримка України Італією Програма PURL
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Таяні вважає "передчасною" участь Італії в програмі закупівлі американської зброї для України

Глава МЗС Італії Таяні: Замість зброї для України будуть потрібні гарантії безпеки

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) "передчасною" на тлі триваючих мирних переговорів.

Заяву італійського міністра цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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"У разі угоди - зброя не знадобиться" 

"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібні будуть інші речі, такі як гарантії безпеки", - сказав Таяні. 

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.
  • Натомість генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої внески у програму PURL.

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Автор: 

Італія (1692) зброя (7911) допомога (9213)
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Топ коментарі
+8
картина маслом-"як вчасно спригнути з обііцяного,потужні хозяї свого слова,,....
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03.12.2025 16:27 Відповісти
+6
Тоді потрібна безпосередня участь італійської армії у відбитті агресії рф проти України. Не хочуть давати гроші, хай дають війська на фронт.
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03.12.2025 16:39 Відповісти
+5
**** хитрожопа. Чіпляються за будь-яку можливість, щоб не допомагати реально.
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03.12.2025 16:36 Відповісти
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картина маслом-"як вчасно спригнути з обііцяного,потужні хозяї свого слова,,....
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03.12.2025 16:27 Відповісти
Тоді потрібна безпосередня участь італійської армії у відбитті агресії рф проти України. Не хочуть давати гроші, хай дають війська на фронт.
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03.12.2025 16:39 Відповісти
Угу ... аж бігом !
Вони мріють про дешевий кацапський газ !
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03.12.2025 17:18 Відповісти
Мирні переговори без результату - Італія - закупляйте зброю - не промахнетесь
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03.12.2025 16:30 Відповісти
Ні, вони ще почекають !
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03.12.2025 17:02 Відповісти
Цей Антоніо гандон презерватив? Чи мені здається?
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03.12.2025 16:31 Відповісти
Козлопасы такие, умственно тугие.
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03.12.2025 16:31 Відповісти
**** хитрожопа. Чіпляються за будь-яку можливість, щоб не допомагати реально.
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03.12.2025 16:36 Відповісти
- будь-який демократично обраний лідер будь-якої країни світу , котра співчуває Україні, повинен на увесь світ заявити голосно

Пане Трампе!!! ОТОЙ ЗАКОН , Прийнятий майже одногосослно обома палатами ПАРЛАМЕНТАРІВ , ЩО ТИ!!!!! ПІДПИСАВ У 2017р СКАСУЄШ, щоб догодити забаганкам хйла?

https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=303s https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=
Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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03.12.2025 16:37 Відповісти
Яке ж воно шкідливе оце очікування, що ось-ось закінчиться війна. Це "ось-ось" буде нескінченним!
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03.12.2025 16:42 Відповісти
еще один не"полезный идиот"
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03.12.2025 16:49 Відповісти
Саме на таких і розраховані ці перемовини *****. Старий плєшивий щур добре знає цих європейських жопошників.
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03.12.2025 16:53 Відповісти
Вони чекають до скаже Трамп !
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03.12.2025 17:00 Відповісти
ничего они не чекають, это итальянцы, у них по жизни всё так, сегодня слово дал, завтра забрал. побывайте в риме, сами убедитесь
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03.12.2025 17:06 Відповісти
это про то что говорил Каспаров-европейские уроды и розовые идиоты!когда рашистские сапожища будут грохотать по всей его италии-он вспомнит что сливал Украину своими действиями! мне глубоко жаль лишь одно-что Украина никому не нужна и ей призодится сражаться в одиночку в том числе и за этих конченых пидоров чтоб они сдохли!но бог не фраер-он всё видит!им всё это вернётся когда рашисты вломятся в их дома и будут убивать,грабить и насиловать их,лицемерных тварей!
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03.12.2025 17:13 Відповісти
 
 