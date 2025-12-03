Таяні вважає "передчасною" участь Італії в програмі закупівлі американської зброї для України

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) "передчасною" на тлі триваючих мирних переговорів.

Заяву італійського міністра цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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"У разі угоди - зброя не знадобиться"

"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібні будуть інші речі, такі як гарантії безпеки", - сказав Таяні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.

Натомість генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої внески у програму PURL.

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