Таяні вважає "передчасною" участь Італії в програмі закупівлі американської зброї для України
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає участь його країни в програмі НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL) "передчасною" на тлі триваючих мирних переговорів.
Заяву італійського міністра цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі угоди - зброя не знадобиться"
"Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібні будуть інші речі, такі як гарантії безпеки", - сказав Таяні.
Що передувало?
Топ коментарі
+8 Влад #584963
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+6 Igor Liashenko #598365
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+5 Randall Flag #387882
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