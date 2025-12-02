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Новини Військова допомога Україні
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Італія може відкласти декрет про військову допомогу Україні, - ЗМІ

Італія може відкласти військову допомогу Україні

Уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, причиною є внутрішня напруженість у кабінеті міністрів.

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Напруженість у владі

Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні раніше заявляла, що Італія допомагатиме Україні протистояти російській агресії до кінця. Водночас віцепрем’єр Маттео Сальвіні поставив під сумнів доцільність продовження підтримки, що створило суперечності всередині уряду.

За даними джерел, декрет про допомогу Україні був включений до порядку денного засідання 3 грудня, присвяченого підготовці до засідання уряду наступного дня. Однак документ зняли з розгляду через перевантажений порядок денний.

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Чинний указ завершується

Наразі діє режим спеціального уповноваження, який дозволяє уряду ухвалювати рішення про військові поставки без погодження парламенту. Проте чинний указ втрачає силу наприкінці року, і без нового рішення постачання у 2026 році може опинитися під питанням.

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Італія (1692) зброя (7910) допомога (9211)
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Топ коментарі
+11
До когось ще не дійшло що як тільки Україна погодиться на план Тромба то зразу підписує собі смертний вирок. Бо в той же момент зупняються поставки зброї не тільки від сша а і від Європи. І тоді ми мовчки спостерігаємо як рашисти швидкими темпами штампують зброю а ми сосемо лапу і вислуховуємо нові ''компроміси'' від Тромба здати ще )(уйлу декілька областей ради ще кращого миру бо в України вже не тільки карт а і штанів немає
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02.12.2025 23:24 Відповісти
+7
Навіть якщо зеленим пдрасам знадобиться вкрасти ще сотні мільярдів , ми будемо пАтужна хвалити нашого лідора, який нічого не знав .
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02.12.2025 23:05 Відповісти
+4
США тиснуть на союзників і будуть тиснути більше, нам потрібно готуватись до війни без допомоги Заходу! Але ми не припинимо битись з ворогом. Навіть якщо для цього потрібно буде взяти лопати і сокири!
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02.12.2025 22:20 Відповісти
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США тиснуть на союзників і будуть тиснути більше, нам потрібно готуватись до війни без допомоги Заходу! Але ми не припинимо битись з ворогом. Навіть якщо для цього потрібно буде взяти лопати і сокири!
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02.12.2025 22:20 Відповісти
Навіть якщо зеленим пдрасам знадобиться вкрасти ще сотні мільярдів , ми будемо пАтужна хвалити нашого лідора, який нічого не знав .
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02.12.2025 23:05 Відповісти
Зеленський має йти з посади, він себе повністю дискредитував
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03.12.2025 14:11 Відповісти
Кулєба - ти?????
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Партнери в нас
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02.12.2025 22:20 Відповісти
Ну, це Україну так зливають. Зараз якщо США всім по черзі так зателефонують, то буде як у пісні "Що ж ти фраєр...."
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02.12.2025 22:21 Відповісти
Чому мовчить Міндічь?!
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02.12.2025 22:47 Відповісти
До когось ще не дійшло що як тільки Україна погодиться на план Тромба то зразу підписує собі смертний вирок. Бо в той же момент зупняються поставки зброї не тільки від сша а і від Європи. І тоді ми мовчки спостерігаємо як рашисти швидкими темпами штампують зброю а ми сосемо лапу і вислуховуємо нові ''компроміси'' від Тромба здати ще )(уйлу декілька областей ради ще кращого миру бо в України вже не тільки карт а і штанів немає
показати весь коментар
02.12.2025 23:24 Відповісти
 
 