Італія може відкласти декрет про військову допомогу Україні, - ЗМІ

Уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, причиною є внутрішня напруженість у кабінеті міністрів.

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Напруженість у владі

Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні раніше заявляла, що Італія допомагатиме Україні протистояти російській агресії до кінця. Водночас віцепрем’єр Маттео Сальвіні поставив під сумнів доцільність продовження підтримки, що створило суперечності всередині уряду.

За даними джерел, декрет про допомогу Україні був включений до порядку денного засідання 3 грудня, присвяченого підготовці до засідання уряду наступного дня. Однак документ зняли з розгляду через перевантажений порядок денний.

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Чинний указ завершується

Наразі діє режим спеціального уповноваження, який дозволяє уряду ухвалювати рішення про військові поставки без погодження парламенту. Проте чинний указ втрачає силу наприкінці року, і без нового рішення постачання у 2026 році може опинитися під питанням.

Раніше ми повідомляли, що Папа Римський Лев XIV пропонує Італію для мирних переговорів Києва і Москви.

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